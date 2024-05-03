Панарин против Кузнецова, а с кем сыграет Бобровский? Расклады на второй раунд плей-офф НХЛ
Кто уже вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
В четвертьфиналах конференций Кубка Стэнли уже определились пять победителей, завершены следующие серии:
Пока первый раунд обходится без сенсаций: из команд с худшим посевом победил только «Колорадо», который провел неровную регулярку, но все равно был фаворитом в противостоянии с «Виннипегом».
Не закончены еще три серии:
Главные интриги: вылетит ли действующий чемпион «Вегас» и сможет ли «Торонто» преодолеть проклятие седьмых матчей: «Мэйпл Лифс» не побеждали в них уже 20 лет, причем в трех из пяти случаев проиграли как раз «Бостону».
Какие пары будут во втором раунде Кубка Стэнли
В отличие от КХЛ, сетка плей-офф НХЛ известна сразу со старта — понятий «самый высокий посев» и «самый низкий посев» в регламенте нет. Все проще: в каждой из пар победитель пары «лучшая команда в дивизионе vs обладатель «уайлд-кард» сыграет с победителем пары «вторая команда в дивизионе vs третья команда в дивизионе».
Так что одна серия уже известна: «Рейнджерс» (начинают дома) встретятся с «Каролиной». Панарин и Шестеркин против Орлова, Кузнецова, Свечникова и Кочеткова.
В другой восточной серии сыграет «Флорида» (начинает дома, россияне — Бобровский, Куликов, Тарасенко) с победителем пары «Бостон» — «Торонто» (Самсонов, Любушкин). Поскольку перекрестного плей-офф в НХЛ нет, из Восточной конференции в финал попадет кто-то из указанных выше команд.
На «Западе» обе пары второго раунда могут определиться сегодня ночью. «Даллас» (если пройдет, начнет дома, россиянин — Дадонов) или «Вегас» (начнет на выезде, россияне — Барбашев, Дорофеев) сыграют с «Колорадо» (Георгиев, Тренин, Ничушкин, Коваленко), «Ванкувер» (если пройдет, начнет дома, россияне — Задоров, Михеев, Подколзин) или «Нэшвилл» (начнет на выезде) — с «Эдмонтоном».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 2
|
Даллас - Вегас
|3 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|3.05
|03:00
|
Торонто – Бостон
|2 : 1