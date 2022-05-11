ФИФА начала расследование возможной махинации с паспортом игрока сборной Эквадора

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование утверждений Чилийской футбольной ассоциации о том, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо является колумбийцем и играет с поддельными документами.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, Чилийская футбольная ассоциация подала жалобу в дисциплинарный комитет федерации, в которой выдвинула ряд обвинений, касающихся возможной фальсификации документов о предоставлении эквадорского гражданства Кастильо.

Чилийцы требуют, чтобы сборная Эквадора получила техническое поражение во всех восьми матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в которых принимал участие защитник. В таком случае сборная Чили попадет на турнир вместо команды Эквадора.

Более подробная информация о ходе расследования будет представлена в ближайшее время, отметили в ФИФА.

Сборная Эквадора набрала 26 очков и заняла четвертое место в турнирной таблице отборочного турнира чемпионата мира, которое дает прямую путевку на турнир. Команда Чили с 19 баллами расположилась на седьмой позиции.