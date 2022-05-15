«Ньюкасл» — «Арсенал»: команда Артеты вернется в Лигу чемпионов
16 мая 2022 года «Арсенал» в предпоследнем 37-м туре АПЛ сыграет с «Ньюкаслом». Матч состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу 37-летний арбитр Даррен Инглэнд. Команды занимают четвертое и 14-е места в турнирной таблице соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 16 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «канонирам». На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 1.81, что примерно 55% вероятности. На втором месте по шансам — ничья, она оценена в 3.90 (25%). Возможность хозяев победить доступна за 4.40 (20%).
Веришь, что «сороки» наберут очки? На 1Х котировка 2.07.
В игре предложен широкий рынок ставок на тотал голов:
«Ньюкасл» — новый толстосум АПЛ, но пока это не сильно отражается на результатах. В первом круге, еще до покупки шейхами, «сороки» проиграли «Арсеналу» 0:2. На победу лондонцев с форой (-1.5) коэффициент 3.10, на Ф1(+1.5) — 1.36.
Пенальти в предстоящем матче можно взять за 2.70, удаление — за 6.00.
«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 37-го тура АПЛ 16 мая 2022 года
В последнем туре «Арсенал» проиграл очень важный матч — пропустил три мяча и ничем не ответил «Тоттенхэму». В результате «шпоры» приблизились к «канонирам» на расстояние одного балла и стали реальной угрозой их четвертому месту. Если команде Антонио Конте в последних двух матчах играть с аутсайдерами «Норвичем» и «Бёрнли», то парням Артеты предстоят непростые встречи с «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Есть реальный шанс не попасть в ЛЧ на следующий сезон.
«Ньюкасл» свою задачу минимум уже выполнил — не вылетел из АПЛ. Летом новые владельцы клуба хорошенько обновят состав, свезут в кучу ярких игроков со всех чемпионатов, и, может быть, «сороки» станут претендентами на еврокубки. Пока же они засохли в середине таблицы и при лучших раскладах могут войти только в топ-10 турнира.
В последних двух матчах «Ньюкаслу» было очень тяжело — против «Сити» и «Ливерпуля» не получилось не то что взять очки, но и забить хотя бы один мяч. У «сорок» в принципе неважно с атакой — забивают в среднем 1.11 гола за игру. А в матчах против команд топ-4 ситуация вообще катастрофическая — всего один точный удар в семи играх. На гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» коэффициент 1.49, на ТБ 1.5 — 3.20.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»
«Арсеналу» три очка нужны как воздух. «Канониры» пахали весь год не для того, чтобы отдать лигочемпионское место в последних трех матчах. Артета выпустит суператакующий состав и задавит противника — за последние четыре года у лондонцев это получалось исправно.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.32.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0