«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: «шпоры» дадут бой несмотря на три подряд поражения в АПЛ
Самая яркая вывеска 36-го тура АПЛ — поединок между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Игра на легендарном стадионе «Энфилд» пройдет 5 мая и начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Полом Тирни. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Winline видят мерсисайдцев серьезными фаворитами: их выигрыш доступен за 1.47, что составляет приблизительно 67% вероятности. Успех «Тоттенхэма» предложен с котировкой 5.80 (16%), даже на ничью можно поставить с чуть меньшим коэффициентом 5.60 (17%).
Несмотря на победу лондонцев в первом круге (2:1), вариант Х2 в предстоящем матче идет за солидные 2.85.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи выглядят следующим образом:
• победа красных 2:1 — за 8.40;
• 3:1 — за 9.20;
• 2:1 и ничья 1:1 — за 11.0.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 3.5 — за 2.19.
Вероятность того, что забитыми мячами отметятся обе команды, оценена в 1.38. Обратный вариант дан за 3.11.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Хозяева после нескольких неудачных матчей фактически выпали из чемпионской гонки, при этом они уже обеспечили себе место в топ-4 и практически не имеют никакой мотивации на оставшиеся матчи. «Шпоры» уступили в трех прошедших турах и серьезно усложнили себе борьбу за попадание в Лигу чемпионов, при этом их будет сложно подвинуть с пятой строчки — отрыв от «МЮ» составляет шесть баллов за четыре игры до финиша.
В последние годы встречи команд проходили с заметным преимуществом мерсисайдцев — у них семь побед в 10 поединках во всех турнирах. При этом с разницей больше, чем в один мяч, они выиграли лишь однажды — в финале Лиги чемпионов 2019 года. Возможно, эта тенденция сохранится, учитывая отсутствие турнирной мотивации «Ливерпуля». «Тоттенхэму» же как минимум следует закрыть жуткую серию из трех поражений. К тому же у «шпор» остались нерешенные вопросы с попаданием в ЛЧ на будущий год, надо их решить.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3