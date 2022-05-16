Вера в «Спартак» в игре с «Зенитом» принесла клиенту букмекерской компании почти 2 000 000 рублей

Красно-белые не удержали победный счет, но не испортили ставку игроку.

Красно-белые не удержали победный счет, но не испортили ставку игроку.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал обладателем почти двух миллионов рублей благодаря убедительной игре «Спартака» в матче чемпионата России с «Зенитом». Игра состоялась 15 мая в Москве на «Открытие Банк Арене» и закончилась вничью — 1:1.

Автор ставки поверил в красно-белых и поставил 1 040 000 рублей с коэффициентом 1.91 на то, что команда Паоло Ваноли не проиграет чемпиону России. Сумма выигрыша составила 1 986 400 рублей, а чистая прибыль — 946 400 рублей.

Гол Соболева остудил гостей из Питера

После поражения 1:7 в первом круге красно-белые считались явными аутсайдерами очередного принципиального матча. Учитывая разницу в классе и положении команд в таблице, коэффициент на победу москвичей был выше четверки. Благодаря этому команду Паоло Ваноли можно было выгодно подстраховать, что и сделал клиент букмекерской компании.

В первом тайме он наверняка неоднократно схватился за сердце — «Зенит» владел мячом 67% времени и упорно наседал на штрафную Александра Селихова. Опасно бил по воротам Малком, своя же пятка помешала Чистякову с метра перевести мяч в сетку, Сергеев едва не замкнул прострел Юри Алберто. «Спартак» тоже создавал моменты, но они уступали питерским.

На счастье автора ставки, во втором тайме счет открыли не гости, а хозяева: Соболев переправил мяч в ворота после паса Игнатова, Павел Кукуян посмотрел VAR и засчитал гол. Но напряжение все равно чувствовалось. «Спартак» остро огрызался, но продолжил играть от обороны. Владение гостей мячом подскочило до 71%, но удары либо не шли в створ, либо блокировались самоотверженными защитниками красно-белых.

«Зенит» добился своего только на 90-й минуте, когда Андрей Мостовой реализовал пенальти. Но на большее у команд не хватило времени. Ничья 1:1, за веру в себя «Спартак» наградил обладателя 1 000 000 рублей почти двукратным увеличением суммы!