Но все не так очевидно как кажется.

6 апреля в четвертьфинале Лиги Европы встретятся немецкий «Айнтрахт» и испанская «Барселона». Игра пройдет на «Коммерцбанк-Арене» и начнется в 22.00 мск, посмотреть матч можно будет на matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на четвертьфинал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Барселона» 7 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду из Каталонии. На победу «Барселоны» можно поставить с коэффициентом 1.70 (вероятность исхода — 58%), победа «Айнтрахта» идет за 4.80 (20%), ничью можно взять с котировкой 4.20 (22%).

Нерезультативная встреча весьма вероятна — на тотал меньше трех голов в матче коэффициент 1.77.

Очень может быть, что в игре забьют обе команды — котировка на это событие составляет 1.66.

Поставить на то, что одна из команд точно победит, можно за 1.25.

«Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз и анализ четвертьфинала Лиги Европы 7 апреля 2022 года

«Айнтрахт» — тяжелое испытание для Хави. Команда будто бы специально набирала форму именно под «Барселону». Последнее поражение коллектива Оливера Граснера случилось от «Баварии» в конце февраля (0:1) — команда героически сдержала Роберта Левандовского, а Кевин Трапп восемь раз спас ворота.

После этого «Айнтрахт» ни разу не проиграл и даже трижды выиграл (включая одну игру в Лиге Европы), пусть футбол и был слегка тоскливым. Но все-таки у Граснера в руках далеко не топ-клуб, зато с набором определенных сильных качеств. Самое главное из них — умение играть под натиском. Плюсом к этому у «Айнтрахта» очень сильный голкипер, который серийно выдает яркие матчи. В домашней игре немцам, может, большего и не понадобится — только надежно играть в защите. При этом с атакой беда, уже четыре матча команда не может забить больше одного мяча — поставить на то, что и «Барсу» «Айнтрахт» не пробьет дважды, можно за 1.41.

«Барселона» хороша. Всего два поражения в 2022 году, гениальное класико, победные серии, игроки на подъеме — в общем, в Каталонии все прекрасно. Команда, забившая «Реалу» четыре, наверняка способна забить кому угодно, но все же не стоит забывать про специфику Лиги Европы для «блауграны». Первый матч почти всегда пристрелка. Вряд ли это можно назвать осторожностью, но и «все на кон» первые игры каждой стадии в исполнении «Барсы» не назовешь. Пока в первых матчах плей-офф турнира команда Хави не забивала больше одного, поставить на такую разведку боем можно за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Барселона»

«Айнтрахт» должен терпеть как может. А может он хорошо — это не «Наполи» и не «Галатасарай», да и «Барселона» вновь обозначила себя как сверхатакующая команда. Значит, ввязываться в игру на встречных курсах опасно, лучший вариант — окопаться и надеяться на Траппа: как минимум последние шесть матчей тактика работала. Хави же ждет серьезное испытание — этот «Айнтрахт» даже «Бавария» взломала со скрипом, поэтому придется постараться. Ну или просто присмотреться, не выбрасывая из головы мысли о победе. Тактика-то рабочая.

Рекомендуемая ставка: ничья 1:1 за 7.50.