Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Судейство

Сегодня, 08:45

Канчельскис считает, что российским арбитрам надо взять пример с судейства в финале Лиги Европы

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арбитры матча «Айнтрахт» — «Рейнджерс».
Фото Reuters

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство в финале Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4).

Главным арбитром встречи был словенец Славко Винчич.

«Почему судья не показал карточку на моменте с Себастьяном Роде? Потому что судья адекватный. Он принял свое решение. По этому моменту я бы хотел сказать пару ласковых слов для наших судей. У нас бы побежал к телевизору и дал бы красную. Смотрите и учитесь, как надо судить. Сейчас он дал бы красную карточку и интрига матча бы закончилась. Из этого надо извлекать уроки нашим судьям, которые сразу бегут к телевизору. Что-то я не видел, чтобы было много карточек по ходу матча. Да, там было рассечение и кровь. По закону нужно давать красную карточку, но он даже желтую не дал. Молодец, просто красавец. У нас бы уже побежал и дал 10 красных карточек. Учитесь, смотрите и думайте своей головой», — сказал Канчельскис «СЭ».

В начале встречи капитан немецкой команды Себастьян Роде получил удар шипами по голове. Медики оказали полузащитнику помощь и перевязали голову.

«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в финале Лиги Европы — 1:1, пен. 5:4. Матч прошел в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».

Андрей Канчельскис
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Продав «Челси» за $5 млрд, Абрамович не получил ни цента
Материалы сюжета: Финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» в Севилье
Мораль финала Лиги Европы: не сдавайтесь, даже если оказались в полной заднице!
Райан Джек — о финале Лиги Европы: «Проиграть так — это мучительно»
Маккойст: «Думал, что «Рейнджерс» окажутся сильнее, но этого не произошло»
Хинтереггер — о победе в финале Лиги Европы: «Это безумие»
Миллер: «Трапп сказал очень веское слово в финале Лиги Европы»
Кнауфф — о финале Лиги Европы: «У меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Райан Джек — о финале Лиги Европы: «Проиграть так — это мучительно»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости