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Хорватия — фаворит Евровидения-2024. Она никогда не выигрывала песенный конкурс

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«Евровидение».
Фото Getty Images

7 мая в шведском Мальме стартует 68-й по счету песенный конкурс «Евровидение». В 2024-м в нем примут участие исполнители из 37 стран. Россия, как и последние два года, не выступит на мероприятии.

В день первого полуфинала фаворитом всего конкурса считается Хорватия, которая никогда ранее не выигрывала Евровидение. Ее в этом году представит певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Она рассказывает о жизни сельского парня, который собирается покинуть родные края. На победу этой композиции предложено поставить с коэффициентом 2.38.

Основным конкурентом Хорватии, по мнению аналитиков, станет Швейцария. Под ее флагом выступит 25-летний артист Немо Меттлер c песней The Code. Успех этого исполнителя можно взять за 4.50. В тройку основных претендентов также попала Италия (автоматический участник финала). На Angelina Mango и ее «La noia» выставлена котировка 6.00.

В топ-10 также вошли:

  • Alyona Alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria» (Украина), коэффициент — 9.00;

  • Bambie Thug — «Doomsday Blue» (Ирландия), 11.0;

  • Joost Klein — «Europapa» (Нидерланды), 15.0;

  • Slimane — «Mon amour» (Франция), 21.0;

  • Eden Golan — «Hurricane» (Израиль), 36.0;

  • Marina Satti — «Zari» (Греция), 67.0;

  • Olly Alexander — «Dizzy» (Великобритания), 81.0.

Первый полуфинал Евровидения пройдет 7 мая и начнется в 22.00 по московскому времени. Второй полуфинал — в то же время 9 мая. Финал состоится 11 мая.

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2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
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 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
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 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
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15
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