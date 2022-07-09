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«Ростов» — «Краснодар»: команда Карпина продолжит тренд прошлого сезона

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Ростов» — «Краснодар» 10 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин с игроками «Ростова».
Фото Global Look Press
Команды проведут второе южное дерби за две недели.

10 июля 2022 года «Ростов» и «Краснодар» проведут второй товарищеский матч за две недели: до этого команды встречались 28 июня. Новая игра пройдет на стадионе «Ростов Арена», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Ростов» — «Краснодар» 10 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — партнера футбольного клуба «Ростов» — отдали предпочтение гостям: коэффициент на победу «Краснодара» — 2.34, около 39% вероятности. Успех «Ростова» идет с чуть большей котировкой 2.85 (32%). Ничью можно взять за 3.30 (29%).

Считаете, что шансы «быков» переоценены? Рынок на то, что «Ростов» не проиграет, доступен за 1.56.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на голы:

• тотал больше 2.5 мяча идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.08;

• тотал больше 3.5 мяча можно взять за 2.70, ТМ 3.5 — за 1.41.

Поставить на голы от обеих команды можно с коэффициентом 1.58, обратный рынок оценен в 2.23.

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«Ростов» — «Краснодар»: прогноз и аналитика товарищеского матча 10 июля 2022 года

Команды встречались друг с другом чуть меньше двух недель назад: тогда матч проходил в Краснодаре, и хозяева уверенно выиграли 2:0. С тех пор «Ростов» успешно провел еще два товарищеских матча, «Краснодар» — один.

Ростовчане и краснодарцы пока не сильно шумят на трансферном рынке: самый громкий оффер — переход полузащитника Даниила Уткина из состава «быков» к желто-синим за 3 млн евро. Воспитанник «Краснодара» сам не хотел выступать за команду: сезон-2021/22 он провел в аренде в «Ахмате» и оформил впечатляющие 10+3 за 29 игр во всех турнирах.

Ждете, что Уткин поможет «Ростову» разбить родную команду? Индивидуальный тотал южан больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.25, ИТМ1 (1.5) идет за 1.57.

Ростовчане неубедительно провели последний товарищеский матч: с трудом обыграли «Форте» из ФНЛ-2 со счетом 3:2. Валерий Карпин дал отдохнуть большей части стартового состава и в основном выпустил молодежь. «Краснодар» тоже встречался с командой из Таганрога и победил 2:1. Александр Сторожук тоже активно ротировал состав: первый и второй тайм отыграли разные сочетания.

При этом команды проводят достаточно результативную предсезонку: забивают сами и немало пропускают. «Ростов» за пять товарищеских матчей оформил 12 мячей и пропустил четыре, «Краснодар» вонзил четыре гола за две игры и получил в ответ один. Индивидуальный тотал «быков» больше 1.5 мяча можно взять за 2.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.72.

Также команды эффектно выступали и в прошлом розыгрыше РПЛ: желто-синие оказались четвертой командой по забитым мячам (47), а больше них (51) пропустили всего два клуба. «Краснодар» играл чуть менее ярко: оформил 42 забитых мяча и получил в ответ 30.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Краснодар»

«Ростов» проводит очень активную предсезонку и основательно готовится к старту нового сезона РПЛ. «Краснодар» играет меньше, но зато в команду вернулась часть важных легионеров (например, Джон Кордоба и Гжегож Крыховяк), которых «быки» лишились во втором круге сезона-2021/22. Соперники подходят к новому розыгрышу с усилениями в составе и в очном товарищеском матче, который пройдет всего за неделю до начала чемпионата, могут продемонстрировать полную силу.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.70.

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2
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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