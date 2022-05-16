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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: команды забудут про голы в финале Лиги Европы

Прогноз и ставка на финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Джеймс Тавернье («Рейнджерс»).
Фото Global Look Press
Результативной встречи ждать не стоит.

18 мая 2022 года в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится финал Лиги Европы. В решающем матче сойдутся немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Он начнется в 22.00 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.40 мск. Обслужит встречу арбитр из Словении Славко Винчич.

Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
Рейнджерс

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом клуб из Германии. На победу «Айнтрахта» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Триумф «Рейнджерс» доступен за 3.10 (32%), ничья — за 3.40 (26%).

Немцы заберут трофей с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти? Котировка — 1.76. На «Глазго» — 2.14.

На то, что команда Джованни ван Бронкхорста не проиграет по итогам 90 минут, коэффициент 1.63.

У соперников высокие шансы обменяться голами — вариант «обе забьют» доступен за 1.77, обратный исход — за 2.05.

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Аналитики определили тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 как равновозможные события: на первый вариант котировка 1.95, на второй — 1.92.

Если считаете, что команды выявят победителя в серии пенальти, можете поставить на это за 7.00. Шансы у противников в таком случае абсолютно равные — по 14.0.

«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз и анализ финала Лиги Европы 18 мая 2022 года

Такой состав финала Лиги Европы — натуральное чудо. В плей-офф турнира играли «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Севилья», «Аталанта» и многие другие, но до решающего матча дошли отнюдь не топы. Тем не менее «Айнтрахт» и «Рейнджерс» давно зарекомендовали себя как крепкие европейские команды, которые иногда прорывает в еврокубках. В этот раз это произошло сразу с обеими.

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Но все же выход в финал франкфуртцев впечатляет сильнее. Банально из-за уровня их соперников по плей-офф — они ни разу не были фаворитами пары и поочередно выбили «Бетис», «Барселону» и «Вест Хэм». Примерно с четвертьфинала команда Оливера Глазнера явно сосредоточилась на выступлении в Лиге Европы и экономила силы в чемпионате, из-за чего заняла только восьмое место и не попала в еврокубки на будущий сезон. Возможность сыграть в группе Лиги чемпионов в будущем розыгрыше — шикарный бонус для немцев. Но и без этого мотивация у футболистов зашкалит.

«Айнтрахт» — фаворит финала, потому что команда более сбалансированная, с яркими исполнителями в атаке. Например, у Глазнера есть Костич и Борре, которые в том числе проявили себя в матчах с «Барсой». У второго, кстати, два гола в двух последних матчах.

«Рейнджерс» — менее стабильный коллектив, который сильно зависим от домашнего поля и болельщиков. В плей-офф вице-чемпионы Шотландии проиграли три гостевых матча из четырех, а дома добились трех побед при одной ничьей. Но что должно греть сердца фанатов команды Ван Бронкхорста — все поражения случились с разницей в один мяч. На победу «Айнтрахта» с форой (-1.5) коэффициент 4.40, на Ф2(+1.5) — 1.21.

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Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Рейнджерс»

Финал — особый матч, тем более для команд, которые не избалованы трофеями. Пропущенный мяч для каждой команды станет трагедией, потому что отыгрываться под эмоциональным прессингом всегда значительно тяжелее, чем в других условиях. «Айнтрахт» с удовольствием сыграет от обороны, как он делал это в большинстве матчей ЛЕ. Но и «Рейнджерс» сломя голову вперед не побежит — цена ошибки слишком высока.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.92.

Футбол
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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Динамо – Сочи
 - : -
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 - : -
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