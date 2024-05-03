Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль»: Малком и Кулибали сделают очередной шаг к победе в чемпионате

Прогноз на матч про-лиги «Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль» 3 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком («Аль-Хиляль»).
Фото Getty Images

3 мая «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Хилялем» в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Игра на стадионе имени короля Абдаллы начнется в 18.00 по московскому времени. В России турнир не показывают.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 30-й тур
03 мая, 18:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Таавун
Аль-Хиляль

По мнению аналитиков компании Winline, у Малкома и его партнеров шансы на успех значительно выше, чем у соперника. Взять победу гостей можно с коэффициентом 1.46, это приблизительно 66% вероятности. Триумф «Аль-Таавуна» доступен с большей котировкой 5.80 (16%), ничья идет за 5.20 (18%).

«Аль-Хиляль» выиграл в трех очных матчах подряд. Если верите, что хозяева их остановят или хотя бы не уступят, выбирайте опцию 1Х за 2.64.

Тотал больше трех мячей предложен за 1.67, ТМ 3 — за 2.13.

Поставить на обмен голами можно за 1.57, обратный рынок идет за 2.37.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 2:1 в пользу гостей за 7.40.

Хави (&laquo;Барселона&raquo;). Победа над «Барсой» сделает «Жирону» первой командой Каталонии. А парни Хави рискуют остаться без Суперкубка Испании

Прогноз и ставка на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль»

Гости — явный и безальтернативный фаворит матча. Это лидер турнира, который идет на первой строчке с отрывом в девять очков и ни разу не проиграл в чемпионате. За 10 прошлых очных встреч «Аль-Хиляль» победил девять раз. Ну и в составе команды Жорже Жезуша россыпь звезд — от Малкома и Калиду Кулибали до Александра Митровича и Сергея Милинковича-Савича.

Клуб из Эр-Рияда — самый результативный в чемпионате (86), а в семи последних встречах с его участием забивалось по три мяча или больше. В игре против «Аль-Таавуна» ситуация повторится.

Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Хиляля» и ТБ 2.5 за 1.82.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аль-Хиляль
0
Читайте также
Брат Коломыцева назвал причину смерти спортсмена
Судья Карасев провалился, Семак жалуется на невезение, а армейцев спасет только победа в Кубке. Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований при вузе в Тель-Авиве
Врач назвал щадящим воздействие рома на печень по сравнению с другим алкоголем
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выбери своего Winline Героя РПЛ-2023/24!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости