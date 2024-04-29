«Зачем выпускать Дзюбу на 10 минут?! Слишкович — интересный тренер». Геркус о дерби «Спартак» — «Локо»
«Локо» отказался от Дзюбы, а другого варианта в атаке нет
— Бодрый матч, много голов, моментов. Хорошее движение. Думаю, многим дерби понравилось, — говорит Геркус.
— Серьезный контраст с матчем ЦСКА — «Спартак».
— Там соперники боялись потерять лицо. Здесь, как говорится, сыграли с открытым забралом. Результат, пожалуй, закономерен. «Спартак» выглядел посильнее, поагрессивнее.
— В чем конкретно красно-белые превзошли железнодорожников?
— Можно было бы ответить стандартно: в желании. Но я этого делать не буду (улыбается). Да во многих аспектах подопечные Слишковича выглядели предпочтительнее. Надежнее сыграли сзади, эффективнее выбегали в атаки. Хотя при стандартах соперников тоже возникали довольно серьезные проблемы — два пропущенных мяча, оба после стандартов. Однако с позиционными атаками хозяева справились. Плюс-минус с огрехами, но нейтрализовали угрозы. По большому счету у «Локо» в нападении почти ничего не получилось! Про «Спартак» я так сказать не могу — все же поинтереснее действовали впереди.
— Ход Галактионова с переводом Глушенкова на позицию центрального нападающего не особо работает?
— Ну... Тренер же говорит о другом амплуа Глушенкова. Не центрфорвард, а ложная «девятка». У него, как я понимаю, такой план. В целом яркого центрфорварда у «Локо» сейчас нет. Дзюбу перестали использовать. А другого варианта не нашли. Сарвели все же другого класса нападающий.
— Дзюбу выпустили на 10 минут.
— Ну что это такое — 10 минут? Что называется, на сдачу... Чего вы тогда от него ждете? Мало кто переломит ход встречи за такой отрезок времени. Бывают такие случаи, не спорю. Но нечасто. Думаю, если в «Локомотиве» рассчитывают на отдачу от игрока, Дзюбе надо давать тайм. А так это все несерьезно как-то...
— Дело идет к тому, что с Дзюбой контракт не продлят?
— Честно говоря, я эту историю не понимаю. Но это уже совсем другой разговор.
— Увидев стартовый состав «Спартака», не подумали о том, что Абаскаль где-то рядом?
— (Улыбается.) Слишкович, конечно, рисковал. Но тут ему виднее. Похоже, он держал в голове кубковое дерби с «Динамо». Было любопытно посмотреть на такое сочетание футболистов. Интригу Слишкович, конечно, создал, но он тренирует этих игроков, видит их в работе каждый день. Счет на табло, результат добыт.
При Слишковиче «Спартак» стал смотрибельным
— Как вам Пиняев? Активен, но КПД не слишком высокий?
— Мне кажется, что этот сезон он не может занести себе в актив. Не увидел его развития. Ну давайте будем считать, что это болезнь роста и что Сергей адаптируется к игре за статусный клуб в РПЛ вот таким образом. Вторая часть прошлого сезона была яркой, сейчас нет. Год вперед, год на месте. Следующий сезон, по идее, должен стать для него определяющим.
— А чего ему пока не хватает? Конкретики?
— Это тоже долгий разговор. Мне есть что сказать, но сейчас не будем... Да много чего на самом деле не хватает. Проще перечислить его сильные качества. Он очень быстрый, с обыгрышем. Пока, в общем, это все. Вот у Глушенкова все на месте, тут все хорошо. Это прямо звезда для РПЛ.
— Угальде пришелся ко двору «Спартака»?
— Он не теряется, но лидером не стал. Возможно, дело в адаптации. Наверное, привыкает к другому уровню давления. Все-таки РПЛ посильнее голландского чемпионата. Для него это вызов. Другая вязкость, по-другому встречают, больше позиционных атак. Угальде пока тут непросто приходится. Сможет ли он сделать шаг вперед? Все в первую очередь зависит от него.
— «Слишкович, верим»?
— Команда, конечно, выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Пока «Спартак» интригует, две победы против сильных соперников в трех турах. Раньше были страдания, надрыв... А сейчас «Спартак» вполне смотрибелен. Красно-белые успокоились, стали играть надежнее.
— Проще?
— Нет, я бы так не сказал. Тактические перемены тоже видны. Разнообразно играют, гибко. На мой взгляд, Слишкович — интересный специалист.
— Так, может, москвичам не надо никого искать?
— Ой, тут можно попасть в западню. Временный тренер — непредсказуемая история. Выводы можно делать только в конце сезона, да и то... Но пока динамика положительная. Этот отрезок говорит в пользу Слишковича. Однако поймите: весенняя и осенняя части сезона — две совершенно разные вещи. Способен ли он ровно отработать весь чемпионат? Пока вопрос без ответа.
— Какие тогда перспективы у Галактионова в «Локомотиве»?
— Тут многое зависит от амбиций руководителей, от выполнения задачи. Теоретически шансы на третье место у «Локо» еще не потеряны. Я бы не торопился с выводами по Галактионову. При этом какой-то сумасшедшей динамики при нем не увидел. Не могу сказать, что команда как-то меняется в лучшую сторону.
— Но при этом у «Локо» есть характер.
— Согласен. Это интересное качество. Игроки вытаскивают многие матчи в концовках. Далеко на этом, наверное, не уедешь, но тем не менее — характер у «Локо» просматривается. Это говорит о неплохом контакте между наставником и подопечными. А вот по тактике... Не знаю. Главный критерий все-таки результат.
— К судейству Левникова есть вопросы?
— Игра сложная, моментов много. Не со всеми решениями арбитров я согласен, но какого-то криминала не увидел. Нормально.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
7
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
13
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
14
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3