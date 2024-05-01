«Я хотел провести всю карьеру в «Динамо», но...» Первое интервью Миронова после перехода в «Спартак»

Обозреватель «СЭ» поговорил с участником самого громкого перехода межсезонья.

Переход капитана «Динамо» Андрея Миронова в «Спартак» стал самым громким событием первого дня на рынке свободных агентов КХЛ. В интервью «СЭ» защитник рассказал о том, почему ему не удалось договориться с бывшей командой, как решился на переход к принципиальному сопернику и чего ждет от первого дерби против родного клуба.

Не представляю, чего ждать в первом матче против «Динамо»

— Представить вас в форме красно-белых до сих пор не могу. Вы понимаете, что натворили?

— Случившееся со мной — жизненная история, о которой мне хочется рассказать подробно, чтобы дать ответы на все интересующие вопросы. Но даже в советское время бывали случаи, когда игроки переходили из «Динамо» в «Спартак». Можно вспомнить Николая Борщевского. Не я первый и не я последний. В первую очередь мне хочется перезагрузить карьеру на новом месте и вырасти как хоккеисту. Смена обстановки должна помочь. Остальное зависит от моих игры и профессионализма.

— Вы готовы к «теплому» приему со стороны динамовских фанатов в ближайшем столичном дерби?

— К таким вещам нельзя быть готовым. Я пока даже не представляю, чего ждать в первом дерби против «Динамо». В эмоциональном плане для меня игра станет большим событием. Но я всегда был честен по отношению к динамовским болельщикам и никогда их не избегал, несмотря на критику. Готов ответить перед ними за свои слова и поступки, спокойно смотря им в глаза. Ни от кого не прячусь. С вами я тоже решил пообщаться, чтобы объяснить свое видение произошедшего.

— Получается, вы сознательно подвели себя под огонь, выбрав «Спартак». Неужели не было других вариантов?

— Я бы хотел провести всю карьеру в «Динамо», чего никогда не скрывал. Но помимо спортивных вопросов есть и личные. По очень серьезным семейным обстоятельствам мне надо находиться как можно ближе к родным, а не уезжать далеко от Москвы. Не было бы варианта со «Спартаком» — смотрел бы на другие. Насколько знаю, мной там интересовались еще по ходу сезона. Имело место какое-то общение на уровне клуба и агента. Тогда до конкретики дело не дошло, поскольку в моих планах было только «Динамо». Сейчас с моим агентом также связывались представители «Ак Барса» и «Авангарда». Спасибо им за проявленный интерес, но мне было важно остаться дома.

— Жаль, что нельзя раскрыть все подробности, но на вашем месте сложно было поступить иначе.

— Те, кто знает мою ситуацию, слова плохого не сказали. Но и остальные люди, которые мне позвонили, когда появилась информация о подписании контракта со «Спартаком», меня не осудили, а только поддержали. Например, мой первый тренер Александр Филиппов, много лет проработавший в школе «Динамо». Были и другие заслуженные люди, которые многое сделали для клуба. Они сначала никак не могли поверить, но потом пожелали удачи.

— Олег Знарок случайно не звонил?

— С ним мы тоже пообщались, но подробности разговора, извините, останутся между нами. Подчеркну еще раз — никто меня не критиковал за принятое решение. Ни один человек.

Фото ХК «Динамо»

Нормального общения с менеджментом «Динамо» у нас не произошло

— Известно, что ранее вы несколько раз отказались от более выгодных в финансовом плане предложений, в частности ЦСКА и «Ак Барса».

— Два года назад хорошее предложение я получил от «Локомотива», но снова решил пойти навстречу «Динамо» и остался. Хотя после моего возвращения из Северной Америки в 2018-м при каждом следующем контракте моя зарплата уменьшалась. Это к вопросу о том, что я сейчас якобы выбрал исключительно деньги.

— Неужели нельзя было еще раз пойти на компромисс?

— Мое решение в первую очередь связано с отношением ко мне в клубе. Со стороны руководства «Динамо» желания найти устраивающее обе стороны решение я так и не увидел.

— Вас дискриминировали?

— Нет (смеется). На протяжении всего сезона я ждал каких-то предложений со стороны менеджмента. Даже сам пытался инициировать переговоры. Обещания были, но до конкретного разговора дело за несколько месяцев так и не дошло.

— Это странно, тем более вы давно знакомы со спортивным директором Алексеем Сопиным.

— Мы вместе выигрывали Кубок Гагарина и хорошо общаемся. Но в данном случае был немного удивлен.

— Допускаете, что на него давили люди свыше?

— Возможно, но всегда можно спокойно разрулить любое недопонимание и все объяснить.

— С другими ведущими игроками «Динамо» вопрос о продлении контрактов тоже решался в конце сезона, а Никита Гусев до сих пор не подписал нового соглашения.

