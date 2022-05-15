Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Ювентус» — «Лацио»: Кьеллини ждут веселые проводы в последнем домашнем матче

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 16 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Джорджо Кьеллини («Ювентус»).
Фото Global Look Press
Легендарный защитник проведет последний матч на «Альянц Стэдиум».

«Ювентус» в предпоследнем 37-м туре серии А проведет непростой матч против «Лацио». Игра четвертой и пятой команд Италии состоится на «Альянц Стэдиум» 16 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.40 мск. В поле встречу отработает арбитр Джованни Айрольди.

Италия. Серия А. 37-й тур
16 мая, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лацио

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 16 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу «Ювентуса» коэффициент 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Лацио» оценен котировкой 3.10 (32%), ничья идет за 3.50 (25%).

В первом круге бьянконери выиграли благодаря двум голам Леонардо Бонуччи с пенальти. «Лацио» возьмет реванш? На победу гостей с форой (0) коэффициент 2.24, на Х2 — 1.65.

Аналитики предполагают, что матч получится результативным. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.78, на ТМ 2.5 — за 2.10.

Кевин де&nbsp;Брёйне и&nbsp;Фил Фоден (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы не упустит лидерство в АПЛ

Также высоки шансы на несколько голов от обеих команд. ИТБ1 (1.5) идет за 2.05, ИТБ2 (1.5) — за 2.43.

Очень возможен обмен точными ударами — вариант «обе забьют» предложен за сладкие 1.66, обратный исход — за 2.22.

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и анализ матча 37-го тура серии А 16 мая 2022 года

«Последние 10 лет были великолепны, и теперь парни должны продолжать начатое. Я сделал все что мог и надеюсь, что-то после себя оставлю», — такими словами Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры в «Ювентусе». Защитник выступал на бьянконери с 2005 года и провел за клуб больше 400 матчей. В ближайший понедельник он в последний раз сыграет на «Альянц Стэдиум».

Марио Фернандес (ЦСКА). «Краснодар» — ЦСКА: молодежь Галицкого добьет кризисную команду Березуцкого

Фанатов и одноклубников Джорджо ждут особенные 90 минут. Нужно проводить легенду уверенной победой, но момент и соперник для этого подвернулись неудачные. За последнюю неделю «Ювентус» потерпел два поражения. Сначала туринцы сенсационно слили идущему в зоне вылета «Дженоа». Причем бьянконери вели до 87-й минуты. А в мидуик отдали финал Кубка Италии «Интеру». Команда Аллегри снова вела в счете, но соперник перевел игру в овертайм и там забил дважды.

Последний раз «Ювентус» сыграл на ноль 20 апреля против «Фиорентины», а всего за последние десять матчей не пропустил только в двух. Сверхатакующий «Лацио» не забил в первом круге, прервав серию из шести голевых матчей с черно-белыми. Если учитывать, что Аллегри отрядит Кьеллини в оборону на прощальный матч и ему придется играть против скоростного Иммобиле, то проблем хозяевам не избежать. Например, на то, что лациале выиграют гонку до двух голов в матче, коэффициент 3.20.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» — «Зенит»: Соболеву и Квинси не хватит сил поквитаться за 1:7 в Санкт-Петербурге

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»

Если единственная мотивация «Ювентуса» на предстоящую игру — красиво проводить Кьеллини, то у «Лацио» задача серьезнее. «Орлам» нужно защитить пятое место от посягательств «Ромы», «Фиорентины» и «Аталанты». Поэтому гости не станут отсиживаться в обороне и в своем фирменном стиле организуют хотя бы один мяч. Но и «Ювентус» без гола матч не завершит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Ювентус
0
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Депортировали из России, а в Таджикистане приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Бывшая звезда поп-ММА Чоршанбиев сменил клетку на решетку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Словакия — Канада: только проблемы с дисциплиной помешают победить чемпионам мира
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости