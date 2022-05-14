«Краснодар» — ЦСКА: молодежь Галицкого добьет кризисную команду Березуцкого
29-й тур РПЛ насыщен яркими вывесками: одна из них — «Краснодар» — ЦСКА. Команды встретятся на «Краснодар Арене» 15 мая 2022 года, игра начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 15 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.13, это примерно 45% вероятности. Успех «Краснодара» оценен в 3.10 (31%). На ничью идет котировка 4.10 (24%).
Также на игру предложен широкий рынок результатов с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 6.30, Ф2(+1.5) — за 1.12;
• Ф1(+1.5) идет за 1.25, Ф2(-1.5) — за 3.90.
Самый ожидаемый автор гола в составе «Краснодара» — Эдуард Сперцян. На точный удар полузащитника предложен коэффициент 3.55. В составе ЦСКА больше всего ожиданий от Антона Заболотного: котировка на его забитый мяч — 2.95.
Вариант «обе забьют» доступен за 1.61, обратную ставку можно сделать за 2.32.
«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 15 мая 2022 года
После мощного начала весенней части чемпионата ЦСКА застопорился и в последних шести играх победил всего один раз. «Краснодар» остался без легионеров, но на удивление не развалился и за тот же промежуток оформил три победы и проиграл всего дважды.
Обе команды немало забивают: «быки» вонзили 40 мячей в 28 турах РПЛ, армейцы — 38. Правда, в первом круге соперники скатали нулевую ничью. Вероятность еще одного «мирного» безголевого исхода оценена в 15.5.
Также у команд прослеживаются явные проблемы с обороной. И ЦСКА, и «Краснодар» отыграли на ноль всего по два из последних десяти матчей.
После бана российских клубов в еврокубках оба коллектива лишились турнирной мотивации. При этом команды занимают четвертую и пятую строчки с разницей в одно очко, и «быки» в случае победы могут обойти армейцев. Правда, непонятно, насколько команда из Краснодара к этому стремится.
ЦСКА с трудом набирает очки даже в играх с явными аутсайдерами, а тут — команда из верхней половины таблицы. «Краснодар» после отъезда иностранцев насытил состав воспитанниками, которые заряжены и хотят доказать, что они достойны остаться в ростере на следующий сезон. Почти каждая игра «быков» в последние месяцы получается увлекательной.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА
«Краснодар» превратился в очень неприятную команду для топ-клубов и в последние недели несколько раз отобрал очки у серьезных соперников: обыграл «Локомотив» (1:0), «Ростов» (2:1) и пободался с «Динамо» (0:1). Игра с ЦСКА получится тяжелой, ведь армейцы рискуют проиграть третий матч подряд, но шансы у хозяев несомненно есть.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0