Результативной встречи ждать не стоит.

18 мая 2022 года в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится финал Лиги Европы. В решающем матче сойдутся немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Он начнется в 22.00 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.40 мск. Обслужит встречу арбитр из Словении Славко Винчич.

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» 18 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом клуб из Германии. На победу «Айнтрахта» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Триумф «Рейнджерс» доступен за 3.10 (32%), ничья — за 3.40 (26%).

Немцы заберут трофей с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти? Котировка — 1.76. На «Глазго» — 2.14.

На то, что команда Джованни ван Бронкхорста не проиграет по итогам 90 минут, коэффициент 1.63.

У соперников высокие шансы обменяться голами — вариант «обе забьют» доступен за 1.77, обратный исход — за 2.05.

Аналитики определили тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 как равновозможные события: на первый вариант котировка 1.95, на второй — 1.92.

Если считаете, что команды выявят победителя в серии пенальти, можете поставить на это за 7.00. Шансы у противников в таком случае абсолютно равные — по 14.0.

«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз и анализ финала Лиги Европы 18 мая 2022 года

Такой состав финала Лиги Европы — натуральное чудо. В плей-офф турнира играли «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Севилья», «Аталанта» и многие другие, но до решающего матча дошли отнюдь не топы. Тем не менее «Айнтрахт» и «Рейнджерс» давно зарекомендовали себя как крепкие европейские команды, которые иногда прорывает в еврокубках. В этот раз это произошло сразу с обеими.

Но все же выход в финал франкфуртцев впечатляет сильнее. Банально из-за уровня их соперников по плей-офф — они ни разу не были фаворитами пары и поочередно выбили «Бетис», «Барселону» и «Вест Хэм». Примерно с четвертьфинала команда Оливера Глазнера явно сосредоточилась на выступлении в Лиге Европы и экономила силы в чемпионате, из-за чего заняла только восьмое место и не попала в еврокубки на будущий сезон. Возможность сыграть в группе Лиги чемпионов в будущем розыгрыше — шикарный бонус для немцев. Но и без этого мотивация у футболистов зашкалит.

«Айнтрахт» — фаворит финала, потому что команда более сбалансированная, с яркими исполнителями в атаке. Например, у Глазнера есть Костич и Борре, которые в том числе проявили себя в матчах с «Барсой». У второго, кстати, два гола в двух последних матчах.

«Рейнджерс» — менее стабильный коллектив, который сильно зависим от домашнего поля и болельщиков. В плей-офф вице-чемпионы Шотландии проиграли три гостевых матча из четырех, а дома добились трех побед при одной ничьей. Но что должно греть сердца фанатов команды Ван Бронкхорста — все поражения случились с разницей в один мяч. На победу «Айнтрахта» с форой (-1.5) коэффициент 4.40, на Ф2(+1.5) — 1.21.

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Рейнджерс»

Финал — особый матч, тем более для команд, которые не избалованы трофеями. Пропущенный мяч для каждой команды станет трагедией, потому что отыгрываться под эмоциональным прессингом всегда значительно тяжелее, чем в других условиях. «Айнтрахт» с удовольствием сыграет от обороны, как он делал это в большинстве матчей ЛЕ. Но и «Рейнджерс» сломя голову вперед не побежит — цена ошибки слишком высока.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.92.