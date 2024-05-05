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«Нижний Новгород» — «Спартак»: хозяева потерпели шесть поражений подряд

Прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» 5 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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5 мая «Нижний Новгород» и «Спартак» сойдутся в 27-м туре РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Павел Шадыханов. Прямую трансляцию покажут сайты Winline и matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение москвичам: их успех предложен с коэффициентом 2.08, вероятность исхода — около 48%. Триумф нижегородцев можно взять за 3.35 (28%), разделение очков оценено в 3.85 (24%).

У «Нижнего Новгорода» шесть подряд поражений в РПЛ: поставить на то, что они хотя бы не проиграют в предстоящем матче, можно с котировкой 1.79.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры говорят о превосходстве красно-белых:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:1 — за 7.20;

• 1:2 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.69, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.13.

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Спартак»

Хозяева подошли к матчу на кошмарной серии из шести поражений в чемпионате. Настоящая катастрофа у команды происходит в обороне: в пяти из шести этих игр она пропускала минимум трижды, а в оставшейся вынула мяч дважды. Всего за это время в воротах «НН» мяч побывал 21 раз. «Спартак» же нащупал свою игру в атаке: в трех из четырех предыдущих встреч во всех турнирах забил минимум дважды, а в общем на этом отрезке настрелял 10 голов (2,5 в среднем за 90 минут).

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.03.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Динамо

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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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 21 1 3
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 22 1 3
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