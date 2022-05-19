Канчельскис считает, что российским арбитрам надо взять пример с судейства в финале Лиги Европы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство в финале Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4).

Главным арбитром встречи был словенец Славко Винчич.

«Почему судья не показал карточку на моменте с Себастьяном Роде? Потому что судья адекватный. Он принял свое решение. По этому моменту я бы хотел сказать пару ласковых слов для наших судей. У нас бы побежал к телевизору и дал бы красную. Смотрите и учитесь, как надо судить. Сейчас он дал бы красную карточку и интрига матча бы закончилась. Из этого надо извлекать уроки нашим судьям, которые сразу бегут к телевизору. Что-то я не видел, чтобы было много карточек по ходу матча. Да, там было рассечение и кровь. По закону нужно давать красную карточку, но он даже желтую не дал. Молодец, просто красавец. У нас бы уже побежал и дал 10 красных карточек. Учитесь, смотрите и думайте своей головой», — сказал Канчельскис «СЭ».

В начале встречи капитан немецкой команды Себастьян Роде получил удар шипами по голове. Медики оказали полузащитнику помощь и перевязали голову.

«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в финале Лиги Европы — 1:1, пен. 5:4. Матч прошел в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».