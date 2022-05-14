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«Краснодар» — ЦСКА: молодежь Галицкого добьет кризисную команду Березуцкого

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 15 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес (ЦСКА).
Фото Global Look Press
У ЦСКА всего одна победа в последних шести играх РПЛ.

29-й тур РПЛ насыщен яркими вывесками: одна из них — «Краснодар» — ЦСКА. Команды встретятся на «Краснодар Арене» 15 мая 2022 года, игра начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 18.55 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 15 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.13, это примерно 45% вероятности. Успех «Краснодара» оценен в 3.10 (31%). На ничью идет котировка 4.10 (24%).

Также на игру предложен широкий рынок результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 6.30, Ф2(+1.5) — за 1.12;

• Ф1(+1.5) идет за 1.25, Ф2(-1.5) — за 3.90.

Самый ожидаемый автор гола в составе «Краснодара» — Эдуард Сперцян. На точный удар полузащитника предложен коэффициент 3.55. В составе ЦСКА больше всего ожиданий от Антона Заболотного: котировка на его забитый мяч — 2.95.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.61, обратную ставку можно сделать за 2.32.

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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 15 мая 2022 года

После мощного начала весенней части чемпионата ЦСКА застопорился и в последних шести играх победил всего один раз. «Краснодар» остался без легионеров, но на удивление не развалился и за тот же промежуток оформил три победы и проиграл всего дважды.

Обе команды немало забивают: «быки» вонзили 40 мячей в 28 турах РПЛ, армейцы — 38. Правда, в первом круге соперники скатали нулевую ничью. Вероятность еще одного «мирного» безголевого исхода оценена в 15.5.

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Также у команд прослеживаются явные проблемы с обороной. И ЦСКА, и «Краснодар» отыграли на ноль всего по два из последних десяти матчей.

После бана российских клубов в еврокубках оба коллектива лишились турнирной мотивации. При этом команды занимают четвертую и пятую строчки с разницей в одно очко, и «быки» в случае победы могут обойти армейцев. Правда, непонятно, насколько команда из Краснодара к этому стремится.

ЦСКА с трудом набирает очки даже в играх с явными аутсайдерами, а тут — команда из верхней половины таблицы. «Краснодар» после отъезда иностранцев насытил состав воспитанниками, которые заряжены и хотят доказать, что они достойны остаться в ростере на следующий сезон. Почти каждая игра «быков» в последние месяцы получается увлекательной.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» превратился в очень неприятную команду для топ-клубов и в последние недели несколько раз отобрал очки у серьезных соперников: обыграл «Локомотив» (1:0), «Ростов» (2:1) и пободался с «Динамо» (0:1). Игра с ЦСКА получится тяжелой, ведь армейцы рискуют проиграть третий матч подряд, но шансы у хозяев несомненно есть.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.76.

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РПЛ
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Краснодар

 6
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Спартак

 16 1 4
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 23 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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