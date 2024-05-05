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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: «шпоры» дадут бой несмотря на три подряд поражения в АПЛ

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 5 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Самая яркая вывеска 36-го тура АПЛ — поединок между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Игра на легендарном стадионе «Энфилд» пройдет 5 мая и начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Полом Тирни. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
05 мая, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Тоттенхэм

Аналитики букмекерской компании Winline видят мерсисайдцев серьезными фаворитами: их выигрыш доступен за 1.47, что составляет приблизительно 67% вероятности. Успех «Тоттенхэма» предложен с котировкой 5.80 (16%), даже на ничью можно поставить с чуть меньшим коэффициентом 5.60 (17%).

Несмотря на победу лондонцев в первом круге (2:1), вариант Х2 в предстоящем матче идет за солидные 2.85.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи выглядят следующим образом:

• победа красных 2:1 — за 8.40;

• 3:1 — за 9.20;

• 2:1 и ничья 1:1 — за 11.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 3.5 — за 2.19.

Вероятность того, что забитыми мячами отметятся обе команды, оценена в 1.38. Обратный вариант дан за 3.11.

Александр Соболев и&nbsp;Кристофер Мартинс (&laquo;Спартак&raquo;). «Пари НН» и «Спартак» — самое зажигательное противостояние сезона. Команды забили 14 мячей за три матча

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Хозяева после нескольких неудачных матчей фактически выпали из чемпионской гонки, при этом они уже обеспечили себе место в топ-4 и практически не имеют никакой мотивации на оставшиеся матчи. «Шпоры» уступили в трех прошедших турах и серьезно усложнили себе борьбу за попадание в Лигу чемпионов, при этом их будет сложно подвинуть с пятой строчки — отрыв от «МЮ» составляет шесть баллов за четыре игры до финиша.

В последние годы встречи команд проходили с заметным преимуществом мерсисайдцев — у них семь побед в 10 поединках во всех турнирах. При этом с разницей больше, чем в один мяч, они выиграли лишь однажды — в финале Лиги чемпионов 2019 года. Возможно, эта тенденция сохранится, учитывая отсутствие турнирной мотивации «Ливерпуля». «Тоттенхэму» же как минимум следует закрыть жуткую серию из трех поражений. К тому же у «шпор» остались нерешенные вопросы с попаданием в ЛЧ на будущий год, надо их решить.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.77.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Нижний Новгород» — «Спартак»: хозяева потерпели шесть поражений подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Краснодар

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Динамо

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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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