У соперников разный уровень.

В ночь на 10 июня в Лас-Вегасе, США, состоится ивент UFC Fight Night, в главном бою которого сразятся Рафаэль Дос Аньос и Рафаэль Файзиев. Предварять их бой будут еще один боец из Бразилии Дуглас Андраде и представитель России Саид Нурмагомедов. Их встреча на арене UFC Apex начнется после 4.00 по московскому времени — именно тогда начнутся бои основного карда. Понаблюдать за схваткой можно в прямом эфире сайта matchtv.ru и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Саид Нурмагомедов — Дуглас Андраде 10 июля 2022 года

Нурмагомедов идет фаворитом у аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25, это примерно 75% вероятности исхода. На успех Андраде принимаются ставки с котировкой 4.20 (24%). На ничью — за 70.0 (1%).

Более того, есть высокая вероятность, что Саид завершит поединок досрочно — этот исход оценен в 1.95. У бразильца этот же рынок доступен за 5.80.

Победа по очкам первого идет за 3.40, второго — за 7.00. На то, что судьям в принципе придется принять какое-то решение, коэффициент 2.19.

Если уверены, что бой не продлится все три раунда, можете выбрать конкретный отрезок, когда завершится поединок:

в первом раунде — за 3.10;

во втором — за 3.65;

в третьем — за 7.20.

Ставка в 1000 рублей на остановку боя из-за тычка в глаз одному из бойцов принесет 9000 рублей благодаря коэффициенту 9.00.

На то, что рефери снимет очко с одного из спортсменов, котировка 10.99.

Саид Нурмагомедов — Дуглас Андраде: прогноз и анализ боя UFC 10 июля 2022 года

Бойцы представляют легчайшую весовую категорию, но до звезд им пока далековато. Саид занимает только 20-е место в рейтинге, а Андраде 25-е. При этом бразилец уже вряд ли дотянется даже до десятки сильнейших. Дугласу 37 лет, а в UFC он с 2014 года и приходил в организацию восходящей звездой, но не оправдал надежд — потерпел поражение в первом же бою против Зубайры Тухугова. С тех пор Андраде провел 10 поединков и выиграл только шесть.

Чего нужно опасаться Саиду, так это поединка в стойке — у его соперника 71% побед добыты KO и TKO. До перехода в UFC бразилец выносил всех подряд и набил статистику 22-0. Но и сам Нурмагомедов не промах — у него в организации личный рекорд 4-1, и только поражение от Раони Барселоса единогласным решением судей в 2019-м помешало ему быть значительно выше в рейтинге.

Саид, как и большинство бойцов из Дагестана, очень хорош в борьбе, но все-таки чаще побеждает судейским решением. На это можно сделать ставку и в предстоящем матче. На то, что он выиграет не досрочно, котировка 1.76.

Прогноз и ставка на бой Саид Нурмагомедов — Дуглас Андраде

Саид дерется редко, но метко: за последние три года провел два поединка и оба выиграл в первом раунде — нокаутом у Марка Штригла и сабмишеном у Коди Стэманна. У Нурмагомедова преимущество перед Андраде в возрасте, резкости и выносливости. Ну и плюс борьба точно поможет ему усмирить соперника.

Рекомендуемая ставка: бой будет выигран в первом или втором раундах за 2.00.