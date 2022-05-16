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«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: Клопп дотянет чемпионскую интригу до последнего тура

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 17 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Тиаго Алькантара после матча с «Челси».
Фото Global Look Press
Нужна одна осечка «горожан».

17 мая 2022 года в матче 37-го тура АПЛ «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэрис» сыграет с «Ливерпулем». Игра начнется в 21.45 по московскому времени, прямой трансляции в России не будет. Команды занимают 2-е и 15-е места соответственно.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
17 мая, 21:45. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 17 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не сомневаются в «Ливерпуле». На победу красных можно поставить за 1.50, это примерно 66% вероятности. Коэффициент на ничью — 4.90 (20%), на успех «Саутгемптона» — 6.10 (14%).

«Ливерпуль» пробил тотал больше 2.5 гола в пяти из десяти последних матчей, «Саутгемптон» — в семи из десяти. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.74, на ТМ 2.5 — за 3.00.

«Обе забьют» у «Ливерпуля» заходил в половине из десяти случаев, у «святых» — шесть раз за десять встреч. Котировка на «обе забьют» — 1.59, обратный вариант — 2.38.

На то, что «Саутгемптон» не проиграет, можно поставить за 2.70.

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«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 17 мая 2022 года

«Святые» в беде. У них одна победа в последних десяти матчах и всего восемь голов при 24 пропущенных. Команда не вылетит — до 18-й строчки шесть очков, притом что у «Лидса» осталась всего одна игра. Но есть шансы, что команда Ральфа Хазенхюттля закончит сезон прямо над «подвалом», сейчас «Саутгемптон» фактически ничего собой не представляет. Никакого проблеска в их игре не наблюдается. Да и серия матчей с красными у них ужасная — за пять лет «святые» забили Юргену Клоппу всего два мяча, а в последних четырех встречах не забили вообще.

«Ливерпуль» приедет в Саутгемптон после успешного финала Кубка Англии. Игра против «Челси» длилась 120 минут, получилась изнурительной. Ко всему прочему она еще и обескровила Юргена Клоппа — Салах был рано заменен из-за травмы, ван Дейк тоже не примет участия в ближайшем матче.

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Красным через пять дней после матча со «святыми» играть с «Вулверхэмптоном», еще через шесть — с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Проходных игр нет, и банда Клоппа не железная. Так что есть вопросы, в каком составе и в какой готовности красные приедут на «Сент-Мэрис». Но какие бы проблемы клуб ни испытывал, он будет биться за победу — шансы на титул еще не упущены. В среднем за последние десять игр мерсисайдцы забивают 2.1 мяча каждые 90 минут, поэтому ИТБ2 (2.5) против поникшего «Саутгемптона» можно взять за 2.16.

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Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

У «Ливерпуля» непростые условия перед матчем со «святыми». Пожалуй, некоторые клубы в такой ситуации могли бы забиться в оборону и выстоять. Но у «Саутгемптона» таких шансов нет, клуб играет на уровне «Норвича» и не представляет опасности даже для второго состава «Ливерпуля». А Клопп второй состав точно не выставит — борьба за победу в АПЛ еще идет.

Рекомендуемая ставка: П2 и тотал больше 2.5 мяча за 1.87.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
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