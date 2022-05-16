«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: команды забудут про голы в финале Лиги Европы
18 мая 2022 года в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится финал Лиги Европы. В решающем матче сойдутся немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Он начнется в 22.00 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.40 мск. Обслужит встречу арбитр из Словении Славко Винчич.
Коэффициенты букмекеров на финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом клуб из Германии. На победу «Айнтрахта» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Триумф «Рейнджерс» доступен за 3.10 (32%), ничья — за 3.40 (26%).
Немцы заберут трофей с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти? Котировка — 1.76. На «Глазго» — 2.14.
На то, что команда Джованни ван Бронкхорста не проиграет по итогам 90 минут, коэффициент 1.63.
У соперников высокие шансы обменяться голами — вариант «обе забьют» доступен за 1.77, обратный исход — за 2.05.
Аналитики определили тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 как равновозможные события: на первый вариант котировка 1.95, на второй — 1.92.
Если считаете, что команды выявят победителя в серии пенальти, можете поставить на это за 7.00. Шансы у противников в таком случае абсолютно равные — по 14.0.
«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз и анализ финала Лиги Европы 18 мая 2022 года
Такой состав финала Лиги Европы — натуральное чудо. В плей-офф турнира играли «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Севилья», «Аталанта» и многие другие, но до решающего матча дошли отнюдь не топы. Тем не менее «Айнтрахт» и «Рейнджерс» давно зарекомендовали себя как крепкие европейские команды, которые иногда прорывает в еврокубках. В этот раз это произошло сразу с обеими.
Но все же выход в финал франкфуртцев впечатляет сильнее. Банально из-за уровня их соперников по плей-офф — они ни разу не были фаворитами пары и поочередно выбили «Бетис», «Барселону» и «Вест Хэм». Примерно с четвертьфинала команда Оливера Глазнера явно сосредоточилась на выступлении в Лиге Европы и экономила силы в чемпионате, из-за чего заняла только восьмое место и не попала в еврокубки на будущий сезон. Возможность сыграть в группе Лиги чемпионов в будущем розыгрыше — шикарный бонус для немцев. Но и без этого мотивация у футболистов зашкалит.
«Айнтрахт» — фаворит финала, потому что команда более сбалансированная, с яркими исполнителями в атаке. Например, у Глазнера есть Костич и Борре, которые в том числе проявили себя в матчах с «Барсой». У второго, кстати, два гола в двух последних матчах.
«Рейнджерс» — менее стабильный коллектив, который сильно зависим от домашнего поля и болельщиков. В плей-офф вице-чемпионы Шотландии проиграли три гостевых матча из четырех, а дома добились трех побед при одной ничьей. Но что должно греть сердца фанатов команды Ван Бронкхорста — все поражения случились с разницей в один мяч. На победу «Айнтрахта» с форой (-1.5) коэффициент 4.40, на Ф2(+1.5) — 1.21.
Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Рейнджерс»
Финал — особый матч, тем более для команд, которые не избалованы трофеями. Пропущенный мяч для каждой команды станет трагедией, потому что отыгрываться под эмоциональным прессингом всегда значительно тяжелее, чем в других условиях. «Айнтрахт» с удовольствием сыграет от обороны, как он делал это в большинстве матчей ЛЕ. Но и «Рейнджерс» сломя голову вперед не побежит — цена ошибки слишком высока.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0