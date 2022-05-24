Карпин рассказал о своем будущем в сборной России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как будет действовать, когда национальная команда вернется на международную арену.

24 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

«Когда сборная вернется, тогда и будем обсуждать, — приводит слова Карпина Sport24.

Тренер отметил, что решение о продолжении работы со сборной России зависит от него и Российского футбольного союза (РФС).

«Продлится ли автоматически контракт, если у сборной не будет официальных матчей? Нет. Все будет зависеть от моего решения и решения РФС», — сказал он.

Напомним, что контракт 53-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца 2022 года.