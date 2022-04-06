Лондонцы хороши на своем поле.

7 апреля 2022 года в 22.00 по московскому времени в Англии на Олимпийском стадионе состоится первый матч четвертьфинального противостояния между «Вест Хэмом» и «Лионом». Встречу обслужит немецкий арбитр Феликс Цвайер. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Лион» 7 апреля 2022 года

Нет ничего удивительного, что «Вест Хэм» — фаворит встречи. Домашнее поле и фанаты понесут игроков английского клуба к победе, на которую в букмекерской компании БЕТСИТИ можно поставить с коэффициентом 2.00 (50% вероятности). На успех гостей из Франции выставлена котировка 3.70 (27%), на ничью — 3.80 (23%).

Аналитики букмекера предлагают на тотал голов больше 2.5 коэффициент 1.98 на тотал меньше 2.5 дают 1.88. На «обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1.84.

Если не хотите сильно рисковать, то можете поставить на победу «Лиона» с форой (0) за 2.80 либо подстраховаться еще сильнее и сделать ставку, что гости не проиграют, за 1.86.

«Вест Хэм» — «Лион»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 7 апреля 2022 года

«Вест Хэм» на предыдущей стадии турнира уже прошел одно серьезное испытание, выбросив из борьбы «Севилью» (2:1 по сумме матчей). «Лион» в свою очередь расправился с «Порту», также выиграв с разницей в один мяч. С тех пор прошли две с лишним недели, и команды их провели по-разному.

«Ткачей» прилично лихорадит: в последних десяти матчах они добились лишь четырех побед при трех поражениях; уступили в гостях «Ренну» (2:4), не обыграли «Реймс» (0:0) и «Ланс» (1:1). Но к противостоянию с «Вест Хэмом» подойдут в приподнятом настроении, потому что клуб умеет играть с англичанами.

За последнее десятилетие «Лион» успешно противостоял «Ливерпулю», «Тоттенхэму» и «Эвертону», а «Манчестер Сити» обыграл дважды в трех матчах и выбил «горожан» из ЛЧ в сезоне-2019/20.

«Вест Хэм», в противовес статистике соперника, очень удачно проводит домашние матчи. Из 15 последних встреч команда Дэвида Мойеса проиграла только три, но добилась побед над все той же «Севильей», обыграла в АПЛ «Ливерпуль» и выбила из Кубка Лиги «Манчестер Сити».

Стоит отметить, что «молотобойцы» играют на домашней арене не только удачно, но и довольно результативно. Но при этом достаточно часто пропускают. Поэтому стоит присмотреться к ставке на голы в обоих таймах за 1.74.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Лион»

И все-таки лучший вариант — ставка на тотал голов. «Вест Хэм» в АПЛ пропустил уже 40 мячей (восьмой показатель среди топ-10 команд), у «Лиона» 39 пропущенных во французской Лиге 1 (девятый показатель в первой десятке клубов). Соперники вполне готовы к перестрелке, потому что оборона — точно не их сильная сторона.

Рекомендуемая ставка: тотал голов больше 2.5 за коэффициент 1.98.