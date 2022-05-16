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Вера в «Спартак» в игре с «Зенитом» принесла клиенту букмекерской компании почти 2 000 000 рублей

Красно-белые не удержали победный счет, но не испортили ставку игроку.
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Магомед Оздоев и Роман Зобнин.
Фото Global Look Press
Красно-белые не удержали победный счет, но не испортили ставку игроку.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал обладателем почти двух миллионов рублей благодаря убедительной игре «Спартака» в матче чемпионата России с «Зенитом». Игра состоялась 15 мая в Москве на «Открытие Банк Арене» и закончилась вничью — 1:1.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Зенит
Голы
Соболев, 49 (1:0), Мостовой, 90+3 (1:1)
Спартак
Селихов Джикия Литвинов Рассказов Мозес (Бакаев, 85) Мартинс Игнатов (Жиго, 60) Пруцев Хлусевич Соболев (Николсон, 76) Промес (Зобнин, 85)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 62) Барриос Вендел (Мостовой, 72) Клаудиньо (Оздоев, 72) Кузяев Юри Алберто (Дзюба, 62) Малком Сергеев (Ерохин, 82)
Предупреждения
Соболев 51’, Мартинс 55’, Мозес 85’, Хлусевич 87’, Джикия 90+6’  - 
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Петросян (Бронницы)

Автор ставки поверил в красно-белых и поставил 1 040 000 рублей с коэффициентом 1.91 на то, что команда Паоло Ваноли не проиграет чемпиону России. Сумма выигрыша составила 1 986 400 рублей, а чистая прибыль — 946 400 рублей.

Гол Соболева остудил гостей из Питера

После поражения 1:7 в первом круге красно-белые считались явными аутсайдерами очередного принципиального матча. Учитывая разницу в классе и положении команд в таблице, коэффициент на победу москвичей был выше четверки. Благодаря этому команду Паоло Ваноли можно было выгодно подстраховать, что и сделал клиент букмекерской компании.

В первом тайме он наверняка неоднократно схватился за сердце — «Зенит» владел мячом 67% времени и упорно наседал на штрафную Александра Селихова. Опасно бил по воротам Малком, своя же пятка помешала Чистякову с метра перевести мяч в сетку, Сергеев едва не замкнул прострел Юри Алберто. «Спартак» тоже создавал моменты, но они уступали питерским.

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На счастье автора ставки, во втором тайме счет открыли не гости, а хозяева: Соболев переправил мяч в ворота после паса Игнатова, Павел Кукуян посмотрел VAR и засчитал гол. Но напряжение все равно чувствовалось. «Спартак» остро огрызался, но продолжил играть от обороны. Владение гостей мячом подскочило до 71%, но удары либо не шли в створ, либо блокировались самоотверженными защитниками красно-белых.

«Зенит» добился своего только на 90-й минуте, когда Андрей Мостовой реализовал пенальти. Но на большее у команд не хватило времени. Ничья 1:1, за веру в себя «Спартак» наградил обладателя 1 000 000 рублей почти двукратным увеличением суммы!

Футбол
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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