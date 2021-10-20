20 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет против «Ювентуса». Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 22.00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Коллектив Аллегри — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно за 2.20 — это примерно 44% вероятности. Успех «Зенита» доступен за 3.60 (27%), а ничья оценивается коэффициентом 3.30 (29%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3 300 рублей.

Ф1(0) доступна за 2.55, а Ф2(0) — за 1.55.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.83. Обратный исход оценивается котировкой 1.98.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.80, а удаления — 4.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают Сердара Азмуна самым вероятным автором гола в составе «Зенита» — коэффициент 3.20.

У «Ювентуса» это — Мората с коэффициентом 2.50.