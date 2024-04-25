Тоска и уныние в дерби. ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые за 21 год
Обескровленный ЦСКА против загадочного «Спартака» — такими эпитетами была дополнена афиша очередного дерби.
Армейцы перед этой игрой лишились сразу трех ведущих игроков — дисквалификации схлопотали Роша, Дивеев и Файзуллаев. Федотов не стал изобретать велосипед и довольно очевидным способом встроил в привычную схему новых игроков. Отчасти удивило появление в тройке защитников 19-летнего Лукина, который в этом календарном году не играл с первых минут в РПЛ. Также обратил на себя внимание выход Заболотного на острие — вместо Мусаева, который в последних играх затерялся. Ну и вернулся Акинфеев, пропускавший матч с «Ахматом». Какое же дерби без Игоря!
Слишкович не стал искать добра от добра, выставив практически тот же состав, который на выезде разгромил «Ростов». За одним исключением — Соболев заменил Игнатова. А так — те же три центральных, снова без Джикии. Но на этот раз капитана из-за повреждения не оказалось даже в запасе.
Первый тайм получился спокойным. Команды пребывали в активном поиске, пытаясь нащупать у соперника слабые места. Это взаимное раскачивание выглядело зрелищно. Не было не то что голов — опасных моментов не набралось бы даже на минимальную нарезку. Ни Акинфеев, ни Максименко в игре фактически не участвовали.
Эмоции генерировал только арбитр Казарцев. Сначала больше возмущались армейцы — Заболотный очень выразительно негодовал на поле, Федотов метался по технической зоне. А потом возник момент, который вывел из себя спартаковцев: мяч в чужой штрафной попал в руку Чалову. Красно-белые долго сигнализировали арбитру, требуя пенальти. И как будто зря выплеснулись: никакого 11-метрового рефери не назначил, а игровое преимущество ненадолго перешло к армейцам.
Во втором тайме принципиально ничего не изменилось. Ноль креатива и никакого созидания. Футболисты чаще сталкивались головами, чем били по воротам. Суетливое перемещение игроков, неприятный стык, пауза и врачи на поле — матч проходил строго по этому сценарию.
Игру по-настоящему взорвал Хлусевич, который организовал выход один на один... на свои ворота для Облякова. Армейская «десятка» подарком не воспользовался — пробил на исполнение в дальний угол и не попал. Правда, Хлусевич тут же исправился: прошел по своему флангу и нашел в штрафной Соболева, но тому не дал развернуться Зделар.
Футбол был абсолютно стерильным. Уже даже Казарцев своими решениями не выводил игроков на эмоции. 65-я минута, 70-я, 75-я — ударов в створ так и не было. Ни одного. На обе команды. Первым, кто добрался-таки до ворот, стал вышедший на замену Зиньковский. В нормальной игре на такой эпизод никто не обратил бы внимания. К финальному свистку у «Спартака» набралось аж три попадания в створ, у ЦСКА — два (оба — в компенсированное время). Ничья — самый справедливый исход матча. Нулей в противостоянии этих клубов не было 21 год — с осени 2003-го.
Дерби не получилось. Ни содержания, ни эмоций, ни каких-то скандалов, в конце концов. Сыграли и забыли. Этот результат серьезно ударил по перспективам обеих команд побороться за медали. Может, мы еще увидим дерби ЦСКА и «Спартака» в Суперфинале Кубка. Там уж точно должно быть повеселее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|0 : 1
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|0 : 1
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 0
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3