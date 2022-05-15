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«Ньюкасл» — «Арсенал»: команда Артеты вернется в Лигу чемпионов

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 16 мая 2022 года
Читать «СЭ» в
Габриэл Мартинелли и Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Global Look Press
«Канонирам» нужны две победы, чтобы опередить «Тоттенхэм».

16 мая 2022 года «Арсенал» в предпоследнем 37-м туре АПЛ сыграет с «Ньюкаслом». Матч состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу 37-летний арбитр Даррен Инглэнд. Команды занимают четвертое и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
16 мая, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 16 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «канонирам». На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 1.81, что примерно 55% вероятности. На втором месте по шансам — ничья, она оценена в 3.90 (25%). Возможность хозяев победить доступна за 4.40 (20%).

Веришь, что «сороки» наберут очки? На 1Х котировка 2.07.

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В игре предложен широкий рынок ставок на тотал голов:

  • тотал больше 1.5 мяча идет за 1.25, ТМ 1.5 — за 4.00;

  • тотал больше 2.5 мяча идет за 2.83, ТМ 2.5 — за 2.04;

  • тотал больше 3.5 мяча идет за 3.00, ТМ 3.5 — за 1.40.

«Ньюкасл» — новый толстосум АПЛ, но пока это не сильно отражается на результатах. В первом круге, еще до покупки шейхами, «сороки» проиграли «Арсеналу» 0:2. На победу лондонцев с форой (-1.5) коэффициент 3.10, на Ф1(+1.5) — 1.36.

Пенальти в предстоящем матче можно взять за 2.70, удаление — за 6.00.

«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 37-го тура АПЛ 16 мая 2022 года

В последнем туре «Арсенал» проиграл очень важный матч — пропустил три мяча и ничем не ответил «Тоттенхэму». В результате «шпоры» приблизились к «канонирам» на расстояние одного балла и стали реальной угрозой их четвертому месту. Если команде Антонио Конте в последних двух матчах играть с аутсайдерами «Норвичем» и «Бёрнли», то парням Артеты предстоят непростые встречи с «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Есть реальный шанс не попасть в ЛЧ на следующий сезон.

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«Ньюкасл» свою задачу минимум уже выполнил — не вылетел из АПЛ. Летом новые владельцы клуба хорошенько обновят состав, свезут в кучу ярких игроков со всех чемпионатов, и, может быть, «сороки» станут претендентами на еврокубки. Пока же они засохли в середине таблицы и при лучших раскладах могут войти только в топ-10 турнира.

В последних двух матчах «Ньюкаслу» было очень тяжело — против «Сити» и «Ливерпуля» не получилось не то что взять очки, но и забить хотя бы один мяч. У «сорок» в принципе неважно с атакой — забивают в среднем 1.11 гола за игру. А в матчах против команд топ-4 ситуация вообще катастрофическая — всего один точный удар в семи играх. На гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» коэффициент 1.49, на ТБ 1.5 — 3.20.

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Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»

«Арсеналу» три очка нужны как воздух. «Канониры» пахали весь год не для того, чтобы отдать лигочемпионское место в последних трех матчах. Артета выпустит суператакующий состав и задавит противника — за последние четыре года у лондонцев это получалось исправно.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.32.

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«Ювентус» — «Лацио»: Кьеллини ждут веселые проводы в последнем домашнем матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Зенит

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Краснодар

 6
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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