Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 15 мая 2022 года

У ЦСКА всего одна победа в последних шести играх РПЛ.

29-й тур РПЛ насыщен яркими вывесками: одна из них — «Краснодар» — ЦСКА. Команды встретятся на «Краснодар Арене» 15 мая 2022 года, игра начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 15 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.13, это примерно 45% вероятности. Успех «Краснодара» оценен в 3.10 (31%). На ничью идет котировка 4.10 (24%).

Также на игру предложен широкий рынок результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 6.30, Ф2(+1.5) — за 1.12;

• Ф1(+1.5) идет за 1.25, Ф2(-1.5) — за 3.90.

Самый ожидаемый автор гола в составе «Краснодара» — Эдуард Сперцян. На точный удар полузащитника предложен коэффициент 3.55. В составе ЦСКА больше всего ожиданий от Антона Заболотного: котировка на его забитый мяч — 2.95.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.61, обратную ставку можно сделать за 2.32.

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 15 мая 2022 года

После мощного начала весенней части чемпионата ЦСКА застопорился и в последних шести играх победил всего один раз. «Краснодар» остался без легионеров, но на удивление не развалился и за тот же промежуток оформил три победы и проиграл всего дважды.

Обе команды немало забивают: «быки» вонзили 40 мячей в 28 турах РПЛ, армейцы — 38. Правда, в первом круге соперники скатали нулевую ничью. Вероятность еще одного «мирного» безголевого исхода оценена в 15.5.

Также у команд прослеживаются явные проблемы с обороной. И ЦСКА, и «Краснодар» отыграли на ноль всего по два из последних десяти матчей.

После бана российских клубов в еврокубках оба коллектива лишились турнирной мотивации. При этом команды занимают четвертую и пятую строчки с разницей в одно очко, и «быки» в случае победы могут обойти армейцев. Правда, непонятно, насколько команда из Краснодара к этому стремится.

ЦСКА с трудом набирает очки даже в играх с явными аутсайдерами, а тут — команда из верхней половины таблицы. «Краснодар» после отъезда иностранцев насытил состав воспитанниками, которые заряжены и хотят доказать, что они достойны остаться в ростере на следующий сезон. Почти каждая игра «быков» в последние месяцы получается увлекательной.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» превратился в очень неприятную команду для топ-клубов и в последние недели несколько раз отобрал очки у серьезных соперников: обыграл «Локомотив» (1:0), «Ростов» (2:1) и пободался с «Динамо» (0:1). Игра с ЦСКА получится тяжелой, ведь армейцы рискуют проиграть третий матч подряд, но шансы у хозяев несомненно есть.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.76.