Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Металлург» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 5 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Трактор» 5 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Никита Коростелев, «Металлург».
Фото Global Look Press

5 апреля 2022 года «Металлург» и «Трактор» проведут второй матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра на арене «Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени, прямой эфир доступен на matchtv.ru.

Магнитогорский &laquo;Металлург&raquo;. «Металлург» — «Трактор»: команда Воробьева затормозит после самой результативной серии в истории

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом: коэффициент на победу «Металлурга» в основное время — 2.27, вероятность — около 43%. Успех гостей можно взять за 2.55 (36%), ничью после трех периодов — за 4.50 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «Трактор» в случае благоприятного исхода принесет победителю 2550.

Победа «Металлурга» с учетом овертайма оценена коэффициентом 1.81, у «Трактора» эта линия идет за 2.00.

Первая игра серии закончилась победой «Магнитки» — 3:2. Шанс, что хозяева снова забросят три шайбы, равен 1.93; индивидуальный тотал меньше 2,5 гола можно взять за 1.81.

Поставить на три шайбы от «Трактора» можно с коэффициентом 2.10, обратное пари идет за 1.69.

Мохамед Салах, &laquo;Ливерпуль&raquo;. «Бенфика» — «Ливерпуль»: грустный Салах не помеха победе

Для подстраховки можно взять один из вариантов результата с форой:

• Ф1 (-1) идет за 2.80;

• Ф1 (+1) — за 1.31;

• Ф2 (-1) — за 3.20;

• Ф1 (+1) — за 1.41.

На матч представлена линия комбинированных пари. Например, поставить на то, что обе команды забросят больше одной шайбы, можно за 1.84. Обратная ставка идет с коэффициентом 1.97.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
0
Читайте также
Бывших россиянок гонят из сборной Украины по биатлону. Глава ФБУ пытается их защитить
Как спасти российский спорт: новые Игры доброй воли с Китаем
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: финалы конференций КХЛ
«Металлург» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 5 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Суперзвезда и партнер Гретцки до конца радел за финский клуб в КХЛ. Но и он не выдержал мощнейшего давления на родине
КХЛ сохранила пол и потолок зарплат на сезон-2022/23
Клуб КХЛ продлил контракт с легионером не моргнув глазом. Он ничего не боится или что-то знает?
Хоккеист начал карьеру 22 года назад. Его списали в утиль в родном клубе — с тех пор он 6 лет помогает побеждать ЦСКА
Ротенберг рассказал, за счет чего СКА победил ЦСКА во втором матче серии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Крылья Советов»: спасет ли Карпин команду от вылета?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости