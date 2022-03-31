«Я на 9,5 балла русский». На ЧМ-2022 будет футболист из России, который мечтал играть за нас, но теперь в сборной Камеруна

Удивительная история 26-летнего полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа.

Академии «Локомотива» и ЦСКА

Ондуа родился в столице Камеруна Яунде. Его мама работала воспитательницей в детском саду, а отец — в посольстве Камеруна в Москве. К папе Гаэль и переехал в детстве, хотя футболом начал заниматься еще на родине — он вспоминал, что босиком на песке гонял с друзьями мяч или имитацию мяча из резинок. «Базовые элементы освоил еще в Камеруне, — вспоминал русский африканец в интервью Sports.ru. — Мама возила меня с 7 до 12 лет один раз в неделю к местному тренеру. Это не была какая-то академия, занимался для себя».

Почти сразу после приезда в Москву Ондуа отправился в академию «Локомотива». Просмотр проходил зимой, но Гаэль справился и был зачислен. Хотя первое время играть на воздухе было сложно — футболист вспоминал, что надевал три пары перчаток на особо холодные матчи. В «Локо» Ондуа пересекался с Миранчуками и Джикией.

Впрочем, в первую команду красно-зеленых камерунец так и не попал. О причинах он говорит размыто: «Не все зависело от меня». Зато Ондуа быстро устроился в ЦСКА в 2014 году. На тот момент хавбеку было 18, так что Леонид Слуцкий даже привлекал его к работе с основой. Однако Ондуа играл лишь за молодежку, а через год с небольшим после перехода в ЦСКА он покинул армейский клуб.

Без денег в «Анжи»

Карьера Ондуа разгонялась очень долго. После ЦСКА он около года не мог найти место работы. Был просмотр даже в «Сахалине», а также в «Орхусе», но в итоге Гаэль остановился на другом датском клубе — «Вайле» из второй по силе лиги. Но и там камерунец не задержался — контракт истек, Ондуа вернулся в Россию и стал искать новый клуб. И нашел в Украине — луганская «Заря», которую тренировал Юрий Вернидуб, была заинтересована в хавбеке. Но за нее Гаэль так и не сыграл: «Прожил в Украине три месяца, съездил с командой на сборы в Турцию, даже сыграл в четырех товарищеских матчах, но мне никак не делали рабочую визу из-за российского гражданства».

Ондуа спас «Анжи». Можно сказать, что полноценная беспрерывная карьера африканца началась именно с махачкалинского клуба летом 2018 года. Это уже был закатный «Анжи»: все звезды оттуда уехали, так что команда была явным аутсайдером РПЛ. Зато Ондуа постоянно был в составе: из полевых футболистов в чемпионате-2018/19 за «Анжи» больше матчей сыграл только Андрес Понсе. Существенных минусов было два: махачкалинцы вылетели из премьер-лиги, а еще ему не платили зарплату. Естественно, по итогам сезона Ондуа уехал (его забрал швейцарский «Серветт»), а клуб так и остался должен «достаточно приличную сумму».

Гаэль Ондуа. Фото Telegram

Русская жена и отпуск в Магадане

За два года в Швейцарии Ондуа вырос в крепкого футболиста и минувшим летом перешел в известный клуб второй бундеслиги — «Ганновер». В нем африканец — основной опорный полузащитник. Неудивительно, что Ондуа позвали в сборную Камеруна, за которую он уже провел два матча. Если в первой стыковой игре с Алжиром Гаэль мелькнул на 5 минут, то в ответной — вышел в стартовом составе и был заменен лишь во втором овертайме прямо перед голом Алжира. Камерун вырвал победу и путевку на чемпионат мира на 124-й минуте. В раздевалке было очень жарко, что сам Ондуа показал в собственном Telegram-канале.

Да, у прекрасно говорящего и пишущего по-русски футболиста есть свой канал, а также блог. Он регулярно пишет и туда и туда, любит раздавать фактурные интервью и вообще любит Россию. «Я на 9,5 балла русский, — признавался он. — Остальное — мой цвет кожи». У Ондуа русская жена, год назад он ездил в отпуск в Магаданскую область, где гулял по сугробам в -53 °C. Много ли российских футболистов так проводят выходные?

Самое главное — желание играть за сборную России. Ондуа уже много раз утверждал, что мечтает выступать именно за нашу национальную команду. «С самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах, — говорил Ондуа в интервью «Чемпионату». — К тому же Россия как страна дала мне больше всего — профессией футболиста я овладел именно там. И хочу отблагодарить Россию своей игрой за сборную — за все то, что она для меня сделала».

Ондуа даже признавался, что несколько месяцев назад отказался от вызова в сборную Камеруна перед Кубком африканских наций. Но от РФС не было никаких сигналов, поэтому сейчас россиянин все-таки решил выступать за сборную своей родины. И, видимо, не прогадал — велика вероятность, что мы увидим Ондуа на чемпионате мира-2022.