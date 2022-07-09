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Новак Джокович — Ник Кирьос: австралиец нарушит гегемонию серба на Уимблдоне

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Новак Джокович — Ник Кирьос 10 июля 2022 года
Евгений Коростелев
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Новак Джокович на Уимблдоне-2022.
Фото Global Look Press
Четвертой победы подряд не будет.

10 июля спортивный мир погрузится в атмосферу Уимблдона, потому что на турнире состоится решающий матч в мужском одиночном разряде — Новак Джокович сыграет с Ником Кирьосом. Встреча пройдет на Центральном корте и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире ее посмотреть в России не получится. Счет личных встреч — 2-0 в пользу австралийца.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Ник Кирьос 10 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом теннисиста из Сербии. Успех Джоковича оценен котировкой 1.27, это примерно 78% вероятности исхода. На Кирьоса можно поставить за 4.20 (22%).

Также можете подстраховать Ника с помощью форы по геймам. Например, Ф2(+5.5) идет за 1.66, а Ф1(-5.5) — за 2.20.

Эксперты считают, что аутсайдеру будет непросто взять даже два сета: на успех Кирьоса с форой (+1.5) партии котировка 1.90, на Ф2(+2.5) — 1.33. Обратные ставки на Джоковича предлагается оформить за те же 1.90 и 3.30 соответственно.

Самый вероятный точный счет — 3-0 по сетам в пользу Новака. При этом серб в двух матчах против Кирьоса не взял ни партии.

Соперники разыграют свыше трех сетов? На ТБ 3.5 котировка 1.62.

В матче очень вероятен тай-брейк — в двух предыдущих встречах Ник и Новак провели по два в каждом. На то, что 13-й гейм состоится, коэффициент 1.37.

Есть очень интересные и прибыльные варианты: «первое очко — двойная ошибка» — 17.0, «первое очко — эйс» — 6.40.

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Новак Джокович — Ник Кирьос: прогноз и анализ матча Уимблдона 10 июля 2022 года

Финал Джокович против Кирьоса — второй среди самых ожидаемых после игры Джокович — Надаль. Но испанец снялся с полуфинала и пустил австралийца в решающий матч без борьбы. Для Ника это была замечательная помощь — есть возможность лучше изучить соперника и подготовиться физически.

Но будет ли Кирьос изучать Джоковича и нужно ли ему это? Темперамент и отношение к теннису вряд ли позволят главному шоумену ATP заняться таким важным делом. К тому же Ник уже дважды обыгрывал Новака и знает, как это делать. Правда, обе предыдущие встречи случились аж пять лет назад на харде, и тогда австралиец оба раза не оставил сопернику шансов.

На Уимблдоне, возможно, Кирьосу будет еще проще противостоять легенде. Во-первых, он очень хорош на быстрых покрытиях благодаря мощнейшей подаче и ударам. Во-вторых, Ник привык играть на жаре — в день финала ожидается почти 30 градусов, и для Новака это плохие новости, потому что ему такая погода не по душе.

Сыграет свою роль и тот факт, что Джоковичу пришлось провести на корте почти шесть часов в последних двух раундах, в то время как Ник за последние пять дней интенсивно отыграл только 2 часа 15 минут. Австралиец обязательно окажет не просто сопротивление, а вполне может выиграть — на его индивидуальный тотал больше 17.5 гейма котировка 1.75.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Ник Кирьос

Кирьос иногда играет на публику и проводит несерьезные матчи, но в финале Уимблдона все будет иначе. Австралиец соберет все свои умения и драйв воедино и заставит Джоковича потеть.

Рекомендуемая ставка: победа Кирьоса с форой (+5.5) гейма за 1.62.

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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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