— У меня очень непростая семейная ситуация, связанная с тем, что надо заранее смотреть в будущее. Хотелось определенности, а не постоянного откладывания дел на потом.

— В итоге вам все-таки сделали предложение.

— Однако никакого обсуждения фактически не было. Согласитесь, что переговорный процесс должен проходить иначе?

— Спорить с этим трудно. В чем проблема встретиться и пообщаться?

— Не знаю. Я хотел пообщаться, связывался и с главным тренером Алексеем Николаевичем Кудашовым, и с Сопиным. На словах было все нормально. Они обещали разобраться. Я ждал от них обратной связи. Но, видимо, что-то не срослось.

— Со стороны кажется, что ваше решение выбрать «Спартак» связано с личной обидой.

— Нет, это исключительно вопрос жизненных приоритетов. Перезагрузка в карьере тоже важный момент, но основная причина заключается в другом. Мой выбор пал на «Спартак», поскольку там во мне были очень заинтересованы. Руководство клуба, в частности президент Олег Леонидович Усачев, все решило оперативно. За это ему огромное спасибо. Мне не пришлось сильно нервничать. Огромную роль в моем переходе сыграл и Алексей Юрьевич Жамнов.

— Вы же не договорились со «Спартаком» за спиной?

— Нет, о предложении, которое я могу получить в «Спартаке», в «Динамо» давно и прекрасно знали. Повторяйте условия и оставляйте — я такого ультиматума не ставил. У динамовского менеджмента было время, чтобы подумать и понять, что делать со мной дальше. Однако на столе осталось только первоначальное предложение. Я ведь у «Спартака» не выбивал какие-то немыслимые условия. Там просто повторили мой последний контракт с «Динамо». Скажу больше — был готов немного упасть по финансовым условиям, чтобы остаться. Но нормального общения у нас с динамовским менеджментом так и не произошло.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Надеюсь, что сработаемся с Жамновым

— Согласитесь, что сезон для вас сложился неоднозначно.

— Насчет плей-офф — да, соглашусь. Ошибки у меня были, и я мог бы сыграть получше. Но в регулярном чемпионате все сложилось хорошо. Об этом свидетельствуют и первое место команды, чего с ней очень давно не случалось, и моя личная статистика при игре в равных составах. Все цифры есть в открытом доступе.

— Про особенности стиля работы руководства «Динамо» многие наслышаны. Но и в «Спартаке» менеджмент не назовешь максимально лояльным по отношению к игрокам.

— Переговоры прошли достаточно быстро и в рабочем режиме. Еще раз повторюсь, что для меня имела значение фигура главного тренера. Мы с Жамновым давно знакомы, хорошо общаемся, и о его профессиональных качествах наслышан от ребят, которые играют под его руководством в «Спартаке». Я перехожу к тренеру, стяг с фамилией которого висит под сводами динамовской арены. Надеюсь, что с Алексеем Юрьевичем мы сработаемся.

— О своей роли в новой команде с ним уже говорили?

— Нет, я не люблю этих разговоров, поскольку они весной и летом не имеют никакого смысла. Только игры и тренировки покажут, чего ты заслуживаешь.

— В «Спартаке» подобралась компания ваших бывших одноклубников по «Динамо» — Вишневский, Чайковски, Зайцев.

— Это большой плюс для меня. С Димой Вишневским мы давно дружим семьями. Приятно снова будет сыграть с ним вместе. Сам факт наличия бывших динамовцев говорит о том, что к клубному противостоянию среди самих хоккеистов отношение проще. На льду мы рубимся в кровь, а в жизни спокойно общаемся. Но у каждого из этих ребят был свой выбор, когда они переходили в «Спартак». При принятии решения я отталкивался только от себя и собственных целей, ни на кого не оглядываясь.

— В глазах не только болельщиков «Спартака», но и всех остальных вы все равно ассоциируетесь с «Динамо».

— Я 25 лет провел в «Динамо». Часть моего сердца навсегда останется в клубе, с которым у меня связано столько теплых воспоминаний. Со своей стороны хочу сказать только добрые слова в адрес игроков, тренеров, персонала и всех-всех, с кем довелось пересекаться за многие годы в «Динамо». Эти люди помогли получить большой жизненный опыт и сделали меня лучше. Я все очень ценю. Еще не могу не передать огромнейшее спасибо динамовским болельщикам. Они все время были рядом и постоянно меня поддерживали. Такое не забывается, хоть мы и окажемся теперь по разные стороны. В моей карьере новый этап, и для меня все начинается с нуля. Переход в «Спартак» — большой вызов и новая мотивация. Понимаю, что будет непросто, но я настроен максимально серьезно.