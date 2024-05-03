В фестивале адаптивного хоккея приняли участие 94 команды со всей России

В конце апреля в Сочи прошел VI Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея — ежегодный хоккейный турнир для детей и подростков с инвалидностью. Мероприятие организовано Федерацией адаптивного хоккея при поддержке благотворительной программы FONBET «ДоброFON».

В этом году в турнире приняли участие 1014 спортсменов из 94 команд — это на 30 команд больше, чем в прошлом году. Популярность данного вида спорта растет быстрыми темпами: число команд увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с первым фестивалем, который прошел в 2018 году. За это время к участию в турнирах было привлечено порядка 250 команд детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

В 2024 году в соревновании приехали поучаствовать ребята со всей России, включая новые регионы и Крым, география участников в этот раз очень широкая — от Сахалина до Луганска, от Архангельска до Грозного.

Поддержать ребят приехали амбассадоры «ДоброFON» — олимпийский чемпион Алексей Ягудин провел символические стартовые вбрасывания в первый игровой день фестиваля, а также устроил утреннюю разминку для всех участников. В торжественной церемонии открытия принял участие Роман Костомаров. Он сказал гостям фестиваля напутственные слова и пожелал всем участникам удачи. Также Роман провел встречу с ребятами и их родителями, на которой поделился своим спортивным и жизненным опытом и отвечал на вопросы.

«Это замечательное спортивное мероприятие проводится уже в шестой раз. И его роль намного обширнее, чем приобщение ребят с ограниченными возможностями здоровья к спорту. Не менее важна и социализация, ведь только она дает шанс на полноценную разнообразную жизнь вне зависимости от особенностей физического и ментального здоровья, — рассказывает Роман Костомаров. — Все участники соревнования — это ребята с внутренним стержнем. Он однозначно поможет вам в жизни, вы уже доказали, что трудности вас не сломают. Я готов своим примером показывать молодому поколению, что даже самые тяжелые ситуации могут сделать вас сильнее и лучше».

В рамках фестиваля состоялось 157 матчей по четырем дисциплинам: следж-хоккей — паралимпийская версия классического хоккея, где на льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки. В нем участвуют ребята с поражением опорно-двигательного аппарата. Хоккей для незрячих и слабовидящих. Специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта. Следж-хоккей 3х3 для команд с неполным составом — дисциплина стала нововведением прошедшего турнира.

Наиболее популярен следж-хоккей — в этой дисциплине приняли участие 47 команд. На втором месте специальный хоккей — здесь соревновались 29 команд. В следж-хоккее 3х3 состязались 11 команд, а в соревновании по хоккею для незрячих и слабовидящих — 7.

«Я очень рада, что наш фестиваль с каждым годом становится все популярнее. В этом году в нем приняли участие рекордные 94 команды, и это не предел. К нам приехали ребята из отдаленных уголков России, из новых регионов. Каждый год мы ставим перед собой одну и ту же цель — помочь ребятам с ограниченными возможностями здоровья социализироваться, привнести в их жизнь спорт, организовать для них праздник и дать возможность встретиться с друзьями из других команд. Благодарю наших партнеров, благотворительную программу «ДоброFON», за поддержку и помощь в организации этого мероприятия», — поделилась Анастасия Барадачева, президент Федерации адаптивного хоккея.

Традиционно в фестивале участвуют не только игроки, но также их родители и друзья — это не только спортивное мероприятие, но и большой семейный праздник. Такие активности позволяют максимально эффективно совмещать возрастные физические нагрузки и социализацию, необходимые детям с ограниченными возможностями здоровья.

Для участников и гостей фестиваля проводится яркая церемония открытия, множество интересных активностей в дни проведения игр и праздничная вечеринка в завершение мероприятия.

Для игроков это главное событие года, еще одна возможностью получить игровую практику и встретиться с друзьями из разных уголков России.

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