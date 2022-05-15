Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 16 мая 2022 года

Легендарный защитник проведет последний матч на «Альянц Стэдиум».

«Ювентус» в предпоследнем 37-м туре серии А проведет непростой матч против «Лацио». Игра четвертой и пятой команд Италии состоится на «Альянц Стэдиум» 16 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.40 мск. В поле встречу отработает арбитр Джованни Айрольди.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 16 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу «Ювентуса» коэффициент 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Лацио» оценен котировкой 3.10 (32%), ничья идет за 3.50 (25%).

В первом круге бьянконери выиграли благодаря двум голам Леонардо Бонуччи с пенальти. «Лацио» возьмет реванш? На победу гостей с форой (0) коэффициент 2.24, на Х2 — 1.65.

Аналитики предполагают, что матч получится результативным. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.78, на ТМ 2.5 — за 2.10.

Также высоки шансы на несколько голов от обеих команд. ИТБ1 (1.5) идет за 2.05, ИТБ2 (1.5) — за 2.43.

Очень возможен обмен точными ударами — вариант «обе забьют» предложен за сладкие 1.66, обратный исход — за 2.22.

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и анализ матча 37-го тура серии А 16 мая 2022 года

«Последние 10 лет были великолепны, и теперь парни должны продолжать начатое. Я сделал все что мог и надеюсь, что-то после себя оставлю», — такими словами Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры в «Ювентусе». Защитник выступал на бьянконери с 2005 года и провел за клуб больше 400 матчей. В ближайший понедельник он в последний раз сыграет на «Альянц Стэдиум».

Фанатов и одноклубников Джорджо ждут особенные 90 минут. Нужно проводить легенду уверенной победой, но момент и соперник для этого подвернулись неудачные. За последнюю неделю «Ювентус» потерпел два поражения. Сначала туринцы сенсационно слили идущему в зоне вылета «Дженоа». Причем бьянконери вели до 87-й минуты. А в мидуик отдали финал Кубка Италии «Интеру». Команда Аллегри снова вела в счете, но соперник перевел игру в овертайм и там забил дважды.

Последний раз «Ювентус» сыграл на ноль 20 апреля против «Фиорентины», а всего за последние десять матчей не пропустил только в двух. Сверхатакующий «Лацио» не забил в первом круге, прервав серию из шести голевых матчей с черно-белыми. Если учитывать, что Аллегри отрядит Кьеллини в оборону на прощальный матч и ему придется играть против скоростного Иммобиле, то проблем хозяевам не избежать. Например, на то, что лациале выиграют гонку до двух голов в матче, коэффициент 3.20.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»

Если единственная мотивация «Ювентуса» на предстоящую игру — красиво проводить Кьеллини, то у «Лацио» задача серьезнее. «Орлам» нужно защитить пятое место от посягательств «Ромы», «Фиорентины» и «Аталанты». Поэтому гости не станут отсиживаться в обороне и в своем фирменном стиле организуют хотя бы один мяч. Но и «Ювентус» без гола матч не завершит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.