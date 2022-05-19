Маккойст: «Думал, что «Рейнджерс» окажется сильнее, но этого не произошло»

Бывший главный тренер «Рейнджерс» Алли Маккойст признался, что надеялся на победу шотландской команды над «Айнтрахтом» (1:1, пен. — 4:5) в финале Лиги Европы.

«Я сопереживаю: они так много вложили в эту игру. Думал, что, в конце концов, «Рейнджерс» окажется сильнее, но этого не произошло. У Райана Кента был отличный шанс поставить победную точку. Качество исполнения 11-метровых ударов, особенно у игроков «Айнтрахта», было попросту первоклассным», — цитирует пресс-служба УЕФА Маккойста.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.