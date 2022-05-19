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Райан Джек — о финале Лиги Европы: «Проиграть так — это мучительно»

Райан Джек прокомментировал поражение в финале Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Рейнджерс» Райан Джек назвал мучительным поражение от «Айнтрахта» в финале Лиги Европы. Шотландская команда проиграла в серии пенальти — 4:5.

«Проиграть так — это мучительно. Прежде всего, горжусь своими одноклубниками, персоналом и клубом, который я представляю, но мы потерпели неудачу. Проиграть по пенальти — это тошно, но такова часть игры, как только что сказал нам босс, и мы должны двигаться дальше.

Так бывает, когда играешь в большом клубе: матчей много и быстро. Очевидно, сегодня будет тяжело. Это будет бессонная ночь, но мы должны быть готовы к субботнему обеду и вернуться к игре. У нас есть Кубок Шотландии, чтобы пойти и выиграть", — цитирует пресс-служба УЕФА Джека.

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