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«Спартак» — «Лестер»: коэффициенты и ставки на матч Лиги чемпионов 20 октября 2021 года

15:15
Квинси Промес. Фото Reuters
Квинси Промес. Фото Reuters
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20 октября московский «Спартак» сыграет третий матч в Лиге Европы. В очередном туре команда сыграет с английским «Лестером». Матч начнется в 17.30, трансляцию покажет «Матч ТВ».

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«Спартак» за два матча набрал три очка, забив и пропустив аналогичное количество мячей. Сейчас клуб занимает вторую строчку в таблице.

«Лестер» замыкает квартет, набрав всего одно очко в двух предыдущих матчах.

«Лестер» считается фаворитом, по оценкам букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.85 — это около 52% вероятности. Успех «Спартака» идет с коэффициентом 4.50 (21%). Ничья есть за 3.70 (27%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4 500 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 1.34, а Ф2(-1.5) — за 3.20.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.87. ТМ можно взять за 2.00.

Голы «Спартака» в двух таймах можно забрать за 5.10. Аналогичный исход на «Лестер» есть за 2.80.

Спартак — Лестер

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Егор Сергеев все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»