Мюнхенцы всего раз не выиграли в восьми играх этой ЛЧ.

«Бавария» врывается в 1/4 финала Лиги чемпионов матчем на «Эстадио де ла Серамика» — стадионе «Вильярреала». Испанцы примут шестикратного победителя турнира 6 апреля 2022 года. Игра начнется в 22.00 мск, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» 6 апреля 2022 года

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Бавария» — фаворит матча. Коэффициент на победу гостей — 1.61, что составляет около 61% вероятности. Успех «Вильярреала» идет за 5.60 (16%), ничья — за 4.20 (23%).

Пари «двойной исход» на хозяев оценено в 2.40.

Поставить на индивидуальный тотал мюнхенцев больше 1,5 гола можно за 1.53, больше 2,5 гола — за 2.75. Шанс, что испанцы оформят два мяча, аналитики оценили в 3.00, обратное пари котируется в 1.40.

Ставку на удаление можно сделать с коэффициентом 4.00, «красной карточки не будет» идет за 1.22.

«Вильярреал» — «Бавария»: прогноз и анализ четвертьфинала Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года

«Бавария» в 1/8 финала легко прошла «Ред Булл Зальцбург», хотя удивила результатом первого матча — после ничьей 1:1 мюнхенцы уничтожили соперника 7:1. Если верите, что команда Юлиана Нагельсманна забьет хотя бы пять мячей и «Вильярреалу», берите индивидуальный тотал больше 4,5 гола с коэффициентом 13.00. Тем более после разгрома австрийцев в двух из трех игр бундеслиги «Бавария» забила по четыре мяча.

Плюс у немцев перед игрой с «Вильярреалом» только одна серьезная потеря в составе — не сыграет Альфонсо Дэвис. У канадца после перенесенного коронавируса обнаружили признаки миокардита. Он уже приступил к тренировкам, но не готов помочь партнерам. Зато в ЛЧ безумен лучший форвард команды Роберт Левандовски: у него уже 12+3 в восьми матчах.

Однако у «Вильярреала» очень крепкая оборона. В чемпионате команда пропустила всего 29 мячей в 30 играх — меньше только у «Севильи» (20) и «Реала» (26). В 1/8 финала «желтая субмарина» прошла «Ювентус» во много благодаря игре в защите. Поставить на то, что «Бавария» не пробьет «Вильярреал», можно с коэффициентом 6.90.

Впереди команда Унаи Эмери тоже может себя показать: «Ювентус» получил от испанцев три. Правда, под вопросом участие одного из лидеров атаки испанцев Самуэля Чиквуэзе.

К тому же сейчас «Вильярреал» находится в вялой форме: в чемпионате потерпел два подряд сухих поражения от оппонентов из зоны вылета — «Кадиса» и «Леванте».

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Бавария»

«Вильярреал» уже удивил проходом в четвертьфинал, но шансов еще на одно чудо у «желтой субмарины» практически нет. Провальные результаты в ла лиге откинули команду за пределы еврокубковой зоны. «Бавария» же привычно разносит соперников в бундеслиге и идет к очередному чемпионству.

Рекомендованная ставка: победа «Баварии» с коэффициентом 1.61.