4 мая в 36-м туре премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Борнмутом». Команды сойдутся на стадионе «Эмирейтс» в 14.30 по московскому времени. Их рассудит арбитр Дэвид Кут. Английский футбол в России не показывают.

Эксперты компании Winline назвали явным фаворитом «канониров». На успех парней Микеля Артеты представлен коэффициент 1.22, что соответствует 80% вероятности. Ничья доступна за 7.40 (12%), а победа «Борнмута» — за 12.0 (8%).

«Арсенал» выиграл в четырех очных матчах. Верите, что в этот раз команда Андони Ираолы не уступит? Взять опцию Х2 можно за 4.35.

Аналитики ожидают открытый футбол. Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91.

Обмен голами оценен в 1.77, опция «обе забьют — нет» идет за 2.04.

Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 2:0 в пользу «канониров». На этот результат дана котировка 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Борнмут»

Очная игра обещает обмен голами. Команда Артеты — самая результативная в премьер-лиге (85). Но «Арсенал» пропустил в четырех из шести прошлых поединков. При этом «вишни» отличились в 13 гостевых встречах подряд. А в семи из девяти последних матчей «Борнмута» в АПЛ влетело как минимум три мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.

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