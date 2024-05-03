В фестивале адаптивного хоккея приняли участие 94 команды со всей России
В конце апреля в Сочи прошел VI Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея — ежегодный хоккейный турнир для детей и подростков с инвалидностью. Мероприятие организовано Федерацией адаптивного хоккея при поддержке благотворительной программы FONBET «ДоброFON».
В этом году в турнире приняли участие 1014 спортсменов из 94 команд — это на 30 команд больше, чем в прошлом году. Популярность данного вида спорта растет быстрыми темпами: число команд увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с первым фестивалем, который прошел в 2018 году. За это время к участию в турнирах было привлечено порядка 250 команд детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
В 2024 году в соревновании приехали поучаствовать ребята со всей России, включая новые регионы и Крым, география участников в этот раз очень широкая — от Сахалина до Луганска, от Архангельска до Грозного.
Поддержать ребят приехали амбассадоры «ДоброFON» — олимпийский чемпион Алексей Ягудин провел символические стартовые вбрасывания в первый игровой день фестиваля, а также устроил утреннюю разминку для всех участников. В торжественной церемонии открытия принял участие Роман Костомаров. Он сказал гостям фестиваля напутственные слова и пожелал всем участникам удачи. Также Роман провел встречу с ребятами и их родителями, на которой поделился своим спортивным и жизненным опытом и отвечал на вопросы.
«Это замечательное спортивное мероприятие проводится уже в шестой раз. И его роль намного обширнее, чем приобщение ребят с ограниченными возможностями здоровья к спорту. Не менее важна и социализация, ведь только она дает шанс на полноценную разнообразную жизнь вне зависимости от особенностей физического и ментального здоровья, — рассказывает Роман Костомаров. — Все участники соревнования — это ребята с внутренним стержнем. Он однозначно поможет вам в жизни, вы уже доказали, что трудности вас не сломают. Я готов своим примером показывать молодому поколению, что даже самые тяжелые ситуации могут сделать вас сильнее и лучше».
В рамках фестиваля состоялось 157 матчей по четырем дисциплинам: следж-хоккей — паралимпийская версия классического хоккея, где на льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки. В нем участвуют ребята с поражением опорно-двигательного аппарата. Хоккей для незрячих и слабовидящих. Специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта. Следж-хоккей 3х3 для команд с неполным составом — дисциплина стала нововведением прошедшего турнира.
Наиболее популярен следж-хоккей — в этой дисциплине приняли участие 47 команд. На втором месте специальный хоккей — здесь соревновались 29 команд. В следж-хоккее 3х3 состязались 11 команд, а в соревновании по хоккею для незрячих и слабовидящих — 7.
«Я очень рада, что наш фестиваль с каждым годом становится все популярнее. В этом году в нем приняли участие рекордные 94 команды, и это не предел. К нам приехали ребята из отдаленных уголков России, из новых регионов. Каждый год мы ставим перед собой одну и ту же цель — помочь ребятам с ограниченными возможностями здоровья социализироваться, привнести в их жизнь спорт, организовать для них праздник и дать возможность встретиться с друзьями из других команд. Благодарю наших партнеров, благотворительную программу «ДоброFON», за поддержку и помощь в организации этого мероприятия», — поделилась Анастасия Барадачева, президент Федерации адаптивного хоккея.
Традиционно в фестивале участвуют не только игроки, но также их родители и друзья — это не только спортивное мероприятие, но и большой семейный праздник. Такие активности позволяют максимально эффективно совмещать возрастные физические нагрузки и социализацию, необходимые детям с ограниченными возможностями здоровья.
Для участников и гостей фестиваля проводится яркая церемония открытия, множество интересных активностей в дни проведения игр и праздничная вечеринка в завершение мероприятия.
Для игроков это главное событие года, еще одна возможностью получить игровую практику и встретиться с друзьями из разных уголков России.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3