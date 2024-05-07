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«ПСЖ» — «Боруссия»: парижане прихлопнут дортмундцев и выйдут в финал

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» 7 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Эмре Джан и Килиан Мбаппе («Боруссия» — «ПСЖ»).
Фото Global Look Press

7 мая в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов «ПСЖ» столкнется с «Боруссией». Игра состоится на арене «Парк-де-Пренс» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Лига чемпионов. 1/2 финала
07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Боруссия Д

Аналитики компании Winline назвали хозяев фаворитами поединка. На победу «ПСЖ» можно поставить с коэффициентом 1.48, что составляет около 66% вероятности. Ничья оценена в 4.80 (20%), а успех «Боруссии» — в 6.80 (14%).

На выход парижан в финал предложена котировка 1.63, а на их соперников — 2.27.

ТБ трех мячей в предстоящем матче доступен за 1.75, ТМ 3 — за 2.05.

Обмен голами можно взять за 1.63, обратный рынок — за 2.28.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов из Winline, — 2:0 или 2:1 в пользу парижан. На оба результата дан коэффициент 7.60.

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Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Боруссия»

«ПСЖ» обменялся голами с соперниками в шести из восьми матчей в Лиге чемпионов. При родных фанатах команда Луиса Энрике не уступила в 11 из 13 предыдущих встреч ЛЧ (девять побед и две ничьи). При этом в четырех из пяти домашних поединков в главном еврокубке парижане забили два мяча или больше. В то же время «Боруссия» не выиграла в пяти из семи последних визитов к соперникам по ЛЧ — три закончились поражениями. Самый ожидаемый исход — результативный успех «Парижа».

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 1.95.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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