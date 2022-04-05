«Челси» — «Реал»: Бензема снова придется спасать мадридцев
6 апреля 2022 года «Реал» столкнется с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч между действующим обладателем трофея и 13-кратными победителями турнира состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по Москве. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на четвертьфинал Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 6 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом английский клуб. Благодаря тому, что «Челси» сыграет дома, котировка на его победу остановилась на отметке 2.05 (48% вероятности). На успех «Реала» можно поставить за 4.00 (25%), на ничью — за 3.40 (27%).
Также широчайшая линия позволяет сделать ставки на другие события и сценарии матча. Например, на тотал голов больше 2.5 доступен высокий коэффициент 2.17, а на тотал больше 3.5 забитого мяча — вообще 3.90.
У команд отличные игроки атаки, поэтому стоит рассмотреть вариант «обе забьют» за 1.98.
Высокий коэффициент на победу «Реала» позволяет сделать ставку со страховкой: на то, что клуб Карло Анчелотти не проиграет, предложены приятные 1.82.
Аналитики считают, что матч не будет грубым, а нарушения не приведут к удалению: на красную карточку можно поставить с коэффициентом 4.00, а на ее отсутствие — 1.22.
А вот шансов, что в игре случится пенальти, чуть больше — этот вариант оценен коэффициентом 3.00.
«Челси» — «Реал»: прогноз и анализ четвертьфинала Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года
Противостояние испанского и английского грандов — самое интригующее среди всех четвертьфинальных пар. По его итогам турнир покинет либо действующий победитель, либо самый титулованный участник. Для «Реала» невыход в полуфинал станет трагедией: клуб, который собирается вложить несколько сотен миллионов евро в летние покупки, может остаться без кубка пятый сезон подряд.
Мадридцам есть чего опасаться. В 1/8 бланкос чудом избежали вылета от «ПСЖ», который слишком расслабился при счете 2:0 по итогам трех таймов. Плюс невероятные лидерские и бомбардирские качества продемонстрировал Карим Бензема, который оформил хет-трик за 17 минут. Вероятно, именно француз потащит команду к победе над «Челси»: в 35 матчах сезона страйкер забил 34 мяча (13 ассистов), а у ближайшего преследователя — Винисиуса — только 17 точных ударов. На гол Бензема в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.80, на гол Вини — за 3.70.
Еще одна неприятная отсылка — результат класико. «Реал» получил 4 мяча и выглядел очень блекло на фоне разгоряченной «Барселоны». «Челси», который располагает подбором не менее ярких, чем каталонцы, игроков, может подставить мадридцам подножку. Правда, лондонцы сами громко споткнулись в последние перед Лигой чемпионов выходные — проиграли 1:4 «Брентфорду». Если уж середняк забил столько, то почему «Реал» не сможет приблизиться к этому результату? На три и более гола гостей — космический коэффициент 10.5.
Что касается предыдущих встреч команд, то последняя случилась как раз в еврокубках в прошлом сезоне. В первом полуфинале бланкос спасли ничью благодаря Бензема, а вот в гостях уступили 0:2 и не сыграли в матче за титул.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Реал»
Так как правило выездного гола отменили, «Реал» постарается максимально аккуратно сыграть в обороне и по возможности забить хотя бы раз, чтобы решить исход противостояния в домашнем матче. По такой же модели мадридцы играли в первой встрече с «ПСЖ» — 90 минут просидели в обороне, но все же пропустили в добавленное время. Если «Челси» столкнется с плотной защитой соперника, то вряд ли забьет больше одного. Как и сам «Реал» — верится с трудом, что бланкос поймают соперника на контратаке несколько раз подряд.
Рекомендуемая ставка: 2 гола подряд одной командой — нет, коэффициент — 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0