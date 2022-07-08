Саид Нурмагомедов — Дуглас Андраде: однофамилец Хабиба отправит бразильца на пенсию
В ночь на 10 июня в Лас-Вегасе, США, состоится ивент UFC Fight Night, в главном бою которого сразятся Рафаэль Дос Аньос и Рафаэль Файзиев. Предварять их бой будут еще один боец из Бразилии Дуглас Андраде и представитель России Саид Нурмагомедов. Их встреча на арене UFC Apex начнется после 4.00 по московскому времени — именно тогда начнутся бои основного карда. Понаблюдать за схваткой можно в прямом эфире сайта matchtv.ru и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.
Коэффициенты букмекеров на бой UFC Саид Нурмагомедов — Дуглас Андраде 10 июля 2022 года
Нурмагомедов идет фаворитом у аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25, это примерно 75% вероятности исхода. На успех Андраде принимаются ставки с котировкой 4.20 (24%). На ничью — за 70.0 (1%).
Более того, есть высокая вероятность, что Саид завершит поединок досрочно — этот исход оценен в 1.95. У бразильца этот же рынок доступен за 5.80.
Победа по очкам первого идет за 3.40, второго — за 7.00. На то, что судьям в принципе придется принять какое-то решение, коэффициент 2.19.
Если уверены, что бой не продлится все три раунда, можете выбрать конкретный отрезок, когда завершится поединок:
Ставка в 1000 рублей на остановку боя из-за тычка в глаз одному из бойцов принесет 9000 рублей благодаря коэффициенту 9.00.
На то, что рефери снимет очко с одного из спортсменов, котировка 10.99.
Саид Нурмагомедов — Дуглас Андраде: прогноз и анализ боя UFC 10 июля 2022 года
Бойцы представляют легчайшую весовую категорию, но до звезд им пока далековато. Саид занимает только 20-е место в рейтинге, а Андраде 25-е. При этом бразилец уже вряд ли дотянется даже до десятки сильнейших. Дугласу 37 лет, а в UFC он с 2014 года и приходил в организацию восходящей звездой, но не оправдал надежд — потерпел поражение в первом же бою против Зубайры Тухугова. С тех пор Андраде провел 10 поединков и выиграл только шесть.
Чего нужно опасаться Саиду, так это поединка в стойке — у его соперника 71% побед добыты KO и TKO. До перехода в UFC бразилец выносил всех подряд и набил статистику 22-0. Но и сам Нурмагомедов не промах — у него в организации личный рекорд 4-1, и только поражение от Раони Барселоса единогласным решением судей в 2019-м помешало ему быть значительно выше в рейтинге.
Саид, как и большинство бойцов из Дагестана, очень хорош в борьбе, но все-таки чаще побеждает судейским решением. На это можно сделать ставку и в предстоящем матче. На то, что он выиграет не досрочно, котировка 1.76.
Прогноз и ставка на бой Саид Нурмагомедов — Дуглас Андраде
Саид дерется редко, но метко: за последние три года провел два поединка и оба выиграл в первом раунде — нокаутом у Марка Штригла и сабмишеном у Коди Стэманна. У Нурмагомедова преимущество перед Андраде в возрасте, резкости и выносливости. Ну и плюс борьба точно поможет ему усмирить соперника.
Рекомендуемая ставка: бой будет выигран в первом или втором раундах за 2.00.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -