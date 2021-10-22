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Поль Погба принял участие в создании первых в мире «веганских бутс»

14:03
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вместе с модельером Стеллой Маккартни принял участие в разработке дизайна первых в мире «веганских бутс», сообщает B/R Football.

Особенность бутс в том, что они на 100% выполнена из «веганских» материалов — переработанных синтетических и растительных веществ и продуктов, без использования кожи.

Отметим, что 28-летний Погба сыграл в «веганских бутсах» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/brfootball/status/1451489931004612612

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