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Результаты «Краснодара» в чемпионской гонке — это катастрофа. О золоте можно забыть?

«Краснодар» проиграл «Ахмату» и остался на втором месте в таблице РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Кевин Кастаньо («Краснодар») и Мохамед Конате («Ахмат»).
Фото ФК «Краснодар».
«Быки» на своем поле проиграли «Ахмату».
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:1
Ахмат

За эту неделю «Краснодар» упустил сразу два шанса вернуть статус лидера РПЛ. Первое разочарование случилось в прошлом туре: победа над «Крыльями» выводила на чистое первое место и за четыре тура до конца взять все в свои руки. Но «быки» сыграли 0:0 в Самаре и по-хорошему должны были остаться довольны этим результатом: «Крылья» заслуживали три очка гораздо больше. Самая популярная рецензия к тому матча звучала так: «Краснодар» не готов быть чемпионом, игрокам просто-напросто не хватает опыта борьбы за титул. Неудивительно, что в клубе очень старательно отмахиваются от обсуждения турнирной таблицы и не любят слова «лидерство» и «чемпионство»: для игроков это лишнее давление и ничего более.

Кто бы тогда знал, что в следующем туре с «Ахматом» все будет еще хуже.

Мурад Мусаев, Сергей Семак, Марцел Личка. В РПЛ уникальная чемпионская гонка. Как долго в ней продержатся три команды?

Хотя поначалу для «Краснодара» матч складывался хорошо. Самое главное, что игроки в зеленом не казались прибитыми большой ответственностью. Сразу забрали мяч, выглядели легко и много атаковали. И это при том, что в гости приехала самая горячая команда последних недель, оформившая три победы подряд.

Моментов у «Краснодара» было предостаточно: через себя бил Кастаньо, Кордоба — головой, Олусегун — со средней дистанции. Игра давалась «быкам», гол назревал. Чувствовал это и вратарь «Ахмата» Шелия, который неоднократно выручал свою команду и всякий раз неистово «пихал» защитникам. Даже если «Ахмат» и не собирался выстраиваться автобусом, без низкой обороны обойтись было невозможно. «Краснодар» заставил. Но где-то после получаса игры «быки» заметно ослабили давление. Чувство превосходства как будто усыпило их, и первый тайм так и завершился без голов.

Зато с гола начался тайм второй. С гола «Ахмата» на первой же минуте! Сафонов отбил мяч после удара головой Богосаваца, а на подборе первым оказался Конате, который позволил себе даже подработать мяч и переложить его под удобную ногу. И все это — на линии вратарской! Защитники хозяев точно еще не вернулись после перерыва. «Краснодар», естественно, оживился, но при этом чуть не получил второй — Сафонов выручил после впечатляющего прохода Садулаева.

Была перекладина, нереализованный выход Кордобы практически один на один. Шелия поймал кураж, но «Краснодар» не производил впечатление команды, которой нужно вытащить этот матч во что бы то ни стало. И тем более «быки» не были похожи на клуб, который борется за чемпионство. «Ахмат» выглядел более цельно и четко знал, зачем он сюда приехал и как именно можно побить фаворита. Четвертая победа грозненцев — абсолютно заслуженная. Задача сохранения места в РПЛ, похоже, успешно решена.

«Краснодар» как участник чемпионской гонки — это просто катастрофа: ноль голов, одно очко в двух ключевых матчах сезона. А ведь «быки» — лучшая домашняя команда сезона, и в таком важном матче она проигрывает аутсайдеру. «Зенит» весь сезон пытается подсунуть титул «Краснодару», но «быки» всякий раз от него отказываются. Теперь, похоже, окончательно.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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