20 октября московский «Спартак» сыграет третий матч в Лиге Европы. В очередном туре команда сыграет с английским «Лестером». Матч начнется в 17.30, трансляцию покажет «Матч ТВ».

«Спартак» за два матча набрал три очка, забив и пропустив аналогичное количество мячей. Сейчас клуб занимает вторую строчку в таблице.

«Лестер» замыкает квартет, набрав всего одно очко в двух предыдущих матчах.

«Лестер» считается фаворитом, по оценкам букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.85 — это около 52% вероятности. Успех «Спартака» идет с коэффициентом 4.50 (21%). Ничья есть за 3.70 (27%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4 500 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 1.34, а Ф2(-1.5) — за 3.20.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.87. ТМ можно взять за 2.00.

Голы «Спартака» в двух таймах можно забрать за 5.10. Аналогичный исход на «Лестер» есть за 2.80.