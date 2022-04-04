«Бенфика» — «Ливерпуль»: грустный Салах не помеха победе
5 апреля в первом матче 1/4 Лиги чемпионов «Бенфика» примет «Ливерпуль» на стадионе «Эштадиу да Луж». Встреча состоится в 22.00 мск и будет транслироваться на канале «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль» 5 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ однозначным фаворитом считают гостей — на победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.39 (вероятность исхода — 71%). Ничью можно взять за 4.80 (20%), а победа «Бенфики» идет с котировкой 9.10 (9%).
Если верите в результативный матч, то поможете поставить на тотал больше трех голов за 2.50.
На то, что «Бенфика» не проиграет, выставлен коэффициент 3.20.
Пенальти в игре идет за 2.40.
«Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ четвертьфинала Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года
«Бенфика» — самая результативная команда Португалии, которая, однако, проводит удивительный сезон и проявляет уникальную гибкость, когда это нужно. «Орлы» умеют не только давить и побеждать, как показали последние недели, они умеют еще отыгрываться и терпеть. На самом высоком уровне.
Минимум три матча говорят об этом: качели в Португалии против «Аякса», когда команды забивали по очереди, а в итоге пришли к ничьей; против «Браги» лиссабонцы спаслись с 0:2, но не повезло в концовке; в Нидерландах выдержали давление «Аякса» и забили единственным ударом в створ. Но у команды не оборона мечты. Пропускают регулярно 1-2 гола, так что если считаете, что и «Ливерпуль» забьет им минимум дважды, коэффициент на это 1.76.
Красные на данный момент единственная команда в АПЛ с пятью победами подряд. Более того, ни одного гола красные в этот период не пропустили. Если думаете, что серия продлится, поставить можно за 1.41.
Со стороны все факты говорят о том, что в Португалию едет близкая к идеалу команда. Но так ли это на самом деле? Большой вопрос. 2 апреля команда играла с «Уотфордом», а до этого была международная пауза. Сразу после матча в Португалии у Клоппа важнейшая встреча с «Манчестер Сити» и битва за первое место. А в составе — погрустневший Салах, который из 20 ударов «Ливерпуля» по воротам «Уотфорда» не нанес ни одного.
Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» сейчас на той стадии совершенства, когда многие проблемы даже в совокупности не смогут их остановить. Команда заведена и настроена на борьбу, находится на хорошей серии из сухих побед, не потеряла шансы ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов, а еще не имеет колоссальных проблем с составом. «Бенфика» тоже хороша, обладает приятным набором качеств для сопротивления, но вряд ли этого хватит — Клопп умеет играть с португальцами.
Ставка: победа «Ливерпуля» 2:0 за 6.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0