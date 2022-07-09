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«Локомотив» — «Динамо»: Циннбауэра и Йокановича ждет веселый матч

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо» 10 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Йозеф Циннбауэр, «Локомотив».
Фото Сайт ФК «Локомотив»
Забить должны очень много.

10 июля «Локомотив» и «Динамо» проведут заключительный товарищеский матч в преддверии нового сезона РПЛ. Игра состоится на «РЖД Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире на общедоступном телевидении она показана не будет.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо» 10 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами динамовцев. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.12, это приблизительно 47% вероятности исхода. На ничью котировка 3.50 (23%), на успех хозяев поля чуть ниже — 3.10 (30%).

Команды играли на финише чемпионата России, и тогда «Локо» спасся со счета 1:3. Если считаете, что железнодорожники снова не проиграют, поставить на этот исход можно за 1.67.

Эксперты не сомневаются, что матч получится результативным, а команды забьют не меньше трех голов: на ТБ 2.5 коэффициент 1.50, на ТМ 2.5 — 2.50.

Во всех играх межсезонья команды забивали больше одного мяча, поэтому индивидуальный тотал «Локо» 1.5 гола идет за 2.10, ИТМ1 (1.5) — за 1.65. У «Динамо» этот исход доступен за 1.71 и 2.02 соответственно.

Наверняка команды обменяются голами — об этом говорит коэффициент 1.44 на «обе забьют». На «обе забьют — нет» — 2.60.

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Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.50.

«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и анализ товарищеского матча 10 июля 2022 года

Красно-зеленые и бело-голубые, в отличие от большинства других команд РПЛ, не стали агрессивно готовить футболистов к новому сезону. Они провели всего по два товарищеских матча и каждый выиграли. Хотя встречу «Динамо» с «Амкалом» вряд ли можно в полной мере назвать контрольной — игра против блогеров больше была похожа на попытку громыхнуть в медиа и имела мало общего с профессиональным футболом.

Однако во второй встрече соперник у бронзовых призеров прошлого сезона РПЛ был злой и интересный — «Рубин» Леонида Слуцкого. И вот тут динамовцы проявили себя здорово — уверенно победили 2:0. «Локо» в то же время провел спарринги с «Велесом» и новичком РПЛ — «Факелом». Победил и забил шесть, но пропустил тоже немало — три мяча. Если считаете, что в предстоящем матче железнодорожники снова выиграют и забьют на пару с противником больше двух мячей, котировка на это 3.90.

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Поединок интересен еще и тем, что у обеих команд по завершении сезона сменились тренеры. «Локомотив» вместо Заура Хапова позвал немца Йозефа Циннбауэра, а «Динамо» вынужденно заменило Сандро Шварца на Славишу Йокановича — немец ушел в «Герту». Специалисты возглавляют команды уже две недели и более, поэтому поменяли их под себя. И мы увидим уже совсем другое противостояние, чем-то, что было в конце сезона.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»

В этом матче все очевидно — ставить надо на голы. У команд очень мощные атакующие линии, но по-прежнему есть проблемы с обороной. Учитывая, что матч товарищеский, где тренеры будут делать достаточно много перестановок, ошибки неизбежны. Как и результативные действия.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.24.

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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
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 - : -
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