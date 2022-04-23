Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас ответил на вопрос о том, можно ли назвать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

«Да, конечно, — приводит слова Галласа Goal.com. — То, что Килиан сейчас делает, просто невероятно. Лишь Месси и Роналду делали нечто подобное в таком возрасте. Да, есть Бензема и Левандовски, но они старше. Карим и Роберт провели отличный сезон, и теперь все говорят о претендентах на «Золотой мяч». Думаю, выбирать будут между этими тремя игроками».

Экс-защитник отметил, что для завоевания «Золотого мяча» нужно выиграть такой крупный турнир, как чемпионат мира или Лига чемпионов.

«Если Франция выиграет чемпионат мира, то кому вручать «Золотой мяч» — Мбаппе или Бензема? Карим забил много мячей за «Реал» и сделает их чемпионом. Но то же самое можно сказать и о Килиане, который много забивает и готов стать чемпионом с «ПСЖ», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе забил 33 мяча и отдал 18 результативных передач в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.