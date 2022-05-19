Травмированный защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:1, пен. — 5:4) в финале Лиги Европы.

«Какая это была игра. Победа по пенальти соответствует этой истории, и это безумие. Невероятно, чего мы сегодня добились. Сейчас можем наслаждаться», — цитирует пресс-служба УЕФА Хинтереггера.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.