Кто фаворит чемпионской гонки в РПЛ? «Зенит» снова лидер, но «Краснодар» и «Динамо» совсем рядом
После ничьей «Зенита» с «Факелом» (1:1) ситуация в битве за титул максимально запуталась: клуб из Санкт-Петербурга лидирует в таблице, но «Краснодар» и «Динамо» отстают всего на один балл.
Считаем расклады в чемпионской гонке за три тура до финиша.
«Зенит»
Специалисты назвали команду Сергея Семака главным фаворитом решающего отрезка сезона премьер-лиги. Сине-бело-голубые не расставались с золотом пять лет подряд, а их победа в нынешней кампании доступна за 1.48.
Хотя календарь петербуржцев не назовешь простым: между матчами с ЦСКА и «Ростовом», которые пройдут на «Газпром Арене», Клаудиньо и компания слетают в Грозный в гости к «Ахмату». Плюс у «Зенита» будет ответный финальный матч Кубка России на этапе Пути РПЛ против армейцев, который хоть и пройдет дома, но тоже отнимет немало сил.
На то, что питерцы впервые при Семаке упустят титул, предложили котировку 2.65.
«Динамо»
Букмекеры считают москвичей вторыми претендентами на чемпионство после «Зенита» — успех парней Марцела Лички можно взять за 4.00. Обратный рынок идет за 1.25.
Бело-голубые выиграли в пяти турах подряд и вернулись в гонку за золото. В оставшихся матчах динамовцы встретятся с «Балтикой» в Калининграде, примут «Крылья Советов» на «ВТБ Арене», а закроют сезон выездом к конкуренту — «Краснодару».
«Краснодар»
Шансы «быков» на титул считаются наименее предпочтительными — первое для клуба Сергея Галицкого чемпионство оценили в 5.50. Альтернативный вариант дали за 1.15.
Южане могли возглавить таблицу по итогам 27-го тура, но неожиданно влетели «Ахмату» (0:1) на своем поле. Дальше команда Мурада Мусаева навестит «Спартак», который после увольнения Гильермо Абаскаля еще не проигрывал. После чего пробьет еще один выезд — к борющемуся за выживание «Сочи». Домашним поединком с «Динамо» краснодарцы закончат кампанию.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3