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«Бенфика» — «Ливерпуль»: грустный Салах не помеха победе

Прогноз и ставка на четвертьфинал Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль» 5 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press
У египтянина случилась трагедия в сборной, но справиться можно и без него.

5 апреля в первом матче 1/4 Лиги чемпионов «Бенфика» примет «Ливерпуль» на стадионе «Эштадиу да Луж». Встреча состоится в 22.00 мск и будет транслироваться на канале «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/4 финала
05 апр, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль» 5 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ однозначным фаворитом считают гостей — на победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.39 (вероятность исхода — 71%). Ничью можно взять за 4.80 (20%), а победа «Бенфики» идет с котировкой 9.10 (9%).

Если верите в результативный матч, то поможете поставить на тотал больше трех голов за 2.50.

На то, что «Бенфика» не проиграет, выставлен коэффициент 3.20.

Пенальти в игре идет за 2.40.

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«Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ четвертьфинала Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года

«Бенфика» — самая результативная команда Португалии, которая, однако, проводит удивительный сезон и проявляет уникальную гибкость, когда это нужно. «Орлы» умеют не только давить и побеждать, как показали последние недели, они умеют еще отыгрываться и терпеть. На самом высоком уровне.

Минимум три матча говорят об этом: качели в Португалии против «Аякса», когда команды забивали по очереди, а в итоге пришли к ничьей; против «Браги» лиссабонцы спаслись с 0:2, но не повезло в концовке; в Нидерландах выдержали давление «Аякса» и забили единственным ударом в створ. Но у команды не оборона мечты. Пропускают регулярно 1-2 гола, так что если считаете, что и «Ливерпуль» забьет им минимум дважды, коэффициент на это 1.76.

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Красные на данный момент единственная команда в АПЛ с пятью победами подряд. Более того, ни одного гола красные в этот период не пропустили. Если думаете, что серия продлится, поставить можно за 1.41.

Со стороны все факты говорят о том, что в Португалию едет близкая к идеалу команда. Но так ли это на самом деле? Большой вопрос. 2 апреля команда играла с «Уотфордом», а до этого была международная пауза. Сразу после матча в Португалии у Клоппа важнейшая встреча с «Манчестер Сити» и битва за первое место. А в составе — погрустневший Салах, который из 20 ударов «Ливерпуля» по воротам «Уотфорда» не нанес ни одного.

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Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» сейчас на той стадии совершенства, когда многие проблемы даже в совокупности не смогут их остановить. Команда заведена и настроена на борьбу, находится на хорошей серии из сухих побед, не потеряла шансы ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов, а еще не имеет колоссальных проблем с составом. «Бенфика» тоже хороша, обладает приятным набором качеств для сопротивления, но вряд ли этого хватит — Клопп умеет играть с португальцами.

Ставка: победа «Ливерпуля» 2:0 за 6.80.

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ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Спартак

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