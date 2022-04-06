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«Вест Хэм» — «Лион»: гостям придется вспомнить игру с «Ман Сити»

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Лион» 7 апреля 2022
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Джером Боатенг и Мусса Дембеле, «Лион».
Фото Global Look Press
Лондонцы хороши на своем поле.

7 апреля 2022 года в 22.00 по московскому времени в Англии на Олимпийском стадионе состоится первый матч четвертьфинального противостояния между «Вест Хэмом» и «Лионом». Встречу обслужит немецкий арбитр Феликс Цвайер. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Лион

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Лион» 7 апреля 2022 года

Нет ничего удивительного, что «Вест Хэм» — фаворит встречи. Домашнее поле и фанаты понесут игроков английского клуба к победе, на которую в букмекерской компании БЕТСИТИ можно поставить с коэффициентом 2.00 (50% вероятности). На успех гостей из Франции выставлена котировка 3.70 (27%), на ничью — 3.80 (23%).

Аналитики букмекера предлагают на тотал голов больше 2.5 коэффициент 1.98 на тотал меньше 2.5 дают 1.88. На «обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1.84.

Если не хотите сильно рисковать, то можете поставить на победу «Лиона» с форой (0) за 2.80 либо подстраховаться еще сильнее и сделать ставку, что гости не проиграют, за 1.86.

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«Вест Хэм» — «Лион»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 7 апреля 2022 года

«Вест Хэм» на предыдущей стадии турнира уже прошел одно серьезное испытание, выбросив из борьбы «Севилью» (2:1 по сумме матчей). «Лион» в свою очередь расправился с «Порту», также выиграв с разницей в один мяч. С тех пор прошли две с лишним недели, и команды их провели по-разному.

«Ткачей» прилично лихорадит: в последних десяти матчах они добились лишь четырех побед при трех поражениях; уступили в гостях «Ренну» (2:4), не обыграли «Реймс» (0:0) и «Ланс» (1:1). Но к противостоянию с «Вест Хэмом» подойдут в приподнятом настроении, потому что клуб умеет играть с англичанами.

За последнее десятилетие «Лион» успешно противостоял «Ливерпулю», «Тоттенхэму» и «Эвертону», а «Манчестер Сити» обыграл дважды в трех матчах и выбил «горожан» из ЛЧ в сезоне-2019/20.

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«Вест Хэм», в противовес статистике соперника, очень удачно проводит домашние матчи. Из 15 последних встреч команда Дэвида Мойеса проиграла только три, но добилась побед над все той же «Севильей», обыграла в АПЛ «Ливерпуль» и выбила из Кубка Лиги «Манчестер Сити».

Стоит отметить, что «молотобойцы» играют на домашней арене не только удачно, но и довольно результативно. Но при этом достаточно часто пропускают. Поэтому стоит присмотреться к ставке на голы в обоих таймах за 1.74.

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Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Лион»

И все-таки лучший вариант — ставка на тотал голов. «Вест Хэм» в АПЛ пропустил уже 40 мячей (восьмой показатель среди топ-10 команд), у «Лиона» 39 пропущенных во французской Лиге 1 (девятый показатель в первой десятке клубов). Соперники вполне готовы к перестрелке, потому что оборона — точно не их сильная сторона.

Рекомендуемая ставка: тотал голов больше 2.5 за коэффициент 1.98.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Динамо

 10
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Локомотив

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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