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«Челси» — «Реал»: Бензема снова придется спасать мадридцев

Прогноз и ставка на четвертьфинал Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 6 апреля 2022 года
Читать «СЭ» в
Карим Бензема, «Реал».
Фото Global Look Press
Французский форвард тащит атаку бланкос.

6 апреля 2022 года «Реал» столкнется с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч между действующим обладателем трофея и 13-кратными победителями турнира состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по Москве. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Реал

Коэффициенты букмекеров на четвертьфинал Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 6 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом английский клуб. Благодаря тому, что «Челси» сыграет дома, котировка на его победу остановилась на отметке 2.05 (48% вероятности). На успех «Реала» можно поставить за 4.00 (25%), на ничью — за 3.40 (27%).

Также широчайшая линия позволяет сделать ставки на другие события и сценарии матча. Например, на тотал голов больше 2.5 доступен высокий коэффициент 2.17, а на тотал больше 3.5 забитого мяча — вообще 3.90.

У команд отличные игроки атаки, поэтому стоит рассмотреть вариант «обе забьют» за 1.98.

Высокий коэффициент на победу «Реала» позволяет сделать ставку со страховкой: на то, что клуб Карло Анчелотти не проиграет, предложены приятные 1.82.

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Аналитики считают, что матч не будет грубым, а нарушения не приведут к удалению: на красную карточку можно поставить с коэффициентом 4.00, а на ее отсутствие — 1.22.

А вот шансов, что в игре случится пенальти, чуть больше — этот вариант оценен коэффициентом 3.00.

«Челси» — «Реал»: прогноз и анализ четвертьфинала Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года

Противостояние испанского и английского грандов — самое интригующее среди всех четвертьфинальных пар. По его итогам турнир покинет либо действующий победитель, либо самый титулованный участник. Для «Реала» невыход в полуфинал станет трагедией: клуб, который собирается вложить несколько сотен миллионов евро в летние покупки, может остаться без кубка пятый сезон подряд.

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Мадридцам есть чего опасаться. В 1/8 бланкос чудом избежали вылета от «ПСЖ», который слишком расслабился при счете 2:0 по итогам трех таймов. Плюс невероятные лидерские и бомбардирские качества продемонстрировал Карим Бензема, который оформил хет-трик за 17 минут. Вероятно, именно француз потащит команду к победе над «Челси»: в 35 матчах сезона страйкер забил 34 мяча (13 ассистов), а у ближайшего преследователя — Винисиуса — только 17 точных ударов. На гол Бензема в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.80, на гол Вини — за 3.70.

Еще одна неприятная отсылка — результат класико. «Реал» получил 4 мяча и выглядел очень блекло на фоне разгоряченной «Барселоны». «Челси», который располагает подбором не менее ярких, чем каталонцы, игроков, может подставить мадридцам подножку. Правда, лондонцы сами громко споткнулись в последние перед Лигой чемпионов выходные — проиграли 1:4 «Брентфорду». Если уж середняк забил столько, то почему «Реал» не сможет приблизиться к этому результату? На три и более гола гостей — космический коэффициент 10.5.

Что касается предыдущих встреч команд, то последняя случилась как раз в еврокубках в прошлом сезоне. В первом полуфинале бланкос спасли ничью благодаря Бензема, а вот в гостях уступили 0:2 и не сыграли в матче за титул.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Реал»

Так как правило выездного гола отменили, «Реал» постарается максимально аккуратно сыграть в обороне и по возможности забить хотя бы раз, чтобы решить исход противостояния в домашнем матче. По такой же модели мадридцы играли в первой встрече с «ПСЖ» — 90 минут просидели в обороне, но все же пропустили в добавленное время. Если «Челси» столкнется с плотной защитой соперника, то вряд ли забьет больше одного. Как и сам «Реал» — верится с трудом, что бланкос поймают соперника на контратаке несколько раз подряд.

Рекомендуемая ставка: 2 гола подряд одной командой — нет, коэффициент — 1.81.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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