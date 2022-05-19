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Сегодня, 08:30

Мораль финала Лиги Европы: не сдавайтесь, даже если оказались в полной заднице!

«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, обыграв в серии пенальти «Рейнджерс»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты франкфуртского «Айнтрахта» празднуют победу в Лиге Европы.
Фото Reuters
Игорь Рабинер — о финальном матче ЛЕ.

Не нашёл внутри себя достаточных аргументов, чтобы болеть за кого-либо в финале Лиги Европы. Разве что «Рейнджерс» внушал чуть больше симпатий как команда, выкинутая за долги в четвёртый дивизион десять лет назад, через четыре года после проигрыша «Зениту» в финале Кубка УЕФА в Манчестере-2008, где мне довелось быть. Но и это, и суровое наказания «Рейнджерс» — все равно дела давно минувших дней, а возвращение в шотландскую премьер-лигу произошло шесть лет назад.

Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
1:1
Рейнджерс
Голы
Арибо, 57 (0:1), Борре, 69 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика (Ленц, 100) Туре Тута (Хасебе, 59) Соу (Хрустич, 106) Костич Камада Роде (Якич, 90) Линдстрем (Хауге, 71) Борре Кнауфф
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Баришич (Руф, 117) Ландстрем Джэк (Дэйвис, 74) Арибо (Сэндс, 101) Камара (Эрфилд, 90) Кент Райт (Сакала, 74, Рэмси, 118)
Предупреждения
Арибо 62’, Райт 73’
Судьи
Винчич (Словения)

И Стиви Джи, за которого можно было поболеть персонально, в клубе из Глазго давно уже нет. И сам Глазго по красоте и колориту — далеко не ошеломляющий Эдинбург.

К Франкфурту тоже безразличен — разве что не могу не вспоминать, как «Айнтрахт» в 93-м разнёс на старом «Динамо» бело-голубых — 6:0, а Валерий Газзаев подал в отставку прямо на пресс-конференции.

Пройдут годы. «Айнтрахт» поездит между первой и второй бундеслигами, десять лет назад последний раз поиграв во второй, шесть — с трудом выиграв у «Нюрнберга» переходные матчи. «Рейнджерс» вообще выкинут за долги в четвёртый шотландский дивизион, и в местную премьер-лигу они вернутся только в 2016-м.

18&nbsp;мая. Финал Лиги Европы. &laquo;Айнтрахт&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 5:4. Финал Лиги Европы: «Айнтрахт» — как «Зенит», Трапп — как Акинфеев

То есть шесть лет назад это были участник стыков между первой и второй бундеслигами и клуб второго шотландского дивизиона. А сегодня ночью они встретились в финале второго по престижу еврокубка. Немецкая команда, проигрывавшая по ходу матча, выиграла в серии пенальти.

Мораль: никогда не отчаивайтесь и не сдавайтесь, даже если оказались в полной заднице!

Тату финала на&nbsp;голове болельщика из&nbsp;Глазго.

Мне стало немножко обидно за экс-форварда «Спартака-2» замбийца Фэшна Сакалу, автора девяти мячей в нынешнем сезоне шотландской премьер-лиги, которого сначала выпустили на замену, а перед самой серией пенальти самого заменили на Аарона Рэмзи. Сакала до первого «Спартака», по мнению его тренеров и руководителей, недотянул, зато сыграл в финале еврокубка — тоже сюжет! Но не до конца.

«Рейнджерс» проиграл, как и «Зениту» в 2008-м, когда золотой мяч забил Игорь Денисов.

«Айнтрахт» выиграл — и мне поверилось в это в момент, когда на исходе овертайма его вратарь Трапп потащил ногой сумасшедший мяч в упор. Мелькнула мысль, что в такое мгновение голкипер ловит такой кураж, который потом не может не перенести на серию пенальти.

Клуб из Франкфурта взял европейский трофей спустя 42 года после Кубка УЕФА-1979/80. За пару месяцев до Олимпиады в Москве то был единственный еврокубок в истории, когда все четыре полуфиналиста представляли одну страну — ФРГ. В финале «Айнтрахт» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха.

42 года спустя они снова уделали всех. В том числе «Барселону», после чего гипотетическую победу франкфуртцев в турнире уже можно было считать заслуженной.

Умейте ждать и верить!

Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
4
14
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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