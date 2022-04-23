Гризманн назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что его команда является одним из фаворитов чемпионата мира-2022.

«Фавориты? Бразилия, Аргентина, Испания и Франция... Время еще есть, мы сохраняем осторожность. Но у нас хорошая команда, мы не проигрываем 9 матчей подряд, это хороший знак. Тем более, что во время чемпионата мира все сложнее», — цитирует AS Гризманна.

Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Франции является действующим обладателем титула. Франция попала в группу D вместе с Данией и Тунисом, четвертая команда определится позже. Это будет Перу, Австралия или ОАЭ.