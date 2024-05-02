«Даллас» обыграл «Вегас». Дадонов забросил одну шайбу

«Даллас» обыграл «Вегас» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Старз» вышли вперед в серии — 3-2.

Российский нападающий Евгений Дадонов забросил одну шайбу. Для него это второй гол в этом плей-офф.

Шестой матч в серии состоится на льду «Вегаса» 3 мая.