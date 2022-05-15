«Канонирам» нужны две победы, чтобы опередить «Тоттенхэм».

16 мая 2022 года «Арсенал» в предпоследнем 37-м туре АПЛ сыграет с «Ньюкаслом». Матч состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу 37-летний арбитр Даррен Инглэнд. Команды занимают четвертое и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 16 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «канонирам». На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 1.81, что примерно 55% вероятности. На втором месте по шансам — ничья, она оценена в 3.90 (25%). Возможность хозяев победить доступна за 4.40 (20%).

Веришь, что «сороки» наберут очки? На 1Х котировка 2.07.

В игре предложен широкий рынок ставок на тотал голов:

тотал больше 1.5 мяча идет за 1.25, ТМ 1.5 — за 4.00;

тотал больше 2.5 мяча идет за 2.83, ТМ 2.5 — за 2.04;

тотал больше 3.5 мяча идет за 3.00, ТМ 3.5 — за 1.40.

«Ньюкасл» — новый толстосум АПЛ, но пока это не сильно отражается на результатах. В первом круге, еще до покупки шейхами, «сороки» проиграли «Арсеналу» 0:2. На победу лондонцев с форой (-1.5) коэффициент 3.10, на Ф1(+1.5) — 1.36.

Пенальти в предстоящем матче можно взять за 2.70, удаление — за 6.00.

«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 37-го тура АПЛ 16 мая 2022 года

В последнем туре «Арсенал» проиграл очень важный матч — пропустил три мяча и ничем не ответил «Тоттенхэму». В результате «шпоры» приблизились к «канонирам» на расстояние одного балла и стали реальной угрозой их четвертому месту. Если команде Антонио Конте в последних двух матчах играть с аутсайдерами «Норвичем» и «Бёрнли», то парням Артеты предстоят непростые встречи с «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Есть реальный шанс не попасть в ЛЧ на следующий сезон.

«Ньюкасл» свою задачу минимум уже выполнил — не вылетел из АПЛ. Летом новые владельцы клуба хорошенько обновят состав, свезут в кучу ярких игроков со всех чемпионатов, и, может быть, «сороки» станут претендентами на еврокубки. Пока же они засохли в середине таблицы и при лучших раскладах могут войти только в топ-10 турнира.

В последних двух матчах «Ньюкаслу» было очень тяжело — против «Сити» и «Ливерпуля» не получилось не то что взять очки, но и забить хотя бы один мяч. У «сорок» в принципе неважно с атакой — забивают в среднем 1.11 гола за игру. А в матчах против команд топ-4 ситуация вообще катастрофическая — всего один точный удар в семи играх. На гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» коэффициент 1.49, на ТБ 1.5 — 3.20.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»

«Арсеналу» три очка нужны как воздух. «Канониры» пахали весь год не для того, чтобы отдать лигочемпионское место в последних трех матчах. Артета выпустит суператакующий состав и задавит противника — за последние четыре года у лондонцев это получалось исправно.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.32.