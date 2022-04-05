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«Вильярреал» — «Бавария»: у Эмери закончился лимит на чудеса

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» 6 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Унаи Эмери, «Вильярреал».
Фото Global Look Press
Мюнхенцы всего раз не выиграли в восьми играх этой ЛЧ.

«Бавария» врывается в 1/4 финала Лиги чемпионов матчем на «Эстадио де ла Серамика» — стадионе «Вильярреала». Испанцы примут шестикратного победителя турнира 6 апреля 2022 года. Игра начнется в 22.00 мск, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» 6 апреля 2022 года

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Бавария» — фаворит матча. Коэффициент на победу гостей — 1.61, что составляет около 61% вероятности. Успех «Вильярреала» идет за 5.60 (16%), ничья — за 4.20 (23%).

Пари «двойной исход» на хозяев оценено в 2.40.

Поставить на индивидуальный тотал мюнхенцев больше 1,5 гола можно за 1.53, больше 2,5 гола — за 2.75. Шанс, что испанцы оформят два мяча, аналитики оценили в 3.00, обратное пари котируется в 1.40.

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Ставку на удаление можно сделать с коэффициентом 4.00, «красной карточки не будет» идет за 1.22.

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«Бавария» в 1/8 финала легко прошла «Ред Булл Зальцбург», хотя удивила результатом первого матча — после ничьей 1:1 мюнхенцы уничтожили соперника 7:1. Если верите, что команда Юлиана Нагельсманна забьет хотя бы пять мячей и «Вильярреалу», берите индивидуальный тотал больше 4,5 гола с коэффициентом 13.00. Тем более после разгрома австрийцев в двух из трех игр бундеслиги «Бавария» забила по четыре мяча.

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Плюс у немцев перед игрой с «Вильярреалом» только одна серьезная потеря в составе — не сыграет Альфонсо Дэвис. У канадца после перенесенного коронавируса обнаружили признаки миокардита. Он уже приступил к тренировкам, но не готов помочь партнерам. Зато в ЛЧ безумен лучший форвард команды Роберт Левандовски: у него уже 12+3 в восьми матчах.

Однако у «Вильярреала» очень крепкая оборона. В чемпионате команда пропустила всего 29 мячей в 30 играх — меньше только у «Севильи» (20) и «Реала» (26). В 1/8 финала «желтая субмарина» прошла «Ювентус» во много благодаря игре в защите. Поставить на то, что «Бавария» не пробьет «Вильярреал», можно с коэффициентом 6.90.

Впереди команда Унаи Эмери тоже может себя показать: «Ювентус» получил от испанцев три. Правда, под вопросом участие одного из лидеров атаки испанцев Самуэля Чиквуэзе.

К тому же сейчас «Вильярреал» находится в вялой форме: в чемпионате потерпел два подряд сухих поражения от оппонентов из зоны вылета — «Кадиса» и «Леванте».

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Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Бавария»

«Вильярреал» уже удивил проходом в четвертьфинал, но шансов еще на одно чудо у «желтой субмарины» практически нет. Провальные результаты в ла лиге откинули команду за пределы еврокубковой зоны. «Бавария» же привычно разносит соперников в бундеслиге и идет к очередному чемпионству.

Рекомендованная ставка: победа «Баварии» с коэффициентом 1.61.

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ФК Вильярреал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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