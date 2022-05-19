Мораль финала Лиги Европы: не сдавайтесь, даже если оказались в полной заднице!

Игорь Рабинер — о финальном матче ЛЕ

Не нашёл внутри себя достаточных аргументов, чтобы болеть за кого-либо в финале Лиги Европы. Разве что «Рейнджерс» внушал чуть больше симпатий как команда, выкинутая за долги в четвёртый дивизион десять лет назад, через четыре года после проигрыша «Зениту» в финале Кубка УЕФА в Манчестере-2008, где мне довелось быть. Но и это, и суровое наказания «Рейнджерс» — все равно дела давно минувших дней, а возвращение в шотландскую премьер-лигу произошло шесть лет назад.

И Стиви Джи, за которого можно было поболеть персонально, в клубе из Глазго давно уже нет. И сам Глазго по красоте и колориту — далеко не ошеломляющий Эдинбург.

К Франкфурту тоже безразличен — разве что не могу не вспоминать, как «Айнтрахт» в 93-м разнёс на старом «Динамо» бело-голубых — 6:0, а Валерий Газзаев подал в отставку прямо на пресс-конференции.

Пройдут годы. «Айнтрахт» поездит между первой и второй бундеслигами, десять лет назад последний раз поиграв во второй, шесть — с трудом выиграв у «Нюрнберга» переходные матчи. «Рейнджерс» вообще выкинут за долги в четвёртый шотландский дивизион, и в местную премьер-лигу они вернутся только в 2016-м.

То есть шесть лет назад это были участник стыков между первой и второй бундеслигами и клуб второго шотландского дивизиона. А сегодня ночью они встретились в финале второго по престижу еврокубка. Немецкая команда, проигрывавшая по ходу матча, выиграла в серии пенальти.

Мораль: никогда не отчаивайтесь и не сдавайтесь, даже если оказались в полной заднице!

Мне стало немножко обидно за экс-форварда «Спартака-2» замбийца Фэшна Сакалу, автора девяти мячей в нынешнем сезоне шотландской премьер-лиги, которого сначала выпустили на замену, а перед самой серией пенальти самого заменили на Аарона Рэмзи. Сакала до первого «Спартака», по мнению его тренеров и руководителей, недотянул, зато сыграл в финале еврокубка — тоже сюжет! Но не до конца.

«Рейнджерс» проиграл, как и «Зениту» в 2008-м, когда золотой мяч забил Игорь Денисов.

«Айнтрахт» выиграл — и мне поверилось в это в момент, когда на исходе овертайма его вратарь Трапп потащил ногой сумасшедший мяч в упор. Мелькнула мысль, что в такое мгновение голкипер ловит такой кураж, который потом не может не перенести на серию пенальти.

Клуб из Франкфурта взял европейский трофей спустя 42 года после Кубка УЕФА-1979/80. За пару месяцев до Олимпиады в Москве то был единственный еврокубок в истории, когда все четыре полуфиналиста представляли одну страну — ФРГ. В финале «Айнтрахт» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха.

42 года спустя они снова уделали всех. В том числе «Барселону», после чего гипотетическую победу франкфуртцев в турнире уже можно было считать заслуженной.

Умейте ждать и верить!