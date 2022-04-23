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Сегодня, 04:59

Гризманн назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что его команда является одним из фаворитов чемпионата мира-2022.

«Фавориты? Бразилия, Аргентина, Испания и Франция... Время еще есть, мы сохраняем осторожность. Но у нас хорошая команда, мы не проигрываем 9 матчей подряд, это хороший знак. Тем более, что во время чемпионата мира все сложнее», — цитирует AS Гризманна.

Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Франции является действующим обладателем титула. Франция попала в группу D вместе с Данией и Тунисом, четвертая команда определится позже. Это будет Перу, Австралия или ОАЭ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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Антуан Гризманн
Футбол
Сборная Франции по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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