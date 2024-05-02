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Сегодня, 08:15

ЦСКА — «Зенит»: петербуржцы не забили уже в двух матчах подряд

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит» 2 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Клаудиньо («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

2 мая ЦСКА примет «Зенит» в первой финальной игре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Она состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.15 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Сергея Карасева. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 18.15 мск.

FONBET Кубок России. Финал Пути РПЛ
02 мая, 19:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей фаворитами: успех «Зенита» доступен за 2.41, это около 38% вероятности. На выигрыш ЦСКА предложили 3.10 (32%). Ничья идет за 3.30 (30%).

Триумф красно-синих с форой (0) дали за 2.17. Опцию Ф2(0) — за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.65. Котировка на «обе забьют» — 1.87, на обратный рынок — 1.94.

Через две недели соперникам предстоит ответная встреча в Санкт-Петербурге, но вы можете выбрать победителя противостояния уже сейчас. Проход армейцев ждет вас за 1.38, коэффициент на сине-бело-голубых — 3.18.

Хаби Алонсо (&laquo;Байер&raquo;). «Рома» — последний клуб, который обыграл «Байер» в еврокубках. Спустя год леверкузенцы получили шанс отомстить

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

В конце апреля обе команды испытывали проблемы в атаке. Петербуржцы в двух последних турах чемпионата не отличились ни разу. Красно-синие выдавили 0.43 xG в дерби со «Спартаком», которое закончилось нулевой ничьей. А ворота «Балтики» поразили только на 90-й минуте, причем мяч вызвал немало споров. Очный поединок тоже не обещает результативную перестрелку: рынок с обменом голами прошел всего в половине из четырех прошлых игр с участием армейцев, а у сине-бело-голубых — ни в одной.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.94.

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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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«Боруссия» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 1 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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