Вера в «Спартак» в игре с «Зенитом» принесла клиенту букмекерской компании почти 2 000 000 рублей
Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал обладателем почти двух миллионов рублей благодаря убедительной игре «Спартака» в матче чемпионата России с «Зенитом». Игра состоялась 15 мая в Москве на «Открытие Банк Арене» и закончилась вничью — 1:1.
Автор ставки поверил в красно-белых и поставил 1 040 000 рублей с коэффициентом 1.91 на то, что команда Паоло Ваноли не проиграет чемпиону России. Сумма выигрыша составила 1 986 400 рублей, а чистая прибыль — 946 400 рублей.
Гол Соболева остудил гостей из Питера
После поражения 1:7 в первом круге красно-белые считались явными аутсайдерами очередного принципиального матча. Учитывая разницу в классе и положении команд в таблице, коэффициент на победу москвичей был выше четверки. Благодаря этому команду Паоло Ваноли можно было выгодно подстраховать, что и сделал клиент букмекерской компании.
В первом тайме он наверняка неоднократно схватился за сердце — «Зенит» владел мячом 67% времени и упорно наседал на штрафную Александра Селихова. Опасно бил по воротам Малком, своя же пятка помешала Чистякову с метра перевести мяч в сетку, Сергеев едва не замкнул прострел Юри Алберто. «Спартак» тоже создавал моменты, но они уступали питерским.
На счастье автора ставки, во втором тайме счет открыли не гости, а хозяева: Соболев переправил мяч в ворота после паса Игнатова, Павел Кукуян посмотрел VAR и засчитал гол. Но напряжение все равно чувствовалось. «Спартак» остро огрызался, но продолжил играть от обороны. Владение гостей мячом подскочило до 71%, но удары либо не шли в створ, либо блокировались самоотверженными защитниками красно-белых.
«Зенит» добился своего только на 90-й минуте, когда Андрей Мостовой реализовал пенальти. Но на большее у команд не хватило времени. Ничья 1:1, за веру в себя «Спартак» наградил обладателя 1 000 000 рублей почти двукратным увеличением суммы!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0