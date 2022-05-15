«Ювентус» — «Лацио»: Кьеллини ждут веселые проводы в последнем домашнем матче
«Ювентус» в предпоследнем 37-м туре серии А проведет непростой матч против «Лацио». Игра четвертой и пятой команд Италии состоится на «Альянц Стэдиум» 16 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.40 мск. В поле встречу отработает арбитр Джованни Айрольди.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 16 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу «Ювентуса» коэффициент 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Лацио» оценен котировкой 3.10 (32%), ничья идет за 3.50 (25%).
В первом круге бьянконери выиграли благодаря двум голам Леонардо Бонуччи с пенальти. «Лацио» возьмет реванш? На победу гостей с форой (0) коэффициент 2.24, на Х2 — 1.65.
Аналитики предполагают, что матч получится результативным. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.78, на ТМ 2.5 — за 2.10.
Также высоки шансы на несколько голов от обеих команд. ИТБ1 (1.5) идет за 2.05, ИТБ2 (1.5) — за 2.43.
Очень возможен обмен точными ударами — вариант «обе забьют» предложен за сладкие 1.66, обратный исход — за 2.22.
«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и анализ матча 37-го тура серии А 16 мая 2022 года
«Последние 10 лет были великолепны, и теперь парни должны продолжать начатое. Я сделал все что мог и надеюсь, что-то после себя оставлю», — такими словами Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры в «Ювентусе». Защитник выступал на бьянконери с 2005 года и провел за клуб больше 400 матчей. В ближайший понедельник он в последний раз сыграет на «Альянц Стэдиум».
Фанатов и одноклубников Джорджо ждут особенные 90 минут. Нужно проводить легенду уверенной победой, но момент и соперник для этого подвернулись неудачные. За последнюю неделю «Ювентус» потерпел два поражения. Сначала туринцы сенсационно слили идущему в зоне вылета «Дженоа». Причем бьянконери вели до 87-й минуты. А в мидуик отдали финал Кубка Италии «Интеру». Команда Аллегри снова вела в счете, но соперник перевел игру в овертайм и там забил дважды.
Последний раз «Ювентус» сыграл на ноль 20 апреля против «Фиорентины», а всего за последние десять матчей не пропустил только в двух. Сверхатакующий «Лацио» не забил в первом круге, прервав серию из шести голевых матчей с черно-белыми. Если учитывать, что Аллегри отрядит Кьеллини в оборону на прощальный матч и ему придется играть против скоростного Иммобиле, то проблем хозяевам не избежать. Например, на то, что лациале выиграют гонку до двух голов в матче, коэффициент 3.20.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»
Если единственная мотивация «Ювентуса» на предстоящую игру — красиво проводить Кьеллини, то у «Лацио» задача серьезнее. «Орлам» нужно защитить пятое место от посягательств «Ромы», «Фиорентины» и «Аталанты». Поэтому гости не станут отсиживаться в обороне и в своем фирменном стиле организуют хотя бы один мяч. Но и «Ювентус» без гола матч не завершит.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 0
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0