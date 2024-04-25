Тоска и уныние в дерби. ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые за 21 год

До 80-й минуты команды не нанесли ни одного удара в створ.

Обескровленный ЦСКА против загадочного «Спартака» — такими эпитетами была дополнена афиша очередного дерби.

Армейцы перед этой игрой лишились сразу трех ведущих игроков — дисквалификации схлопотали Роша, Дивеев и Файзуллаев. Федотов не стал изобретать велосипед и довольно очевидным способом встроил в привычную схему новых игроков. Отчасти удивило появление в тройке защитников 19-летнего Лукина, который в этом календарном году не играл с первых минут в РПЛ. Также обратил на себя внимание выход Заболотного на острие — вместо Мусаева, который в последних играх затерялся. Ну и вернулся Акинфеев, пропускавший матч с «Ахматом». Какое же дерби без Игоря!

Слишкович не стал искать добра от добра, выставив практически тот же состав, который на выезде разгромил «Ростов». За одним исключением — Соболев заменил Игнатова. А так — те же три центральных, снова без Джикии. Но на этот раз капитана из-за повреждения не оказалось даже в запасе.

Первый тайм получился спокойным. Команды пребывали в активном поиске, пытаясь нащупать у соперника слабые места. Это взаимное раскачивание выглядело зрелищно. Не было не то что голов — опасных моментов не набралось бы даже на минимальную нарезку. Ни Акинфеев, ни Максименко в игре фактически не участвовали.

Эмоции генерировал только арбитр Казарцев. Сначала больше возмущались армейцы — Заболотный очень выразительно негодовал на поле, Федотов метался по технической зоне. А потом возник момент, который вывел из себя спартаковцев: мяч в чужой штрафной попал в руку Чалову. Красно-белые долго сигнализировали арбитру, требуя пенальти. И как будто зря выплеснулись: никакого 11-метрового рефери не назначил , а игровое преимущество ненадолго перешло к армейцам.

Во втором тайме принципиально ничего не изменилось. Ноль креатива и никакого созидания. Футболисты чаще сталкивались головами, чем били по воротам. Суетливое перемещение игроков, неприятный стык, пауза и врачи на поле — матч проходил строго по этому сценарию.

Игру по-настоящему взорвал Хлусевич, который организовал выход один на один... на свои ворота для Облякова. Армейская «десятка» подарком не воспользовался — пробил на исполнение в дальний угол и не попал. Правда, Хлусевич тут же исправился: прошел по своему флангу и нашел в штрафной Соболева, но тому не дал развернуться Зделар.

Футбол был абсолютно стерильным. Уже даже Казарцев своими решениями не выводил игроков на эмоции. 65-я минута, 70-я, 75-я — ударов в створ так и не было. Ни одного. На обе команды. Первым, кто добрался-таки до ворот, стал вышедший на замену Зиньковский. В нормальной игре на такой эпизод никто не обратил бы внимания. К финальному свистку у «Спартака» набралось аж три попадания в створ, у ЦСКА — два (оба — в компенсированное время). Ничья — самый справедливый исход матча. Нулей в противостоянии этих клубов не было 21 год — с осени 2003-го.