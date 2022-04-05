«Вильярреал» — «Бавария»: у Эмери закончился лимит на чудеса
«Бавария» врывается в 1/4 финала Лиги чемпионов матчем на «Эстадио де ла Серамика» — стадионе «Вильярреала». Испанцы примут шестикратного победителя турнира 6 апреля 2022 года. Игра начнется в 22.00 мск, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» 6 апреля 2022 года
По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Бавария» — фаворит матча. Коэффициент на победу гостей — 1.61, что составляет около 61% вероятности. Успех «Вильярреала» идет за 5.60 (16%), ничья — за 4.20 (23%).
Пари «двойной исход» на хозяев оценено в 2.40.
Поставить на индивидуальный тотал мюнхенцев больше 1,5 гола можно за 1.53, больше 2,5 гола — за 2.75. Шанс, что испанцы оформят два мяча, аналитики оценили в 3.00, обратное пари котируется в 1.40.
Ставку на удаление можно сделать с коэффициентом 4.00, «красной карточки не будет» идет за 1.22.
«Вильярреал» — «Бавария»: прогноз и анализ четвертьфинала Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года
«Бавария» в 1/8 финала легко прошла «Ред Булл Зальцбург», хотя удивила результатом первого матча — после ничьей 1:1 мюнхенцы уничтожили соперника 7:1. Если верите, что команда Юлиана Нагельсманна забьет хотя бы пять мячей и «Вильярреалу», берите индивидуальный тотал больше 4,5 гола с коэффициентом 13.00. Тем более после разгрома австрийцев в двух из трех игр бундеслиги «Бавария» забила по четыре мяча.
Плюс у немцев перед игрой с «Вильярреалом» только одна серьезная потеря в составе — не сыграет Альфонсо Дэвис. У канадца после перенесенного коронавируса обнаружили признаки миокардита. Он уже приступил к тренировкам, но не готов помочь партнерам. Зато в ЛЧ безумен лучший форвард команды Роберт Левандовски: у него уже 12+3 в восьми матчах.
Однако у «Вильярреала» очень крепкая оборона. В чемпионате команда пропустила всего 29 мячей в 30 играх — меньше только у «Севильи» (20) и «Реала» (26). В 1/8 финала «желтая субмарина» прошла «Ювентус» во много благодаря игре в защите. Поставить на то, что «Бавария» не пробьет «Вильярреал», можно с коэффициентом 6.90.
Впереди команда Унаи Эмери тоже может себя показать: «Ювентус» получил от испанцев три. Правда, под вопросом участие одного из лидеров атаки испанцев Самуэля Чиквуэзе.
К тому же сейчас «Вильярреал» находится в вялой форме: в чемпионате потерпел два подряд сухих поражения от оппонентов из зоны вылета — «Кадиса» и «Леванте».
Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Бавария»
«Вильярреал» уже удивил проходом в четвертьфинал, но шансов еще на одно чудо у «желтой субмарины» практически нет. Провальные результаты в ла лиге откинули команду за пределы еврокубковой зоны. «Бавария» же привычно разносит соперников в бундеслиге и идет к очередному чемпионству.
Рекомендованная ставка: победа «Баварии» с коэффициентом 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0