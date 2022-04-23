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Галлас: «Если Франция выиграет чемпионат мира, кому вручать «Золотой мяч» — Мбаппе или Бензема?»

Бывший защитник сборной Франции Галлас считает Мбаппе лучшим футболистом мира
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас ответил на вопрос о том, можно ли назвать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

«Да, конечно, — приводит слова Галласа Goal.com. — То, что Килиан сейчас делает, просто невероятно. Лишь Месси и Роналду делали нечто подобное в таком возрасте. Да, есть Бензема и Левандовски, но они старше. Карим и Роберт провели отличный сезон, и теперь все говорят о претендентах на «Золотой мяч». Думаю, выбирать будут между этими тремя игроками».

Экс-защитник отметил, что для завоевания «Золотого мяча» нужно выиграть такой крупный турнир, как чемпионат мира или Лига чемпионов.

«Если Франция выиграет чемпионат мира, то кому вручать «Золотой мяч» — Мбаппе или Бензема? Карим забил много мячей за «Реал» и сделает их чемпионом. Но то же самое можно сказать и о Килиане, который много забивает и готов стать чемпионом с «ПСЖ», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе забил 33 мяча и отдал 18 результативных передач в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.

Источник: https://www.goal.com/en/news/generation-mbappe-psg-superstar-messi-ronaldo-heir-gallas/blt5cac4dfcfb0e598b

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21%

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ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Вильям Галлас
Килиан Мбаппе
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Семья Мбаппе на следующей неделе отправится в Мадрид
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 5 4 75-30 77
2
 Марсель 33 18 8 7 55-33 62
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Страсбур 33 15 11 7 55-35 56
5
 Ренн 33 17 5 11 70-36 56
6
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
7
 Ланс 33 15 8 10 52-41 53
8
 Лион 33 13 11 9 51-43 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 33 13 8 12 43-38 47
11
 Монпелье 33 12 6 15 44-46 42
12
 Брест 33 11 9 13 42-48 42
13
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
14
 Анже 33 8 10 15 36-49 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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38 тур
23.04 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 - : -
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
24.04 18:05
Лилль – Страсбур
 - : -
24.04 21:45
Реймс – Марсель
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 23
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Амари Траоре

Амари Траоре

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 27 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 28 1 8
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