Пять причин триумфа «Айнтрахта». Как 11-я команда бундеслиги выиграла Лигу Европы

Выделяем главные причины успеха немецкого клуба во втором по статусу еврокубке.

Ставка на Европу

Нужно оставаться объективным даже в дни триумфов, и если бы не блестящий голкипер Кевин Трапп, сезон для «Айнтрахта» мог завершиться провалом. Проигравших в финале никто не помнит, а на внутренней арене для «орлов» все было стабильно бесперспективно. Из Кубка Германии они с треском вылетели в первом же раунде, проиграв представляющему третий дивизион «Вальдхоффу». В бундеслиге у Франкфурта лишь 11-е место, но, как ни странно, это скорее помогло находящейся в стадии перестройки команде сделать ставку на Лигу Европы.

Там словно играл другой «Айнтрахт». Разве что отрезок, когда немцы выбили в 1/8 финала обидчика «Зенита» «Бетис», получился стабильно успешным на всех фронтах. А, например, перед триумфом на «Камп Ноу» «орлы» не знали побед на протяжении месяца. Дальше — больше. Два полуфинальных выигрыша у «Вест Хэма» и триумф в Севилье соседствуют с двумя поражениями и двумя ничьими в бундеслиге.

В итоге «Айнтрахт» — третья в истории турнира команда, выигравшая Лигу Европы, не потерпев при этом ни одного поражения. Ранее это удавалось «Челси» и прошлогоднему триумфатору — «Вильярреалу».

Второй после Хаппеля

У руководства «Айнтрахта», определенно, есть вкус на тренеров. Нико Ковач, выиграв с «орлами» Кубок Германии, ушел на повышение в «Баварию». Сменивший его Ади Хюттер, работающий сейчас в Менхенгладбахе, три года назад играл в полуфинале Лиги Европы, где только в серии пенальти уступил «Челси». Не ошиблись во Франкфурте и с Оливером Гласнером. До этого 47-летний австриец проявил себя в «Вольфсбурге» и вывел его в Лигу чемпионов, однако прошлым летом покинул клуб после конфликта с руководством.

Закончив карьеру из-за пережитого кровоизлияния в мозг, Гласнер стал тренером во многом случайно. Но, как выяснилось, офисная работа — совсем не его призвание. Однако в «Зальцбурге» он оказался в тот момент, когда клуб кардинально перестраивал систему и занявший в 2012 году пост спортивного директора Ральф Рангник искал помощника для Роджера Шмидта.

За два года Гласнер созрел для самостоятельной работы, начав с родного «Рида», а по-настоящему заявил о себе в ЛАСК. Он вернул клуб в высший дивизион, потом впервые за 17 лет вывел в еврокубки, завершив работу на родине вторым местом в чемпионате. Теперь — новый триумф. В какой-то мере исторический, так как до Гласнера еврокубок выигрывал только один австрийский тренер — легендарный Эрнст Хаппель.

Образцовая селекция

«Айнтрахт» — клуб-донор, которому умение находить талантливых футболистов и зарабатывать на их продаже позволяет держать уровень. Это, впрочем, палка о двух концах, так как каждый взлет сулит потерю лидеров. Так было три года назад, когда «орлы» играли в полуфинале Лиги Европы, однако летом потеряли свою феноменальную атакующую тройку. Анте Ребич отправился в «Милан» в обмен на Андре Силву, ярко играющий сейчас в «Аяксе» Серж Аллер был продан в «Вест Хэм», а Лука Йович — в «Реал».

Двое последних принесли «Айнтрахту» 100 миллионов евро, причем в случае с сербом клуб воспользовался пунктом контракта, который позволял выкупить арендованного у «Бенфики» форварда за 5 миллионов! Фактически тогда «орлы» заложили фундамент нынешнего триумфа, за разумные деньги сформировав костяк нынешнего состава. Самой дорогой покупкой стал защитник Мартин Хинтереггер (12 миллионов евро). Дешевле обошлись трансферы Джибриля Соу (9 миллионов), Траппа (7), Филипа Костича (7), Даити Камады (4,5) и Себастьяна Роде (4).

Еще через год Андре Силву уже в ранге одного из лучших снайперов бундеслиги продали за 23 миллионов в «Лейпциг», заменив португальца Рафаэлем Сантосом Борре. Интересно, сколько «Айнтрахт» заработает на колумбийце, который пришел из «Ривер Плейт» на правах свободного агента?

Три звезды

Если говорить о героях второй за 42 года триумфальной еврокубковой кампании, то они на поверхности. Во-первых, голкипер Трапп, затащивший «Айнтрахт» в серию пенальти и с блеском ее выигравший. Два сезона он был первым номером «ПСЖ» времен Лорана Блана и Унаи Эмери, а потом, сев в запас, не стал с этим мириться и нашел свое счастье во Франкфурте.

Голы Борре, который не сказать чтобы просто осваивался в бундеслиге, — отдельная тема. 26-летний южноамериканец стал королем плей-офф, забив в четвертьфинале на «Камп Ноу», принес победу в ответном полуфинале с «Вест Хэмом» и в среду отличился в финале. В «Ривере», где Борре перезапустил карьеру после неудачного испанского опыта в «Атлетико» и «Вильярреале», он тоже регулярно отличался в играх на вылет и выиграл Кубок Либертадорес.

Третья звезда «Айнтрахта» — 29-летний сербский полузащитник Костич. С ним, конечно, могут поспорить Камада и арендованный в Дортмунде Ансгар Кнауфф. Оба провели несколько ярких матчей, но Костич был стабильно ярок на всей дистанции. Мяч «Бетису», голевой дубль и передача в победной игре с «Барселоной», наконец спасительный прострел в финале. И конечно, влияние на игру, где Филип — главный дирижер.

Уникальные фанаты

Болельщики «Айнтрахта» феноменальны. Об этом было известно давно, однако еврокубковая кампания вывела их на новый уровень признания. Особенно после того, как почти 30 тысяч немцев превратили «Камп Ноу» в домашнюю для своих любимцев арену и спровоцировали грандиозный скандал в каталонском клубе. После этого в Лондоне «Вест Хэм» сделал все, чтобы не допустить такого же позора.

Но, какими бы ни были квоты, поклонники «орлов» всегда будут рядом. В Англии их все равно было больше, чем выделенные клубу 6 тысяч билетов. В Севилью приехало 50 тысяч фанов. Еще столько же следили за трансляцией на домашней арене «орлов». За спиной у «Айнтрахта» была «белая стена», и победа в финале — в том числе успех болельщиков.