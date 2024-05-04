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«Арсенал» — «Борнмут»: «вишни» хороши в атаке и накажут «канониров» за ошибки

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Борнмут» 4 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Getty Images

4 мая в 36-м туре премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Борнмутом». Команды сойдутся на стадионе «Эмирейтс» в 14.30 по московскому времени. Их рассудит арбитр Дэвид Кут. Английский футбол в России не показывают.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Борнмут

Эксперты компании Winline назвали явным фаворитом «канониров». На успех парней Микеля Артеты представлен коэффициент 1.22, что соответствует 80% вероятности. Ничья доступна за 7.40 (12%), а победа «Борнмута» — за 12.0 (8%).

«Арсенал» выиграл в четырех очных матчах. Верите, что в этот раз команда Андони Ираолы не уступит? Взять опцию Х2 можно за 4.35.

Аналитики ожидают открытый футбол. Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91.

Обмен голами оценен в 1.77, опция «обе забьют — нет» идет за 2.04.

Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 2:0 в пользу «канониров». На этот результат дана котировка 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Борнмут»

Очная игра обещает обмен голами. Команда Артеты — самая результативная в премьер-лиге (85). Но «Арсенал» пропустил в четырех из шести прошлых поединков. При этом «вишни» отличились в 13 гостевых встречах подряд. А в семи из девяти последних матчей «Борнмута» в АПЛ влетело как минимум три мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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