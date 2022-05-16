«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: Клопп дотянет чемпионскую интригу до последнего тура
17 мая 2022 года в матче 37-го тура АПЛ «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэрис» сыграет с «Ливерпулем». Игра начнется в 21.45 по московскому времени, прямой трансляции в России не будет. Команды занимают 2-е и 15-е места соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 17 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не сомневаются в «Ливерпуле». На победу красных можно поставить за 1.50, это примерно 66% вероятности. Коэффициент на ничью — 4.90 (20%), на успех «Саутгемптона» — 6.10 (14%).
«Ливерпуль» пробил тотал больше 2.5 гола в пяти из десяти последних матчей, «Саутгемптон» — в семи из десяти. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.74, на ТМ 2.5 — за 3.00.
«Обе забьют» у «Ливерпуля» заходил в половине из десяти случаев, у «святых» — шесть раз за десять встреч. Котировка на «обе забьют» — 1.59, обратный вариант — 2.38.
На то, что «Саутгемптон» не проиграет, можно поставить за 2.70.
«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 17 мая 2022 года
«Святые» в беде. У них одна победа в последних десяти матчах и всего восемь голов при 24 пропущенных. Команда не вылетит — до 18-й строчки шесть очков, притом что у «Лидса» осталась всего одна игра. Но есть шансы, что команда Ральфа Хазенхюттля закончит сезон прямо над «подвалом», сейчас «Саутгемптон» фактически ничего собой не представляет. Никакого проблеска в их игре не наблюдается. Да и серия матчей с красными у них ужасная — за пять лет «святые» забили Юргену Клоппу всего два мяча, а в последних четырех встречах не забили вообще.
«Ливерпуль» приедет в Саутгемптон после успешного финала Кубка Англии. Игра против «Челси» длилась 120 минут, получилась изнурительной. Ко всему прочему она еще и обескровила Юргена Клоппа — Салах был рано заменен из-за травмы, ван Дейк тоже не примет участия в ближайшем матче.
Красным через пять дней после матча со «святыми» играть с «Вулверхэмптоном», еще через шесть — с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Проходных игр нет, и банда Клоппа не железная. Так что есть вопросы, в каком составе и в какой готовности красные приедут на «Сент-Мэрис». Но какие бы проблемы клуб ни испытывал, он будет биться за победу — шансы на титул еще не упущены. В среднем за последние десять игр мерсисайдцы забивают 2.1 мяча каждые 90 минут, поэтому ИТБ2 (2.5) против поникшего «Саутгемптона» можно взять за 2.16.
Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль»
У «Ливерпуля» непростые условия перед матчем со «святыми». Пожалуй, некоторые клубы в такой ситуации могли бы забиться в оборону и выстоять. Но у «Саутгемптона» таких шансов нет, клуб играет на уровне «Норвича» и не представляет опасности даже для второго состава «Ливерпуля». А Клопп второй состав точно не выставит — борьба за победу в АПЛ еще идет.
Рекомендуемая ставка: П2 и тотал больше 2.5 мяча за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0