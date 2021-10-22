Поль Погба принял участие в создании первых в мире «веганских бутс»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вместе с модельером Стеллой Маккартни принял участие в разработке дизайна первых в мире «веганских бутс», сообщает B/R Football.

Особенность бутс в том, что они на 100% выполнена из «веганских» материалов — переработанных синтетических и растительных веществ и продуктов, без использования кожи.

Paul Pogba and Adidas by Stella McCartney have co-created a new limited edition Predator.



It's the world's first 100% vegan football boot ? pic.twitter.com/rxUUA04qcC — B/R Football (@brfootball) October 22, 2021

Отметим, что 28-летний Погба сыграл в «веганских бутсах» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).