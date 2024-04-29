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«Зачем выпускать Дзюбу на 10 минут?! Слишкович — интересный тренер». Геркус о дерби «Спартак» — «Локо»

Геркус подвел итоги матча «Спартак» — «Локомотив»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус — о дерби со «Спартаком» (2:3).

«Локо» отказался от Дзюбы, а другого варианта в атаке нет

— Бодрый матч, много голов, моментов. Хорошее движение. Думаю, многим дерби понравилось, — говорит Геркус.

— Серьезный контраст с матчем ЦСКА — «Спартак».

— Там соперники боялись потерять лицо. Здесь, как говорится, сыграли с открытым забралом. Результат, пожалуй, закономерен. «Спартак» выглядел посильнее, поагрессивнее.

— В чем конкретно красно-белые превзошли железнодорожников?

— Можно было бы ответить стандартно: в желании. Но я этого делать не буду (улыбается). Да во многих аспектах подопечные Слишковича выглядели предпочтительнее. Надежнее сыграли сзади, эффективнее выбегали в атаки. Хотя при стандартах соперников тоже возникали довольно серьезные проблемы — два пропущенных мяча, оба после стандартов. Однако с позиционными атаками хозяева справились. Плюс-минус с огрехами, но нейтрализовали угрозы. По большому счету у «Локо» в нападении почти ничего не получилось! Про «Спартак» я так сказать не могу — все же поинтереснее действовали впереди.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу над &laquo;Локомотивом&raquo;. Голевая компенсация за нулевое дерби. «Спартак» выиграл, «Локо» на этот раз не отыграл «минус два»

— Ход Галактионова с переводом Глушенкова на позицию центрального нападающего не особо работает?

— Ну... Тренер же говорит о другом амплуа Глушенкова. Не центрфорвард, а ложная «девятка». У него, как я понимаю, такой план. В целом яркого центрфорварда у «Локо» сейчас нет. Дзюбу перестали использовать. А другого варианта не нашли. Сарвели все же другого класса нападающий.

— Дзюбу выпустили на 10 минут.

— Ну что это такое — 10 минут? Что называется, на сдачу... Чего вы тогда от него ждете? Мало кто переломит ход встречи за такой отрезок времени. Бывают такие случаи, не спорю. Но нечасто. Думаю, если в «Локомотиве» рассчитывают на отдачу от игрока, Дзюбе надо давать тайм. А так это все несерьезно как-то...

— Дело идет к тому, что с Дзюбой контракт не продлят?

— Честно говоря, я эту историю не понимаю. Но это уже совсем другой разговор.

— Увидев стартовый состав «Спартака», не подумали о том, что Абаскаль где-то рядом?

— (Улыбается.) Слишкович, конечно, рисковал. Но тут ему виднее. Похоже, он держал в голове кубковое дерби с «Динамо». Было любопытно посмотреть на такое сочетание футболистов. Интригу Слишкович, конечно, создал, но он тренирует этих игроков, видит их в работе каждый день. Счет на табло, результат добыт.

Владимир Слишкович.
Фото ФК «Спартак»

При Слишковиче «Спартак» стал смотрибельным

— Как вам Пиняев? Активен, но КПД не слишком высокий?

— Мне кажется, что этот сезон он не может занести себе в актив. Не увидел его развития. Ну давайте будем считать, что это болезнь роста и что Сергей адаптируется к игре за статусный клуб в РПЛ вот таким образом. Вторая часть прошлого сезона была яркой, сейчас нет. Год вперед, год на месте. Следующий сезон, по идее, должен стать для него определяющим.

— А чего ему пока не хватает? Конкретики?

— Это тоже долгий разговор. Мне есть что сказать, но сейчас не будем... Да много чего на самом деле не хватает. Проще перечислить его сильные качества. Он очень быстрый, с обыгрышем. Пока, в общем, это все. Вот у Глушенкова все на месте, тут все хорошо. Это прямо звезда для РПЛ.

— Угальде пришелся ко двору «Спартака»?

— Он не теряется, но лидером не стал. Возможно, дело в адаптации. Наверное, привыкает к другому уровню давления. Все-таки РПЛ посильнее голландского чемпионата. Для него это вызов. Другая вязкость, по-другому встречают, больше позиционных атак. Угальде пока тут непросто приходится. Сможет ли он сделать шаг вперед? Все в первую очередь зависит от него.

Владимир Слишкович и&nbsp;Роман Зобнин. Если «Спартак» возьмет бронзу и выйдет в финал Кубка — Слишковича нужно оставлять!

— «Слишкович, верим»?

— Команда, конечно, выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Пока «Спартак» интригует, две победы против сильных соперников в трех турах. Раньше были страдания, надрыв... А сейчас «Спартак» вполне смотрибелен. Красно-белые успокоились, стали играть надежнее.

— Проще?

— Нет, я бы так не сказал. Тактические перемены тоже видны. Разнообразно играют, гибко. На мой взгляд, Слишкович — интересный специалист.

— Так, может, москвичам не надо никого искать?

— Ой, тут можно попасть в западню. Временный тренер — непредсказуемая история. Выводы можно делать только в конце сезона, да и то... Но пока динамика положительная. Этот отрезок говорит в пользу Слишковича. Однако поймите: весенняя и осенняя части сезона — две совершенно разные вещи. Способен ли он ровно отработать весь чемпионат? Пока вопрос без ответа.

— Какие тогда перспективы у Галактионова в «Локомотиве»?

— Тут многое зависит от амбиций руководителей, от выполнения задачи. Теоретически шансы на третье место у «Локо» еще не потеряны. Я бы не торопился с выводами по Галактионову. При этом какой-то сумасшедшей динамики при нем не увидел. Не могу сказать, что команда как-то меняется в лучшую сторону.

— Но при этом у «Локо» есть характер.

— Согласен. Это интересное качество. Игроки вытаскивают многие матчи в концовках. Далеко на этом, наверное, не уедешь, но тем не менее — характер у «Локо» просматривается. Это говорит о неплохом контакте между наставником и подопечными. А вот по тактике... Не знаю. Главный критерий все-таки результат.

— К судейству Левникова есть вопросы?

— Игра сложная, моментов много. Не со всеми решениями арбитров я согласен, но какого-то криминала не увидел. Нормально.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
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Ахмат – Пари НН
 5 : 1
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Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
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Балтика – ЦСКА
 3 : 1
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Рубин – Урал
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