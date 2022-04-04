«Манчестер Сити» — «Атлетико»: «автобус» Симеоне не даст разгуляться Пепу
5 апреля 2022 года в Лиге чемпионов состоятся первые матчи 1/4 финала. В одном из них «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет «Атлетико». Начало встречи, которую обслужит румынский арбитр Иштван Ковач, намечено на 22.00 мск. В прямом эфире за ходом игры можно понаблюдать на телеканале matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» 5 апреля 2022 года
Хотя в матче примут участие чемпионы своих стран, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не оставили шансов команде Диего Симеоне. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 9.00 — то есть вероятность всего 11%. В то же время на успех Пепа и его парней котировки низкие — 1.38 (72%), на ничью — 5.00 (17%).
Высока вероятность, что матч получится результативным: например, на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.79, а на обратный исход — 2.10.
У аналитиков нет сомнений, что «Сити» не просто выиграет, а сделает это крупно: на победу хозяев с форой (-1) можно заключить пари за 1.55, а с форой -1.5 — за 2.10. Вариант, что «Атлетико» не проиграет в предстоящей игре, оценен коэффициентом 3.20.
Скоростные нападающие обеих команд будут часто врываться в штрафную в поисках пенальти, поэтому довольно безопасной будет ставка на 11-метровый за 2.70. А если на поле станет горячо, то красная карточка увеличит поставленную автором сумму в 4 раза.
«Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года
Клубы ежегодно участвуют в Лиге чемпионов, но чудесным образом до сих пор ни разу не сталкивались. При этом у Гвардиолы и Симеоне есть опыт игры друг против друга: в сезоне-2015/16 «Бавария» Пепа не прошла мадридцев в полуфинале турнира («Атлетико» пробился в финал благодаря правилу выездного гола).
С того противостояния прошло семь лет, но предстоящая встреча наверняка получится похожей хотя бы стилистически, ведь «Сити» — такой же мощный и атакующий коллектив, как и «Бавария» эпохи Гвардиолы. А вот Симеоне не изменился и не изменил себе: против больших команд «Атлетико» продолжает сушить игру, рассчитывая реализовать единственный полумомент.
Важно отметить, что к первому матчу соперники подходят на сериях без поражений: «Сити» не проигрывает шесть игр подряд (4 победы, 2 ничьих), у «Мадрида» семь побед в восьми встречах (еще одна завершилась вничью).
Конечно, хозяева постараются решить вопрос выхода в полуфинал уже в первом матче, как сделали это в противостоянии со «Спортингом» (выиграли первую игру 5:0), но такой крупный счет вряд ли повторится. Поэтому есть повод поставить на тотал меньше трех голов за коэффициент 1.62.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Атлетико»
Диего Симеоне привезет на «Этихад» самый дорогой автобус в мире в попытке не проиграть слишком крупно и оставить команде шансы пролезть в полуфинал в домашнем матче. Вероятно, «Атлетико» сыграет в пять защитников, а обороняться на своей половине будут даже центральные нападающие. Благодаря такой вязкой манере мадридцы сделали себе имя, поэтому нельзя сомневаться — они сделают все возможное, чтобы не позволить сопернику победить крупно.
Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (+1.5) гола за 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0