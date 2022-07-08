Суперкубок в Санкт-Петербурге — плюс для «Спартака». И шанс поквитаться за несправедливость
Вокруг места проведения Суперкубка России было много споров, и все-таки матч состоится в Северной столице. «Спартак» был против, но может вынести из этой ситуации много пользы и подарить куда более яркие эмоции, если победит. Насладиться матчем топ-команд России вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда состоится и где смотреть матч «Зенит» — «Спартак»
9 июля состоится матч за Суперкубок России. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» трофей разыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.
«Зенит» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 9 июля 2022 года
«Назначать Суперкубок на домашней арене одного из участников — неправильно. Можно подумать, у нас в стране мало стадионов. Хотя, с другой стороны, меня бы это только подстегнуло к тому, чтобы приехать и забрать кубок, прыгнуть выше головы», — заявил бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов. С ним согласятся все, кто хоть немного переживает за красно-белых, — организаторы допустили грубую несправедливость, но ее можно перевернуть в свою пользу.
«Зенит», который провел и выиграл четыре товарищеских матча в межсезонье, забрал Кубок Матч Премьер и усилился топовыми игроками «Сочи» (в клуб пришли Кассьерра и Родригао, плюс бесплатно подписали Бакаева), получит большую зрительскую поддержку. Но вместе с тем испытает большее давление: проиграть главному сопернику на родной площадке перед ожидающими разгрома фанатами будет очень больно.
В отличие от сине-бело-голубых, у «Спартака» теперь есть страховка. Учитывая, что клуб толком никого не купил, остался без нескольких важных игроков (ушли Жиго, Ларссон и тот самый Бакаев) и вынужден был сменить тренера, поражение можно списать именно на эти злые факторы. Но какой же сладкой будет победа.
Красно-белые не выигрывали в Санкт-Петербурге с 2019 года и наверняка соскучились по чувству победы. А выиграть не просто матч, а целый трофей на чужом поле — сказка и повод гордиться собой как минимум до следующей похожей встречи.
Конечно, сделать это будет непросто. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» явным аутсайдером и предложили на его победу коэффициент 6.80, это примерно 14% вероятности исхода. На успех «Зенита» в основное время котировка — 1.53 (65%), на ничью — 4.20 (21%). На выигрыш хозяевами трофея можно поставить за 1.29 (77%), на гостей — за 3.80 (23%).
«Прежде всего, это большая ответственность перед клубом. Все мы знаем, что такое «Спартак», это знают все в Европе. Моя задача — делать максимум, чтобы команда показывала свою лучшую игру», — высказался главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль. Для молодого 33-летнего специалиста выиграть трофей в первом же матче в новой стране — огромная мотивация и причина, по которой он может сделать предстоящий сезон одним из лучших в истории клуба.
Но все-таки для ставки лучше воспользоваться вариантом более скромным, чем победа «Спартака». В Суперкубке сыграют очень злые и остроатакующие команды, а это значит, что фанатам нужно ждать голов и зрелища.
Прогноз от «СЭ»: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.
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|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -