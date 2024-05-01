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Сегодня, 21:34

«Спартак» не рассматривает Карпина и Черчесова как кандидатов на пост главного тренера

Артем Бухаев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Валерий Карпин и Станислав Черчесов не входят в число кандидатов на пост главного тренера команды.

«Черчесова нет в списке кандидатов. Почему? Мое решение — он не в списке. Карпин не в шорт-листе. Паскаль Янсен? Сейчас он не в списке. Просто не в списке. Я готов к ответственности. Тренера буду выбирать я.
«Спартак» не будет «Бенфикой-2». Да, «Бенфика» — это большой клуб. Но «Спартак» это большой клуб, мы должны его развивать. В «Спартаке» должна быть система. Звучит просто, но это большая работа. Сколько нужно времени для системы? Бывают случаи, когда титулы завоевываются без системы. Хочу через 10 лет посмотреть назад и понять, что клуб работает. Люблю вызовы. «Спартак» — это большой вызов, деньги ни при чем. Если бы я хотел деньги, я бы остался в Португалии», — сказал Амарал.

Ранее Амарал заявил, что главным тренером красно-белых может остаться исполняющий обязанности Владимир Слишкович.

41-летний босниец временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля. Ранее он входил в тренерский штаб испанца.

1 мая «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (2:0) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России. В финале пути регионов красно-белые сыграют с победителем матча «Ростов» — «Балтика».

Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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