2 мая «Зенит» навестит ЦСКА в первом поединке финала Кубка России на этапе Пути РПЛ. Главный судья Сергей Карасев даст стартовый свисток в 19.15 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на «ВЭБ Арене» можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 18.15 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у сине-бело-голубых больше шансов на победу: на коллектив Сергея Семака предложили котировку 2.41, что составляет примерно 38% вероятности. Ничья доступна за 3.30 (30%). Триумф армейцев можно взять за 3.10 (32%).

В первом круге РПЛ соперники разошлись «миром» на «ВЭБ Арене» (1:1). Считаете, что красно-синие снова не уступят дома? Хватайте опцию 1Х за 1.60.

«Обе забьют» дали за 1.87, обратный вариант — за 1.94.

Специалисты сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола оценили в 2.24, ТМ 2.5 — в 1.65.

В двух последних турах чемпионата «Зенит» не отличился ни разу. Сухарь в исполнении ЦСКА идет за 3.27.

Самый возможный результат противостояния, по версии экспертов, — 1:1 за 5.85.

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