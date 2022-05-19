Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 06:04

Маккойст: «Думал, что «Рейнджерс» окажется сильнее, но этого не произошло»

Маккойст прокомментировал поражение «Рейнджерс» от «Айнтрахта» в финале Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Рейнджерс» Алли Маккойст признался, что надеялся на победу шотландской команды над «Айнтрахтом» (1:1, пен. — 4:5) в финале Лиги Европы.

«Я сопереживаю: они так много вложили в эту игру. Думал, что, в конце концов, «Рейнджерс» окажется сильнее, но этого не произошло. У Райана Кента был отличный шанс поставить победную точку. Качество исполнения 11-метровых ударов, особенно у игроков «Айнтрахта», было попросту первоклассным», — цитирует пресс-служба УЕФА Маккойста.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033450--frankfurt-vs-rangers/
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
Продав «Челси» за $5 млрд, Абрамович не получил ни цента
Материалы сюжета: Финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» в Севилье
Райан Джек — о финале Лиги Европы: «Проиграть так — это мучительно»
Хинтереггер — о победе в финале Лиги Европы: «Это безумие»
Миллер: «Трапп сказал очень веское слово в финале Лиги Европы»
Кнауфф — о финале Лиги Европы: «У меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти»
Роде считает, что «Айнтрахт» заслужил победу в финале Лиги Европы
Трапп — о победе в Лиге Европы: «Невероятное чувство. Я все еще не могу отдышаться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джибриль Соу: «Знали, что в финале многое будет зависеть от страсти»

Райан Джек — о финале Лиги Европы: «Проиграть так — это мучительно»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости