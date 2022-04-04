Лига чемпионов станет тренировкой для «Ливерпуля» и «Ман Сити» перед битвой за титул АПЛ

Гвардиолы. «Бенфика» и «Атлетико» не соперники для Клоппа

Лига чемпионов возвращается! На этой неделе будут сыграны первые четвертьфиналы. Во вторник, 5 апреля, свои матчи проведут два английских суперклуба — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Команда Юргена Клоппа встретится с «Бенфикой», а парни Пепа Гвардиолы — с «Атлетико». Интереса матчам добавит ставка с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда сыграют и где смотреть матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»?

Матч «Бенфика» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 5 апреля, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Игра «Манчестер Сити» — «Атлетико» пройдет в тот же день, 5 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матчей в России можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и платных тематических каналах «Матч Футбол 1» и «Матч Футбол 2». Начало эфира — в 21.45.

Мохамед Салах. Фото Reuters

«Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 5 апреля

Все в Англии увлечены чемпионской гонкой между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», и в воскресенье, 10 апреля, на «Этихаде» состоится очная битва двух претендентов на титул, за которой будет следить весь мир. Но до этого им нужно будет сыграть в Лиге чемпионов.

Четвертьфинал главного еврокубка по определению не может быть проходным событием, но «Ливерпулю» достался едва ли не самый простой соперник из возможных. Да и красные сейчас в отменной форме — всего одно поражение в 20 матчах в 2022 году. Домашняя неудача с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов глобально ни на что не повлияла. В полном порядке оборона — у «Ливерпуля» четыре сухих матча подряд.

Большим клубам всегда трудно после паузы на матчи сборных, когда футболисты возвращаются из разных концов света в разном физическом и психологическом состоянии, но «Ливерпуль» справился с этим — победа над «Уотфордом» в минувшие выходные (2:0) получилась неяркой, но надежной.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом предстоящего матча «Ливерпуль». Коэффициент на победу красных — 1.39, на «Бенфику» — 9.10, на ничью — 4.80.

Впрочем, «Бенфика» — неудобный соперник для «Ливерпуля». И два последних матча в Лиссабоне красные проиграли: 0:1 в 2006-м в 1/8 финала Лиги чемпионов и 1:2 в 2010-м в четвертьфинале Лиги Европы. А встречи этого сезона с «Барселоной» и «Аяксом» показали, что «Бенфика» способна терпеть в ситуациях, когда она андердог. Кроме того, в шести последних играх с участием «Ливерпуля» было забито менее трех голов. Пожалуй, есть основания ожидать «низового» матча.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2.5 с отличным коэффициентом 2.35.

«Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз и ставка на матч 5 апреля

«Манчестер Сити», по идее, должно быть сложнее. «Атлетико», провалив первую часть сезона, к весне подал признаки жизни и по делу вышиб из Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед». Но чтобы сопротивляться «Сити», команда Диего Симеоне должна вернуться к настройкам середины 2010-х — биться-бороться-кусаться, быть грязной и циничной. У аргентинского тренера есть позитивный опыт — в 2016-м он обыграл «Баварию» Гвардиолы в полуфинале Лиги чемпионов.

Но «Сити» сейчас хорош (семь матчей без поражений подряд), а главное, Лига чемпионов для клуба и лично для Пепа сейчас, кажется, намного важнее очередного титула в АПЛ.

Джек Грилиш. Фото Reuters

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом предстоящего матча «МС». Коэффициент на победу хозяев — 1.38, на «Атлетико» — 9.00, на ничью — 5.00.

При этом нужно помнить, что два последних визита «Атлетико» в Англию в рамках плей-офф Лиги чемпионов завершились победами — над «Ливерпулем» и «МЮ», и в обоих случаях испанцы прошли дальше. Правда, то были ответные матчи, но тем не менее. Учитывая травму лучшего защитника «Сити» Рубена Диаша, а также хорошую форму Луиса Суареса и Жоау Феликса, вариант, при котором «Атлетико» забьет, выглядит вполне реальным.

Прогноз «СЭ»: «Атлетико» забьет с хорошим коэффициентом 1.85.

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