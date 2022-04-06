«Вест Хэм» — «Лион»: гостям придется вспомнить игру с «Ман Сити»
7 апреля 2022 года в 22.00 по московскому времени в Англии на Олимпийском стадионе состоится первый матч четвертьфинального противостояния между «Вест Хэмом» и «Лионом». Встречу обслужит немецкий арбитр Феликс Цвайер. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Лион» 7 апреля 2022 года
Нет ничего удивительного, что «Вест Хэм» — фаворит встречи. Домашнее поле и фанаты понесут игроков английского клуба к победе, на которую в букмекерской компании БЕТСИТИ можно поставить с коэффициентом 2.00 (50% вероятности). На успех гостей из Франции выставлена котировка 3.70 (27%), на ничью — 3.80 (23%).
Аналитики букмекера предлагают на тотал голов больше 2.5 коэффициент 1.98 на тотал меньше 2.5 дают 1.88. На «обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1.84.
Если не хотите сильно рисковать, то можете поставить на победу «Лиона» с форой (0) за 2.80 либо подстраховаться еще сильнее и сделать ставку, что гости не проиграют, за 1.86.
«Вест Хэм» — «Лион»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 7 апреля 2022 года
«Вест Хэм» на предыдущей стадии турнира уже прошел одно серьезное испытание, выбросив из борьбы «Севилью» (2:1 по сумме матчей). «Лион» в свою очередь расправился с «Порту», также выиграв с разницей в один мяч. С тех пор прошли две с лишним недели, и команды их провели по-разному.
«Ткачей» прилично лихорадит: в последних десяти матчах они добились лишь четырех побед при трех поражениях; уступили в гостях «Ренну» (2:4), не обыграли «Реймс» (0:0) и «Ланс» (1:1). Но к противостоянию с «Вест Хэмом» подойдут в приподнятом настроении, потому что клуб умеет играть с англичанами.
За последнее десятилетие «Лион» успешно противостоял «Ливерпулю», «Тоттенхэму» и «Эвертону», а «Манчестер Сити» обыграл дважды в трех матчах и выбил «горожан» из ЛЧ в сезоне-2019/20.
«Вест Хэм», в противовес статистике соперника, очень удачно проводит домашние матчи. Из 15 последних встреч команда Дэвида Мойеса проиграла только три, но добилась побед над все той же «Севильей», обыграла в АПЛ «Ливерпуль» и выбила из Кубка Лиги «Манчестер Сити».
Стоит отметить, что «молотобойцы» играют на домашней арене не только удачно, но и довольно результативно. Но при этом достаточно часто пропускают. Поэтому стоит присмотреться к ставке на голы в обоих таймах за 1.74.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Лион»
И все-таки лучший вариант — ставка на тотал голов. «Вест Хэм» в АПЛ пропустил уже 40 мячей (восьмой показатель среди топ-10 команд), у «Лиона» 39 пропущенных во французской Лиге 1 (девятый показатель в первой десятке клубов). Соперники вполне готовы к перестрелке, потому что оборона — точно не их сильная сторона.
Рекомендуемая ставка: тотал голов больше 2.5 за коэффициент 1.98.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0