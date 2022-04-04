Аргентинец уже потренировался на «МЮ».

5 апреля 2022 года в Лиге чемпионов состоятся первые матчи 1/4 финала. В одном из них «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет «Атлетико». Начало встречи, которую обслужит румынский арбитр Иштван Ковач, намечено на 22.00 мск. В прямом эфире за ходом игры можно понаблюдать на телеканале matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» 5 апреля 2022 года

Хотя в матче примут участие чемпионы своих стран, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не оставили шансов команде Диего Симеоне. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 9.00 — то есть вероятность всего 11%. В то же время на успех Пепа и его парней котировки низкие — 1.38 (72%), на ничью — 5.00 (17%).

Высока вероятность, что матч получится результативным: например, на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.79, а на обратный исход — 2.10.

У аналитиков нет сомнений, что «Сити» не просто выиграет, а сделает это крупно: на победу хозяев с форой (-1) можно заключить пари за 1.55, а с форой -1.5 — за 2.10. Вариант, что «Атлетико» не проиграет в предстоящей игре, оценен коэффициентом 3.20.

Скоростные нападающие обеих команд будут часто врываться в штрафную в поисках пенальти, поэтому довольно безопасной будет ставка на 11-метровый за 2.70. А если на поле станет горячо, то красная карточка увеличит поставленную автором сумму в 4 раза.

«Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года

Клубы ежегодно участвуют в Лиге чемпионов, но чудесным образом до сих пор ни разу не сталкивались. При этом у Гвардиолы и Симеоне есть опыт игры друг против друга: в сезоне-2015/16 «Бавария» Пепа не прошла мадридцев в полуфинале турнира («Атлетико» пробился в финал благодаря правилу выездного гола).

С того противостояния прошло семь лет, но предстоящая встреча наверняка получится похожей хотя бы стилистически, ведь «Сити» — такой же мощный и атакующий коллектив, как и «Бавария» эпохи Гвардиолы. А вот Симеоне не изменился и не изменил себе: против больших команд «Атлетико» продолжает сушить игру, рассчитывая реализовать единственный полумомент.

Важно отметить, что к первому матчу соперники подходят на сериях без поражений: «Сити» не проигрывает шесть игр подряд (4 победы, 2 ничьих), у «Мадрида» семь побед в восьми встречах (еще одна завершилась вничью).

Конечно, хозяева постараются решить вопрос выхода в полуфинал уже в первом матче, как сделали это в противостоянии со «Спортингом» (выиграли первую игру 5:0), но такой крупный счет вряд ли повторится. Поэтому есть повод поставить на тотал меньше трех голов за коэффициент 1.62.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Атлетико»

Диего Симеоне привезет на «Этихад» самый дорогой автобус в мире в попытке не проиграть слишком крупно и оставить команде шансы пролезть в полуфинал в домашнем матче. Вероятно, «Атлетико» сыграет в пять защитников, а обороняться на своей половине будут даже центральные нападающие. Благодаря такой вязкой манере мадридцы сделали себе имя, поэтому нельзя сомневаться — они сделают все возможное, чтобы не позволить сопернику победить крупно.

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (+1.5) гола за 1.79.